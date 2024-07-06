Україна працює над новою морською стратегією — Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна працює над новою морською стратегією — Зеленський

Володимир Зеленський
Україна працює над новою морською стратегією — Зеленський

Україна наразі працює над новою стратегією для держави на морі —  Українською морською стратегією.

Головні тези:

  • Україна розробляє нову стратегію для забезпечення безпеки на морі, що враховує розстановку сил у Чорноморському регіоні.
  • Експерти попереджають про вразливість кораблів водяного контингенту Чорноморського флоту перед високоточними ударами.
  • Україні важливо реалізувати нові технологічні можливості та удосконалювати оборонні структури для захисту власних інтересів на морі.

Що відомо про Українську морську стратегію

Президент Володимир Зеленський заявив у вечірньому зверненні, що Україна працює над новою морською стратегією, яку незабаром має затвердити Рада національної безпеки і оборони.

Незабаром ця стратегія буде затверджена на РНБО — зараз триває фіналізація її пунктів. Чітко розуміємо, що війна змінила розстановку сил у всьому нашому Чорноморському регіоні, і російський флот у цій акваторії більше ніколи не домінуватиме.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Зеленський зазначив, що під час розробки стратегії вони закріплюють наші інтереси, враховують нові технологічні можливості України та наші нові відносини з партнерами.

Україна завжди тепер буде такою державою, яка здатна захищати власні інтереси на морі, транспортні артерії та інтереси наших союзників і партнерів. Я вдячний усім нашим людям, які це забезпечують. ВМС України, всі задіяні оборонні та безпекові структури та оборонна промисловість — державні та приватні компанії, які працюють заради української сили, — підсумував Володимир Зеленський.

Що відомо про стан флоту РФ

Раніше речник ВМС України Дмитро Плетенчук заявив, що третина чорноморського флоту РФ вже виведена з ладу.

Водночас незадовго до цього британська розвідка повідомляла, що після серії значних втрат у російських кораблів у Чорному морі було призначено нових командуюча Чорноморським флотом та головкома ВМФ РФ.

Тим часом старший науковий співробітник Трансатлантичної програми оборони і безпеки в Центрі аналізу європейської політики Стівен Хоррелл попереджає, що безпека, яку надає кораблям Чорноморського флоту Азовське море, не є абсолютною.

Кораблі, що стоять на якорях, все ще дуже вразливі для високоточних ударів з більшої дальності, наприклад, за допомогою західних систем, — пояснює Хоррелл.

Заступник керівника франко-російського аналітичного центру Observo Ігор Деланое вважає, що російський флот може зіткнутися з тими самими проблемами в Азовському морі, що і в Чорному.

За словами Савіца, Україна також може знайти спосіб більш ефективно атакувати російські кораблі, "користуючись тим, що вони закриті в невеликій водоймі, що полегшує їх відстеження".

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Як РФ намагається захистити свій флот від України — відповідь ВМС
флот
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ГУР розкрило подробиці останніх атак по кораблях Чорноморського флоту
Чорноморський флот РФ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ вразили логістичний центр Чорноморського флоту РФ в Криму
Бавовна у Криму

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?