Путін призначив нового командувача Чорноморського флоту РФ

Чорноморський флот РФ очолив уродженець українського Севастополя, віцеадмірал Сергій Пінчук, який з лютого 2022 року знаходиться під персональними санкціями ЄС у зв'язку з вторгненням РФ в Україну.

Воєнний злочинець Пінчук тепер командує Чорноморським флотом РФ

Катастрофічні втрати ЧФ РФ мають серйозний психологічний ефект. Путін змінив командувача.

Про це повідомили російські пропагандистські видання.

Новим командувачем ЧФ РФ призначено віце-адмірала Сергія Пінчука. Відповідний указ, підписаний російським диктатором Володимиром Путіним, повідомив на нараді з керівництвом Міноборони голова відомства Сергій Шойгу. Поширити

Також адмірал Олександр Моїсеєв і віцеадмірал Костянтин Кабанцов, які до цього проходили в повідомленнях Міноборони як т. в. о., офіційно стали головкомом ВМФ і командувачем Північного флоту відповідно. Це випливає зі слів Шойгу на нараді в Міноборони.

Хто такий Сергій Пінчук

Згідно з відкритими джерелами, Сергій Пінчук народився 26 липня 1971 року в Севастополі. Закінчив Чорноморське вище військово-морське училище імені Нахімова в Севастополі. З розпадом СРСР пішов служити саме в російський, а не в український флот.

Командував Каспійською флотилією (вересень 2016 — травень 2021), Новоросійською військово-морською базою Чорноморського флоту (2011-2014), був начальником штабу з'єднання надводних кораблів Балтійського флоту, командиром 105-ї бригади кораблів охорони водного району Балтійського флоту та начальником Кронштадтського гарнізону тощо.

Пінчуку у Україні “світить” довічне ув’язнення за воєнні злочини

1 березня 2024 року Сергій Пінчук та заступник командувача Дальньої авіації РФ Олег Пчела були запідозрені Службою безпеки України в тому, що обидва віддавали накази про удари по цивільній та критичній інфраструктурі України. Їм загрожує довічний термін за участь у воєнних злочинах.

Зокрема, за даними спецслужби, вони є одними з організаторів масованих ракетних ударів по Україні з 10 жовтня 2022 року по січень 2023 року, під час яких Росія застосувала десятки ракет Х-101, 3М14 "Калібр" та Х-22 для виведення з ладу об'єктів української енергетики.

За даними СБУ, Пінчук також розпорядився замінувати морську колію від Стамбула до Одеси, щоб заблокувати Україні можливість переправляти своє зерно за кордон морем.