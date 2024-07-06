Украина работает над новой морской стратегией — Зеленский
Категория
Украина
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Украина работает над новой морской стратегией — Зеленский

Владимир Зеленский
Украина работает над новой морской стратегией — Зеленский
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Украина работает над новой стратегией для государства на море — Украинской морской стратегией.

Главные тезисы

  • Украина разрабатывает новую морскую стратегию, призванную обеспечить защиту на море и транспортные артерии.
  • Эксперты обращают внимание на уязвимость кораблей на якорях и прогнозируют проблемы для российского флота в Азовском море.
  • Украина намерена эффективнее атаковать российские корабли, осуществляя контроль над их передвижением в ограниченных водоемах.

Что известно об Украинской морской стратегии

Президент Владимир Зеленский заявил в вечернем обращении, что Украина работает над новой морской стратегией, которую вскоре должен утвердить Совет национальной безопасности и обороны.

В скором времени эта стратегия будет утверждена на СНБО — сейчас идет финализация ее пунктов. Четко понимаем, что война изменила расстановку сил по всему нашему Черноморскому региону, и российский флот в этой акватории больше никогда не будет доминировать.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Зеленский отметил, что при разработке стратегии они закрепляют наши интересы, учитывают новые технологические возможности Украины и наши новые отношения с партнерами.

Украина всегда теперь будет таким государством, способным защищать собственные интересы на море, транспортные артерии и интересы наших союзников и партнеров. Я благодарен всем нашим людям, которые это обеспечивают. ВМС Украины, все задействованные оборонные и структуры безопасности и оборонная промышленность — государственные и частные компании, работающие ради украинской силы, — подытожил Владимир Зеленский.

Что известно о состоянии флота РФ

Ранее представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что треть черноморского флота РФ уже выведена из строя.

В то же время незадолго до этого британская разведка сообщала, что после серии значительных потерь у российских кораблей в Черном море были назначены новые командующие Черноморским флотом и главком ВМФ РФ.

Между тем старший научный сотрудник Трансатлантической программы обороны и безопасности в Центре анализа европейской политики Стивен Хоррелл предупреждает, что безопасность, предоставляемая кораблям Черноморского флота Азовское море, не является абсолютной.

Корабли, стоящие на якорях, все еще очень уязвимы для высокоточных ударов с большей дальности, например с помощью западных систем, — объясняет Хоррелл.

Заместитель руководителя франко-российского аналитического центра Observo Игорь Деланое считает, что российский флот может столкнуться с теми же проблемами в Азовском море, что и в Черном.

По словам Савица, Украина также может найти способ более эффективно атаковать российские корабли, "пользуясь тем, что они закрыты в небольшом водоеме, что облегчает их отслеживание".

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