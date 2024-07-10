Системы ПВО и сотни перехватчиков. Союзники анонсировали мощную помощь Украине
Категория
Политика
Дата публикации

Системы ПВО и сотни перехватчиков. Союзники анонсировали мощную помощь Украине

The White House
НАТО
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США, Нидерланды, Германия, Италия и Румыния пообещали передать Украине дополнительные средства противовоздушной обороны. На это намерены выделить более 1 млрд. долларов.

Главные тезисы

  • Партнеры пообещали выделить дополнительные батареи "Patriot", компоненты, а также другие мощные системы для защиты украинских городов, гражданского населения и солдат.
  • Страны-участницы НАТО активно усиливают поддержку Украины, передавая технику и финансовую помощь.
  • Руководство НАТО выражает благодарность коалиции из более чем 50 стран, которые помогают Киеву сдерживать страну-агрессорку РФ.

Партнеры усилят ПВО Украины на фоне российского террора

Что важно понимать, прежде всего, речь идет о новых системах ПВО и сотнях дополнительных перехватчиков в течение следующего года.

В частности, дополнительные батареи "Patriot", предоставленные США, Германией и Румынией; компоненты "Patriot", предоставленные Нидерландами и другими партнерами для обеспечения работы дополнительной батареи "Patriot"; и дополнительную систему SAMP-T, предоставленную Италией. Эти пять стратегических систем противовоздушной обороны помогут защитить украинские города, гражданское население и солдат, — сказано в заявлении.

Более того, указано, что уже в скором времени Украина получит десятки тактических систем противовоздушной обороны, в частности NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS и Gepard.

Этим вопросом наиболее активно будут заниматься Канада, Норвегия, Испания и Великобритания.

А Штаты вместе с союзниками пообещали перераспределить запланированные поставки критически важных перехватчиков ПВО, чтобы они были доставлены в Украину.

Участники саммита НАТО 9 июля (Фото: nato.int)

Еще один миллиард долларов для Украины

Также руководство НАТО выразило благодарность коалиции из более чем 50 стран, которая продолжает оказывать помощь Киеву.

На этом фоне крайне важна Инициатива немедленных действий по противовоздушной обороне, в рамках которой партнеры пообещали выделить более 1 миллиарда долларов на поддержку ПВО Украины.

Нельзя также не упомянуть о Коалиции по интегрированным возможностям противовоздушной и противоракетной обороны, которую совместно возглавляют Германия и Франция.

Мы также приветствуем работу НАТО для поддержки усилий Украины по развитию оперативно совместимой с НАТО интегрированной архитектуры противовоздушной и противоракетной обороны. Наше послание к Москве и миру четкое: наша поддержка Украины сильна и непоколебима, — сказано в заявлении союзников НАТО.

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