Президент Владимир Зеленский во время встречи с премьер-министром Польши Дональдом Туском отметил, что обе страны работают над общим механизмом в рамках которого, польская ПВО будет сбивать ракеты и дроны преступной армии РФ.
Главные тезисы
- Польша и Украина сотрудничают над общим механизмом сбивания российских ракет и дронов, направленных в сторону Польши.
- Создание украинского добровольческого легиона на территории ЕС поможет гражданам Украины активно присоединиться к обороне своей страны.
- Польша также будет поощрять украинцев возвращаться в Украину для службы в Вооруженных Силах.
- Президент Зеленский выразил надежду на скорую реализацию механизма противодействия вражеским ракетам и дронам в сотрудничестве с Польшей.
- Украинский легион будет тренироваться в Польше и оснащен поддержкой союзников, добровольцы смогут подписать контракт с Вооруженными силами Украины.
Что известно о переговорах с Польшей по противодействию ракетам и дронам РФ
Он подчеркнул, что речь идет только о тех воздушных вражеских целях, которые будут выпущены в направлении Польши.
Зеленский выразил надежду, что команды Министерств обороны Украины и Польши, а также военные смогут проработать скорую реализацию этого пункта договоренностей.
Чем еще Польша планирует помочь Украине
Зеленский отметил, что Польша примет участие в создании легиона добровольцев из украинцев на территории ЕС.
Как отмечается в тексте подписанного договора безопасности между Украиной и Польшей, участники продолжат сотрудничество по вопросам подготовки личного состава Сил безопасности и обороны Украины на территории Польши.
Согласно этому механизму граждане Украины на территории Польши и других стран ЕС смогут принять участие в процессе подготовки добровольческого легиона.
Будет договорено о порядке отбора, подготовки, комплектования, обеспечения оружием, техникой и боеприпасами, а также о социально-финансовой поддержке таких военных и статусе их пребывания на территории Польши.
По просьбе Украины Польша также будет поощрять украинцев возвращаться в Украину для службы в Вооруженных Силах.
По его словам, у Украины уже есть подобный опыт и именно на его основе украинцы, которые сейчас находятся в Польше, Литве, других странах ЕС, смогут добровольно присоединиться к обороне страны.
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