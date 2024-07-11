Норвегия выделит более 92 млн долл на усиление украинского ПВО
Категория
Украина
Дата публикации

Норвегия выделит более 92 млн долл на усиление украинского ПВО

Норвегия
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Источник:  Reuters

Норвегия предоставит Украине более 1 млн крон (более 92 млн долл.) на усиление противовоздушной обороны.

Главные тезисы

  • Норвегия выделит более 92 млн долл. на усиление украинской противовоздушной обороны, чтобы защитить страну от потенциальных угроз.
  • Украина получит от Норвегии шесть истребителей F-16, что поможет в повышении боевой готовности украинских военных.
  • Канада предоставит Украине новый пакет военной помощи на сумму 500 млн долл. и готова оказать медицинскую поддержку пострадавшим в результате российских ударов.

Норвегия выступила за усиление ПВО для Украины

Об этом сказал премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере в ходе саммита НАТО.

Украинцам нужна большая противовоздушная оборона, чтобы оградить свое население от российских бомб и ракет.

Йонас Гар Стере

Йонас Гар Стере

Премьер-министр Норвегии

А в преддверии Норвегия объявила, что передаст Украине шесть истребителей F-16. В настоящее время украинские пилоты и технический персонал проходят подготовку.

Украина получит от Канады новый пакет военной помощи на сумму 500 млн долларов

Глава правительства Канады подчеркнул, что его страна готова оказать необходимую медицинскую поддержку пострадавшим в результате российского удара по детской больнице «Охматдет» в Киеве, а также анонсировал новый, дополнительный пакет военной поддержки для Украины в объеме 500 млн. канадских долларов.

Для наших людей очень важно это слышать. Благодарю вас за помощь, за дополнительный оборонный пакет. Это усугубит наших героев на поле боя.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Лидеры обсудили оборонные нужды Украины и скоординировали сотрудничество в рамках коалиции истребителей.

Президент рассказал о необходимости расширения тренировочных миссий украинских пилотов. Стороны обменялись мнениями по поводу возможности дополнительного обучения для украинских летчиков на канадских авиасимуляторах и проведения в Канаде одной из тематических встреч по итогам первого Саммита мира.

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