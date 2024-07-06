Зеленский озвучил количество запущенных РФ по Украине ракет и КАБов за неделю

За эту неделю военные РФ выпустили в сторону территории Украины более 600 управляемых авиационных бомб и около 40 ракет разных типов.

Россия непрерывно атакует Украину

Наши люди непрерывно страдают русским террором. Только на этой неделе Россия применила более 600 управляемых авиационных бомб, более 60 "шахедов" и около 40 ракет разных типов. Владимир Зеленский Президент Украины

В то же время, Зеленский подчеркнул, что Украина еще больше укрепила свой воздушный щит за эту неделю.

Спасибо Германии и Соединенным Штатам! Украинские Patriot еще лучше покажут себя в защите от российского террора, — рассказал Владимир Зеленский. Поделиться

В то же время, президент отметил, что для того, чтобы защитить все украинские города и села, "чтобы действительно преодолеть российский террор", нужно больше конкретных решений.

И будем на следующей неделе работать с партнерами ради именно таких решений — уже их готовим, — отметил президент Украины. Поделиться

Россия атаковала дронами Украину 6 июля

Как сообщает командующий Воздушными силами Николай Олещук, в ночь на 6 июля противник атаковал 27-ю ударными БпЛА типа «Shahed-131/136» из Крыма и Курской области (РФ).

Вражеские дроны сбили на территории 12 областей Украины.

Этой ночью защитникам неба удалось поразить 24 «шахеда» в Днепропетровской, Полтавской, Запорожской, Херсонской, Харьковской, Донецкой, Сумской, Черниговской, Винницкой, Киевской, Кировоградской, Николаевской областях, говорится в сообщении. Поделиться

Для защиты украинской территории от дронов РФ привлекались: