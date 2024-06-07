По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова, в последнее время оккупационная армия РФ начала хоронить суда-носители ракет "Калибр" ЧФ на фоне угрозы атак украинских беспилотников.
Главные тезисы
- Украинские дроны атакуют корабли Черноморского флота для запугивания оккупационной армии РФ и прорыва обороны.
- Легализация передачи российского оружия третьим странам создает реальную угрозу для мировой безопасности.
- Кремль возможно привлечет третьи страны для ударов по западным союзникам Украины, усиливая напряженность в регионе.
- Основная цель - прорыв оборонительных линий и морских фортификаций для нанесения ударов по вражеским судам.
- Публичные заявления представителя ГУР свидетельствуют о возможной поддержке Кремлем террористических организаций по всему миру.
Какую цель преследуют последние атаки украинских дронов на корабле Черноморского флота
Может ли Кремль привлечь третьи страны для ударов по западным союзникам Украины
Представитель ГУР также отреагировал на угрозы Кремля по поводу вероятности передачи оружия третьим странам для ударов по западным союзникам Украины.
По словам Юсова, сейчас государство-террорист начало говорить публично о том, что давно обсуждается в кабинетах Кремля.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-