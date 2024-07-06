Силы ПВО сбили 24 дрона во время атаки РФ на Украину
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО сбили 24 дрона во время атаки РФ на Украину

Воздушные Силы ВСУ
ПВО
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Российские войска в ночь на 6 июля атаковали Украину, выпустив 27 дронов-камикадзе. ПВО сбило почти все беспилотники.

Главные тезисы

  • Ударные БПЛА типа Shahed-131/136 были выпущены из Крыма и Курской области РФ.
  • Для защиты Украины от дронов РФ привлекались различные подразделения, включая мобильные огневые группы и зенитные ракетные подразделения.
  • Атака дронов РФ привела к повреждению инфраструктуры в двух областях Украины.

В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину

Как сообщает командующий Воздушных сил Николай Олещук, в ночь на 6 июля противник атаковал 27 ударными БпЛА типа «Shahed-131/136» из Крыма и Курской области (РФ).

Вражеские дроны сбили на территории 12 областей Украины.

Этой ночью защитникам неба удалось поразить 24 «шахеда» в Днепропетровской, Полтавской, Запорожской, Херсонской, Харьковской, Донецкой, Сумской, Черниговской, Винницкой, Киевской, Кировоградской, Николаевской областях, говорится в сообщении.

Для защиты украинской территории от дронов РФ привлекались:

  • мобильные огневые группы Сил обороны Украины

  • зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил

  • ПВО Сухопутных войск

  • подразделения радиоэлектронной борьбы

Что известно о последствиях атаки дронов РФ на Украину

В Никополе в результате атаки дронов РФ повреждена инфраструктура. О  сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Ночью защитники уничтожили над областью 4 "Шахеда". Спасибо за работу ППК "Восток"! Вечером русская армия еще несколько раз атаковала Никополь. По городу била дронами-камикадзе.

Сергей Лысак

Сергей Лысак

Глава Днепропетровской ОВА

По словам Лысака, в городе повреждены инфраструктура, пятиэтажка, магазин и авто. Погибших и пострадавших нет.

Также известно, что в результате атаки РФ пострадала энергетическая инфраструктура Сумской области.

Из-за атаки россиян были обесточены населённые пункты области в нескольких районах, сообщили в Сумской ОВА.

Аварийно-ремонтные службы работают над восстановлением электроснабжения. Последствия вражеской атаки уточняются.

Между тем пропагандистские СМИ РФ цинично заявили, что оккупанты ударили по «заводу в Сумах, где производят кассетные снаряды для реактивных систем залпового огня».

Пропагандистские СМИ

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