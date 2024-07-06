Україна працює над новою морською стратегією — Зеленський

Україна наразі працює над новою стратегією для держави на морі — Українською морською стратегією.
Головні тези:
- Україна розробляє нову стратегію для забезпечення безпеки на морі, що враховує розстановку сил у Чорноморському регіоні.
- Експерти попереджають про вразливість кораблів водяного контингенту Чорноморського флоту перед високоточними ударами.
- Україні важливо реалізувати нові технологічні можливості та удосконалювати оборонні структури для захисту власних інтересів на морі.
Що відомо про Українську морську стратегію
Президент Володимир Зеленський заявив у вечірньому зверненні, що Україна працює над новою морською стратегією, яку незабаром має затвердити Рада національної безпеки і оборони.
Зеленський зазначив, що під час розробки стратегії вони закріплюють наші інтереси, враховують нові технологічні можливості України та наші нові відносини з партнерами.
Що відомо про стан флоту РФ
Раніше речник ВМС України Дмитро Плетенчук заявив, що третина чорноморського флоту РФ вже виведена з ладу.
Водночас незадовго до цього британська розвідка повідомляла, що після серії значних втрат у російських кораблів у Чорному морі було призначено нових командуюча Чорноморським флотом та головкома ВМФ РФ.
Тим часом старший науковий співробітник Трансатлантичної програми оборони і безпеки в Центрі аналізу європейської політики Стівен Хоррелл попереджає, що безпека, яку надає кораблям Чорноморського флоту Азовське море, не є абсолютною.
Заступник керівника франко-російського аналітичного центру Observo Ігор Деланое вважає, що російський флот може зіткнутися з тими самими проблемами в Азовському морі, що і в Чорному.
За словами Савіца, Україна також може знайти спосіб більш ефективно атакувати російські кораблі, "користуючись тим, що вони закриті в невеликій водоймі, що полегшує їх відстеження".
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