Однако охота не должна останавливаться. Итак, охотимся на меньшие цели. Корабли "Тунец" или "Сатурн" – это, казалось бы, меньшие цели. Однако они от того не менее важны, враг использует их и в военных целях и для патрулирования, перевозки БК, личного состава, транспортировки других судов. Эти операции сопровождаются тем, что сначала нужно прорвать линию обороны, морские фортификации и пройти через защиту, которую строит враг. Мы видели во время предварительной операции, когда "Магура" уничтожала "Тунцы", 32 боевых вылета, применение артиллерии против наших морских дронов. Однако ничего не помогает. Грамотное планирование, усовершенствование технических конструкций и результат, - отметил Юсов.