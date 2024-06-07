Однак полювання не має зупинятися. Отже, полюємо на менші цілі. Кораблі "Тунець" чи "Сатурн" — це, здавалося б, менші цілі. Однак, вони від того не менш важливі, ворог використовує їх і у військових цілях і для патрулювання, перевезення БК, особового складу, транспортування інших суден. Ці операції супроводжуються тим, що спершу треба прорвати лінію оборони, морські фортифікації та пройти через захист, який будує ворог. Ми бачили під час попередньої операції, коли "Магура" нищила "Тунці", 32 бойових вильоти, застосування артилерії проти наших морських дронів. Однак нічого не допомагає. Грамотне планування, удосконалення технічних конструкцій і бачимо результат, — зазначив Юсов.