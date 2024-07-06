Зеленский озвучил количество запущенных РФ по Украине ракет и КАБов за неделю

За эту неделю военные РФ выпустили в сторону территории Украины более 600 управляемых авиационных бомб и около 40 ракет разных типов.
Главные тезисы
- Президент Зеленский подчеркнул укрепление воздушного щита Украины и выразил благодарность Германии и США за поддержку.
- По сообщениям командующего Воздушными силами Украины, дроны РФ были перехвачены над 12 областями страны, защиту обеспечивали различные подразделения и силы, включая зенитные ракетные подразделения.
- Для защиты территории Украины от дронов РФ использовались мобильные огневые группы, зенитные ракетные подразделения и другие подразделения радиоэлектронной борьбы.
Россия непрерывно атакует Украину
В то же время, Зеленский подчеркнул, что Украина еще больше укрепила свой воздушный щит за эту неделю.
В то же время, президент отметил, что для того, чтобы защитить все украинские города и села, "чтобы действительно преодолеть российский террор", нужно больше конкретных решений.
Россия атаковала дронами Украину 6 июля
Как сообщает командующий Воздушными силами Николай Олещук, в ночь на 6 июля противник атаковал 27-ю ударными БпЛА типа «Shahed-131/136» из Крыма и Курской области (РФ).
Вражеские дроны сбили на территории 12 областей Украины.
Для защиты украинской территории от дронов РФ привлекались:
мобильные огневые группы Сил обороны Украины
зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил
ПВО Сухопутных войск
подразделения радиоэлектронной борьбы
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