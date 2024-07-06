Силы ПВО сбили 24 дрона во время атаки РФ на Украину

Российские войска в ночь на 6 июля атаковали Украину, выпустив 27 дронов-камикадзе. ПВО сбило почти все беспилотники.

В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину

Как сообщает командующий Воздушных сил Николай Олещук, в ночь на 6 июля противник атаковал 27 ударными БпЛА типа «Shahed-131/136» из Крыма и Курской области (РФ).

Вражеские дроны сбили на территории 12 областей Украины.

Этой ночью защитникам неба удалось поразить 24 «шахеда» в Днепропетровской, Полтавской, Запорожской, Херсонской, Харьковской, Донецкой, Сумской, Черниговской, Винницкой, Киевской, Кировоградской, Николаевской областях, говорится в сообщении. Поделиться

Для защиты украинской территории от дронов РФ привлекались:

мобильные огневые группы Сил обороны Украины

зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил

ПВО Сухопутных войск

подразделения радиоэлектронной борьбы

Что известно о последствиях атаки дронов РФ на Украину

В Никополе в результате атаки дронов РФ повреждена инфраструктура. О сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Ночью защитники уничтожили над областью 4 "Шахеда". Спасибо за работу ППК "Восток"! Вечером русская армия еще несколько раз атаковала Никополь. По городу била дронами-камикадзе. Сергей Лысак Глава Днепропетровской ОВА

По словам Лысака, в городе повреждены инфраструктура, пятиэтажка, магазин и авто. Погибших и пострадавших нет.

Также известно, что в результате атаки РФ пострадала энергетическая инфраструктура Сумской области.

Из-за атаки россиян были обесточены населённые пункты области в нескольких районах, сообщили в Сумской ОВА.

Аварийно-ремонтные службы работают над восстановлением электроснабжения. Последствия вражеской атаки уточняются.

Между тем пропагандистские СМИ РФ цинично заявили, что оккупанты ударили по «заводу в Сумах, где производят кассетные снаряды для реактивных систем залпового огня».