Україна працює над новою морською стратегією — Зеленський

Україна наразі працює над новою стратегією для держави на морі — Українською морською стратегією.

Що відомо про Українську морську стратегію

Президент Володимир Зеленський заявив у вечірньому зверненні, що Україна працює над новою морською стратегією, яку незабаром має затвердити Рада національної безпеки і оборони.

Незабаром ця стратегія буде затверджена на РНБО — зараз триває фіналізація її пунктів. Чітко розуміємо, що війна змінила розстановку сил у всьому нашому Чорноморському регіоні, і російський флот у цій акваторії більше ніколи не домінуватиме. Володимир Зеленський Президент України

Зеленський зазначив, що під час розробки стратегії вони закріплюють наші інтереси, враховують нові технологічні можливості України та наші нові відносини з партнерами.

Україна завжди тепер буде такою державою, яка здатна захищати власні інтереси на морі, транспортні артерії та інтереси наших союзників і партнерів. Я вдячний усім нашим людям, які це забезпечують. ВМС України, всі задіяні оборонні та безпекові структури та оборонна промисловість — державні та приватні компанії, які працюють заради української сили, — підсумував Володимир Зеленський. Поширити

Що відомо про стан флоту РФ

Раніше речник ВМС України Дмитро Плетенчук заявив, що третина чорноморського флоту РФ вже виведена з ладу.

Водночас незадовго до цього британська розвідка повідомляла, що після серії значних втрат у російських кораблів у Чорному морі було призначено нових командуюча Чорноморським флотом та головкома ВМФ РФ.

Тим часом старший науковий співробітник Трансатлантичної програми оборони і безпеки в Центрі аналізу європейської політики Стівен Хоррелл попереджає, що безпека, яку надає кораблям Чорноморського флоту Азовське море, не є абсолютною.

Кораблі, що стоять на якорях, все ще дуже вразливі для високоточних ударів з більшої дальності, наприклад, за допомогою західних систем, — пояснює Хоррелл. Поширити

Заступник керівника франко-російського аналітичного центру Observo Ігор Деланое вважає, що російський флот може зіткнутися з тими самими проблемами в Азовському морі, що і в Чорному.