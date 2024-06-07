ГУР раскрыло подробности последних атак по кораблям Черноморского флота
Категория
Украина
Дата публикации

ГУР раскрыло подробности последних атак по кораблям Черноморского флота

Черноморский флот РФ
Читати українською
Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова, в последнее время оккупационная армия РФ начала хоронить суда-носители ракет "Калибр" ЧФ на фоне угрозы атак украинских беспилотников.

Главные тезисы

  • Украинские дроны атакуют корабли Черноморского флота для запугивания оккупационной армии РФ и прорыва обороны.
  • Легализация передачи российского оружия третьим странам создает реальную угрозу для мировой безопасности.
  • Кремль возможно привлечет третьи страны для ударов по западным союзникам Украины, усиливая напряженность в регионе.
  • Основная цель - прорыв оборонительных линий и морских фортификаций для нанесения ударов по вражеским судам.
  • Публичные заявления представителя ГУР свидетельствуют о возможной поддержке Кремлем террористических организаций по всему миру.

Какую цель преследуют последние атаки украинских дронов на корабле Черноморского флота

Однако охота не должна останавливаться. Итак, охотимся на меньшие цели. Корабли "Тунец" или "Сатурн" – это, казалось бы, меньшие цели. Однако они от того не менее важны, враг использует их и в военных целях и для патрулирования, перевозки БК, личного состава, транспортировки других судов. Эти операции сопровождаются тем, что сначала нужно прорвать линию обороны, морские фортификации и пройти через защиту, которую строит враг. Мы видели во время предварительной операции, когда "Магура" уничтожала "Тунцы", 32 боевых вылета, применение артиллерии против наших морских дронов. Однако ничего не помогает. Грамотное планирование, усовершенствование технических конструкций и результат, - отметил Юсов.

Может ли Кремль привлечь третьи страны для ударов по западным союзникам Украины

Представитель ГУР также отреагировал на угрозы Кремля по поводу вероятности передачи оружия третьим странам для ударов по западным союзникам Украины.

По словам Юсова, сейчас государство-террорист начало говорить публично о том, что давно обсуждается в кабинетах Кремля.

А на самом деле они уже это делали. Поскольку ряд ударов и террористических актов в разных уголках мира уже осуществлялся с использованием русского оружия и поддержкой Кремля. Поэтому здесь речь может идти только о легализации этой практики. Когда Путин говорит, что будет передавать оружие, возникает вопрос, кому? С какими режимами и группировкой в мире работает современный Кремль. На самом деле в большинстве случаев речь идет о непризнанных структурах, террористических организациях или каких-то режимах, которые пришли в результате военных процессов, в частности в развивающихся странах, - отметил Юсов.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Путин назначил нового командующего Черноморским флотом РФ
Пинчук
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Какой ущерб нанесли дроны Magura V5 Черноморскому флоту РФ — данные ГУР
Magura V5
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
АТЕШ обнаружил в Крыму инженерный склад Черноморского флота России
АТЕШ обнаружил в Крыму инженерный склад Черноморского флота России

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?