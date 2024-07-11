Норвегия выделит более 92 млн долл на усиление украинского ПВО

Норвегия предоставит Украине более 1 млн крон (более 92 млн долл.) на усиление противовоздушной обороны.
Главные тезисы
- Норвегия выделит более 92 млн долл. на усиление украинской противовоздушной обороны, чтобы защитить страну от потенциальных угроз.
- Украина получит от Норвегии шесть истребителей F-16, что поможет в повышении боевой готовности украинских военных.
- Канада предоставит Украине новый пакет военной помощи на сумму 500 млн долл. и готова оказать медицинскую поддержку пострадавшим в результате российских ударов.
Норвегия выступила за усиление ПВО для Украины
Об этом сказал премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере в ходе саммита НАТО.
А в преддверии Норвегия объявила, что передаст Украине шесть истребителей F-16. В настоящее время украинские пилоты и технический персонал проходят подготовку.
Украина получит от Канады новый пакет военной помощи на сумму 500 млн долларов
Глава правительства Канады подчеркнул, что его страна готова оказать необходимую медицинскую поддержку пострадавшим в результате российского удара по детской больнице «Охматдет» в Киеве, а также анонсировал новый, дополнительный пакет военной поддержки для Украины в объеме 500 млн. канадских долларов.
Лидеры обсудили оборонные нужды Украины и скоординировали сотрудничество в рамках коалиции истребителей.
Президент рассказал о необходимости расширения тренировочных миссий украинских пилотов. Стороны обменялись мнениями по поводу возможности дополнительного обучения для украинских летчиков на канадских авиасимуляторах и проведения в Канаде одной из тематических встреч по итогам первого Саммита мира.
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