За словами представника Головного управління розвідки Міноборони України Андрія Юсова, останнім часом окупаційна армія РФ почала ховати судна-носії ракет “Калібр” ЧФ на тлі загрози атак українських безпілотників.
Головні тези:
- Останні атаки українських дронів на кораблі Чорноморського флоту мають на меті залякування окупаційної армії РФ, яка почала ховати судна-носії ракет “Калібр” на тлі загрози атак.
- Головне завдання - прорвати лінію оборони і морські фортифікації, щоб нанести удар по ворожих суднах.
- Можливість, що Кремль залучить треті країни для удару по західним союзникам України створює реальну загрозу для безпеки регіону.
- Легалізація передачі російської зброї третім країнам може спричинити міжнародну напругу та погіршення ситуації в глобальній безпеці.
- За публічними заявами представника Головного управління розвідки, Кремль вже активно залучався до підтримки терористичних організацій і невизнаних структур по всьому світу.
Яку мету переслідують останні атаки українських дронів на кораблі Чорноморського флоту
Чи може Кремль залучити треті країни для ударів по західних союзниках України
Представник ГУР також відреагував на погрози Кремля щодо ймовірності передачі зброї третім країнам для ударів по західних союзниках України.
За словами Юсова, наразі держава-терорист почала говорити публічно про те, що давно обговорюється в кабінетах Кремля.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-