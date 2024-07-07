Зеленский в Одессе отметил наградами военных моряков — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский в Одессе отметил наградами военных моряков — видео

Офис Президента Украины
Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский в Одессе по случаю Дня Военно-Морских сил поздравил военных моряков и отметил их государственными наградами.

Главные тезисы

  • Президент Украины наградил военных моряков в Одессе в честь Дня Военно-Морских сил.
  • Украинские морпехи получили государственные награды за героические подвиги в борьбе с российскими захватчиками.
  • День Военно-Морских сил в Украине отмечается 7 июля как праздник героических воинов, защищающих независимость страны.
  • Президент Зеленский подчеркнул важность и храбрость украинских военных, защищающих морскую безопасность страны.
  • Орденами и почетными знаками отличия были награждены моряки, авиаторы и пехотинцы за доблестные действия на поле боя.

Зеленский наградил военных моряков

За время этой войны Украина получила совсем другой статус для Черноморского региона — этот регион теперь будет всегда свободен от российского доминирования. У нашего государства всегда будет свой флот — современный флот, собственное влияние и четкая стратегия действий, новая Морская стратегия Украины. Все это было бы невозможно без храбрости и результатов наших украинских морпехов.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

По его словам, все это было бы невозможно без храбрости и результатов украинских морских пехотинцев.

Президент отметил героизм моряков, воинов Речной флотилии, летчиков авиации ВМС, зенитчиков, артиллеристов. Он также добавил, что все украинцы всегда должны помнить, через что проходят наши воины и по какой цене они защищают независимость Украины.

Кроме того, собравшиеся почтили память погибших героев.

Президент наградил орденом «Золотая звезда» Героя Украины младшего сержанта Владислава Андрущенко , который участвовал в освобождении Макаровки и Старомайорского Донецкой области. В октябре прошлого года он возглавил штурмовую группу роты морской пехоты, которая форсировала Днепр, успешно высадилась на левом берегу и подошла к селу Крынки.

В этом году бойцы вынудили российских захватчиков отступить там с ключевых позиций и расширили плацдарм. Владислав Андрущенко неоднократно получил ранения и после лечения возвращался на поле боя.

Также награду главы государства «Крест боевых заслуг» получил младший сержант Ярослав Козийчук . В декабре прошлого года боевая группа под его командованием десантировалась на левый берег Днепра, заняла позиции врага, штурмовала опорные пункты, уничтожила бронетехнику и личный состав российских захватчиков.

Отличие получил и старший матрос Виталий Кошелюк . Он возглавлял штурмовую группу, которая вела наступательные действия в Крынках Херсонской области. В течение апреля-мая уничтожил два БТРа и три автомобиля, пять блиндажей, антенну врага и 17 российских захватчиков.

Также отличие главы государства получил капитан Василий Пушкаш , организовавший эвакуацию раненых и погибших собратьев с позиций на левом берегу Днепра. Весной он провел операцию по высадке десанта близ Кринок. Его подразделение штурмовало позиции российских захватчиков, захватило враждебный комплекс РЭБ и провело разведку территорий — благодаря этому Силы спецопераций смогли закрепиться на новых позициях.

Президент также отметил защитников орденами Богдана Хмельницкого ІІІ степени, «За мужество» ІІ и ІІІ степеней, княгини Ольги ІІІ степени и Даниила Галицкого.

Глава государства вручил почетные знаки отличия «За мужество и отвагу» 26-му и 27-му отдельным дивизионам речных катеров Речной флотилии Военно-Морских сил ВСУ.

В Украине отмечают День Военно-Морских сил

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил личный состав Военно-морских сил ВСУ с профессиональным праздником, который отмечается 7 июля.

День героических воинов, доказавших, что украинское море не будет терпеть русского флота и что врагу не по зубам наша, украинская морская пехота.

7 июля в Украине отмечают День Военно-Морских Сил ВСУ, а также День работников морского и речного флота. Ежегодно этот праздник отмечают в первое воскресенье июля.

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