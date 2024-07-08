Зеленский прибыл в Варшаву — первые подробности
Категория
Политика
Дата публикации

Зеленский прибыл в Варшаву — первые подробности

Офис Президента Украины
Зеленский прибыл в Варшаву
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Президент Владимир Зеленский сегодня, 8 июля, прибыл в Варшаву. После Польши украинский лидер отправится на саммит НАТО в Вашингтоне.

Главные тезисы

  • Зеленский посетит Варшаву перед участием в саммите НАТО в Соединенных Штатах
  • Ожидается обсуждение благодарности Польши за поддержку, ситуацию на фронте и планы украинской армии
  • Украина и Польша планируют согласовать свои позиции перед саммитом НАТО
  • Подписание соглашения безопасности между Украиной и Польшей в повестке дня
  • Соглашения о безопасности со СМИ в Вашингтоне и обсуждение поддержки Украины союзниками

Зеленский прибыл в Варшаву

Ожидается, что президент Украины поблагодарит польских политиков за многолетнюю мощную поддержку со стороны Польши.

Во-вторых, украинский лидер проинформирует Дональда Туска и Анджея Дуду о ситуации на фронте и расскажет, какие планы у украинской армии.

В-третьих, Варшава и Киев должны согласовать свои позиции в преддверии саммита НАТО в Вашингтоне.

По всей видимости, лидеры стран подпишут соглашение о долгосрочном сотрудничестве в сфере безопасности.

Анджей Дуда вылетает в американскую столицу вместе с министром национальной обороны Владиславом Косыняком-Камишем и министром иностранных дел Радославом Сикорским. Там же будет находиться Владимир Зеленский.

В последний раз украинский президент посещал Польшу с официальным визитом в начале апреля. Тогда он встретился, в частности, с президентом Анджеем Дудой.

В Telegram-канале Офиса президента подтвердили, что Зеленский прибыл в Варшаву, где встретится с Туском.

Запланированы переговоры по продолжению оборонного сотрудничества, поддержке Украины на пути к евроинтеграции и ожидания от саммита НАТО, который состоится в Вашингтоне. Также обсудят участие Польши в восстановлении Украины, развитии торговли и гуманитарном сотрудничестве. Владимир Зеленский и Дональд Туск подпишут соглашение безопасности между Украиной и Польшей, а также пообщаются с представителями СМИ, — говорится в сообщении.

Саммит НАТО в Вашингтоне

В 75-ю годовщину создания альянса в Вашингтоне состоится саммит НАТО. Он продлится несколько дней, с 9 по 11 июля.

На прошлой неделе Владимир Зеленский подписал в Брюсселе соглашение о безопасности. Он заключил соглашение с Урсулой фон дер Ляен, главой Европейской комиссии, и Шарлем Мишелем, главой Европейского совета. Она предусматривает обязательство Европейского союза оказывать необходимую политическую, гуманитарную, военную, финансовую, экономическую и дипломатическую поддержку Украине и ее народу так долго и так интенсивно, как это будет необходимо.

Подобные соглашения призваны обеспечить поддержку Украины со стороны западных союзников. США и Япония, а также некоторые страны ЕС вошли в число 17 государств, подписавших подобные соглашения с Киевом.

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