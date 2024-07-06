Украина работает над новой морской стратегией — Зеленский

Украина работает над новой стратегией для государства на море — Украинской морской стратегией.
Главные тезисы
- Украина разрабатывает новую морскую стратегию, призванную обеспечить защиту на море и транспортные артерии.
- Эксперты обращают внимание на уязвимость кораблей на якорях и прогнозируют проблемы для российского флота в Азовском море.
- Украина намерена эффективнее атаковать российские корабли, осуществляя контроль над их передвижением в ограниченных водоемах.
Что известно об Украинской морской стратегии
Президент Владимир Зеленский заявил в вечернем обращении, что Украина работает над новой морской стратегией, которую вскоре должен утвердить Совет национальной безопасности и обороны.
Зеленский отметил, что при разработке стратегии они закрепляют наши интересы, учитывают новые технологические возможности Украины и наши новые отношения с партнерами.
Что известно о состоянии флота РФ
Ранее представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что треть черноморского флота РФ уже выведена из строя.
В то же время незадолго до этого британская разведка сообщала, что после серии значительных потерь у российских кораблей в Черном море были назначены новые командующие Черноморским флотом и главком ВМФ РФ.
Между тем старший научный сотрудник Трансатлантической программы обороны и безопасности в Центре анализа европейской политики Стивен Хоррелл предупреждает, что безопасность, предоставляемая кораблям Черноморского флота Азовское море, не является абсолютной.
Заместитель руководителя франко-российского аналитического центра Observo Игорь Деланое считает, что российский флот может столкнуться с теми же проблемами в Азовском море, что и в Черном.
По словам Савица, Украина также может найти способ более эффективно атаковать российские корабли, "пользуясь тем, что они закрыты в небольшом водоеме, что облегчает их отслеживание".
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