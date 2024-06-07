ГУР розкрило подробиці останніх атак по кораблях Чорноморського флоту
Категорія
Україна
Дата публікації

ГУР розкрило подробиці останніх атак по кораблях Чорноморського флоту

Чорноморський флот РФ
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

За словами представника Головного управління розвідки Міноборони України Андрія Юсова, останнім часом окупаційна армія РФ почала ховати судна-носії ракет “Калібр” ЧФ на тлі загрози атак українських безпілотників. 

Головні тези:

  • Останні атаки українських дронів на кораблі Чорноморського флоту мають на меті залякування окупаційної армії РФ, яка почала ховати судна-носії ракет “Калібр” на тлі загрози атак.
  • Головне завдання - прорвати лінію оборони і морські фортифікації, щоб нанести удар по ворожих суднах.
  • Можливість, що Кремль залучить треті країни для удару по західним союзникам України створює реальну загрозу для безпеки регіону.
  • Легалізація передачі російської зброї третім країнам може спричинити міжнародну напругу та погіршення ситуації в глобальній безпеці.
  • За публічними заявами представника Головного управління розвідки, Кремль вже активно залучався до підтримки терористичних організацій і невизнаних структур по всьому світу.

Яку мету переслідують останні атаки українських дронів на кораблі Чорноморського флоту

Однак полювання не має зупинятися. Отже, полюємо на менші цілі. Кораблі "Тунець" чи "Сатурн" — це, здавалося б, менші цілі. Однак, вони від того не менш важливі, ворог використовує їх і у військових цілях і для патрулювання, перевезення БК, особового складу, транспортування інших суден. Ці операції супроводжуються тим, що спершу треба прорвати лінію оборони, морські фортифікації та пройти через захист, який будує ворог. Ми бачили під час попередньої операції, коли "Магура" нищила "Тунці", 32 бойових вильоти, застосування артилерії проти наших морських дронів. Однак нічого не допомагає. Грамотне планування, удосконалення технічних конструкцій і бачимо результат, — зазначив Юсов.

Чи може Кремль залучити треті країни для ударів по західних союзниках України

Представник ГУР також відреагував на погрози Кремля щодо ймовірності передачі зброї третім країнам для ударів по західних союзниках України.

За словами Юсова, наразі держава-терорист почала говорити публічно про те, що давно обговорюється в кабінетах Кремля. 

А насправді вони вже навіть це робили. Оскільки низка ударів і терористичних актів у різних куточках світу вже здійснювалася саме з використанням російської зброї та підтримкою Кремля. Тому тут може йтися лише про легалізацію цієї практики. Коли Путін каже, що буде передавати російську зброю, виникає питання, кому? З якими режимами та угруповуванням у світі співпрацює сучасний Кремль. Насправді у більшості випадків йдеться про невизнані структури, терористичні організації чи якісь режими, які прийшли внаслідок військових процесів, зокрема в країнах, що розвиваються, — зазначив Юсов.

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