Путин назначил нового командующего Черноморским флотом РФ

Черноморский флот РФ возглавил уроженец украинского Севастополя, вицеадмирал Сергей Пинчук, с февраля 2022 года находящийся под персональными санкциями ЕС в связи с вторжением РФ в Украину.

Военный преступник Пинчук теперь командует Черноморским флотом РФ

Катастрофические потери ЧФ РФ оказывают серьезный психологический эффект. Путин сменил командующего.

Об этом сообщили российские пропагандистские издания.

Новым командующим ЧФ РФ назначен вице-адмирал Сергей Пинчук. Соответствующий указ, подписанный российским диктатором Владимиром Путиным, сообщил на совещании с руководством Минобороны глава ведомства Сергей Шойгу. Поделиться

Также адмирал Александр Моисеев и вице-адмирал Константин Кабанцов, до этого проходивших в сообщениях Минобороны как в. о., официально стали главкомом ВМФ и командующим Северным флотом соответственно. Это следует из слов Шойгу на совещании в Минобороны.

Кто такой Сергей Пинчук

Согласно открытым источникам, Сергей Пинчук родился 26 июля 1971 года в Севастополе. Окончил Черноморское высшее военно-морское училище имени Нахимова в Севастополе. С распадом СССР пошел служить именно в российский, а не в украинский флот.

Командовал Каспийской флотилией (сентябрь 2016 — май 2021), Новороссийской военно-морской базой Черноморского флота (2011-2014), был начальником штаба соединения надводных кораблей Балтийского флота, командиром 105-й бригады кораблей охраны вод.

Пинчуку в Украине "светит" пожизненное заключение за военные преступления

1 марта 2024 года Сергей Пинчук и заместитель командующего Дальней авиацией РФ Олег Пчела были заподозрены Службой безопасности Украины в том, что оба отдавали приказы об ударах по гражданской и критической инфраструктуре Украины. Им грозит пожизненный срок за участие в военных преступлениях.

В частности, по данным спецслужбы, они являются одними из организаторов массированных ракетных ударов по Украине с 10 октября 2022 года по январь 2023 года, во время которых Россия применила десятки ракет Х-101, 3М14 "Калибр" и Х-22 для вывода из строя украинской энергетики.

По данным СБУ, Пинчук также распорядился заминировать морской путь от Стамбула до Одессы, чтобы заблокировать Украине возможность переправлять свое зерно за границу морем.