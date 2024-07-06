Силы ПВО сбили 24 дрона во время атаки РФ на Украину

Российские войска в ночь на 6 июля атаковали Украину, выпустив 27 дронов-камикадзе. ПВО сбило почти все беспилотники.
Главные тезисы
- Ударные БПЛА типа Shahed-131/136 были выпущены из Крыма и Курской области РФ.
- Для защиты Украины от дронов РФ привлекались различные подразделения, включая мобильные огневые группы и зенитные ракетные подразделения.
- Атака дронов РФ привела к повреждению инфраструктуры в двух областях Украины.
В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину
Как сообщает командующий Воздушных сил Николай Олещук, в ночь на 6 июля противник атаковал 27 ударными БпЛА типа «Shahed-131/136» из Крыма и Курской области (РФ).
Вражеские дроны сбили на территории 12 областей Украины.
Для защиты украинской территории от дронов РФ привлекались:
мобильные огневые группы Сил обороны Украины
зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил
ПВО Сухопутных войск
подразделения радиоэлектронной борьбы
Что известно о последствиях атаки дронов РФ на Украину
В Никополе в результате атаки дронов РФ повреждена инфраструктура. О сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
По словам Лысака, в городе повреждены инфраструктура, пятиэтажка, магазин и авто. Погибших и пострадавших нет.
Также известно, что в результате атаки РФ пострадала энергетическая инфраструктура Сумской области.
Из-за атаки россиян были обесточены населённые пункты области в нескольких районах, сообщили в Сумской ОВА.
Аварийно-ремонтные службы работают над восстановлением электроснабжения. Последствия вражеской атаки уточняются.
Между тем пропагандистские СМИ РФ цинично заявили, что оккупанты ударили по «заводу в Сумах, где производят кассетные снаряды для реактивных систем залпового огня».
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