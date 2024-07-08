ПВО Польши будет помогать Украине сбивать ракеты армии РФ — Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации

ПВО Польши будет помогать Украине сбивать ракеты армии РФ — Зеленский

Офис Президента Украины
Владимир Зеленский
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Президент Владимир Зеленский во время встречи с премьер-министром Польши Дональдом Туском отметил, что обе страны работают над общим механизмом в рамках которого, польская ПВО будет сбивать ракеты и дроны преступной армии РФ.

Главные тезисы

  • Польша и Украина сотрудничают над общим механизмом сбивания российских ракет и дронов, направленных в сторону Польши.
  • Создание украинского добровольческого легиона на территории ЕС поможет гражданам Украины активно присоединиться к обороне своей страны.
  • Польша также будет поощрять украинцев возвращаться в Украину для службы в Вооруженных Силах.
  • Президент Зеленский выразил надежду на скорую реализацию механизма противодействия вражеским ракетам и дронам в сотрудничестве с Польшей.
  • Украинский легион будет тренироваться в Польше и оснащен поддержкой союзников, добровольцы смогут подписать контракт с Вооруженными силами Украины.

Что известно о переговорах с Польшей по противодействию ракетам и дронам РФ

Мы благодарны за специальные договоренности, которые отражены в договоре безопасности. Они предусмотрены положением о разработке механизма сбивания в воздушном пространстве Украины российских ракет и дронов, - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что речь идет только о тех воздушных вражеских целях, которые будут выпущены в направлении Польши.

Зеленский выразил надежду, что команды Министерств обороны Украины и Польши, а также военные смогут проработать скорую реализацию этого пункта договоренностей.

Чем еще Польша планирует помочь Украине

Зеленский отметил, что Польша примет участие в создании легиона добровольцев из украинцев на территории ЕС.

Как отмечается в тексте подписанного договора безопасности между Украиной и Польшей, участники продолжат сотрудничество по вопросам подготовки личного состава Сил безопасности и обороны Украины на территории Польши.

Согласно этому механизму граждане Украины на территории Польши и других стран ЕС смогут принять участие в процессе подготовки добровольческого легиона.

Будет договорено о порядке отбора, подготовки, комплектования, обеспечения оружием, техникой и боеприпасами, а также о социально-финансовой поддержке таких военных и статусе их пребывания на территории Польши.

По просьбе Украины Польша также будет поощрять украинцев возвращаться в Украину для службы в Вооруженных Силах.

Зафиксировали в нашем договоре безопасности подготовку на территории Польши украинского легиона. Новое добровольческое военное подразделение. мы имеем отличный опыт украинско-польско-литовской бригады, - подчеркнул Зеленский.

По его словам, у Украины уже есть подобный опыт и именно на его основе украинцы, которые сейчас находятся в Польше, Литве, других странах ЕС, смогут добровольно присоединиться к обороне страны.

Украинский легион будет тренироваться в Польше и будет оснащен партнерами, и каждый украинец, который решит быть в легионе, сможет подписать контракт с Вооруженными силами Украины, - подчеркнул президент.

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