Президент Владимир Зеленский во время встречи с премьер-министром Польши Дональдом Туском отметил, что обе страны работают над общим механизмом в рамках которого, польская ПВО будет сбивать ракеты и дроны преступной армии РФ.

Что известно о переговорах с Польшей по противодействию ракетам и дронам РФ

Мы благодарны за специальные договоренности, которые отражены в договоре безопасности. Они предусмотрены положением о разработке механизма сбивания в воздушном пространстве Украины российских ракет и дронов, - отметил Зеленский. Поделиться

Он подчеркнул, что речь идет только о тех воздушных вражеских целях, которые будут выпущены в направлении Польши.

Зеленский выразил надежду, что команды Министерств обороны Украины и Польши, а также военные смогут проработать скорую реализацию этого пункта договоренностей.

Чем еще Польша планирует помочь Украине

Зеленский отметил, что Польша примет участие в создании легиона добровольцев из украинцев на территории ЕС.

Как отмечается в тексте подписанного договора безопасности между Украиной и Польшей, участники продолжат сотрудничество по вопросам подготовки личного состава Сил безопасности и обороны Украины на территории Польши.

Согласно этому механизму граждане Украины на территории Польши и других стран ЕС смогут принять участие в процессе подготовки добровольческого легиона.

Будет договорено о порядке отбора, подготовки, комплектования, обеспечения оружием, техникой и боеприпасами, а также о социально-финансовой поддержке таких военных и статусе их пребывания на территории Польши.

По просьбе Украины Польша также будет поощрять украинцев возвращаться в Украину для службы в Вооруженных Силах.

Зафиксировали в нашем договоре безопасности подготовку на территории Польши украинского легиона. Новое добровольческое военное подразделение. мы имеем отличный опыт украинско-польско-литовской бригады, - подчеркнул Зеленский. Поделиться

По его словам, у Украины уже есть подобный опыт и именно на его основе украинцы, которые сейчас находятся в Польше, Литве, других странах ЕС, смогут добровольно присоединиться к обороне страны.