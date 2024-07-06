Сили ППО збили 24 дрони під час атаки РФ на Україну

Російські війська в ніч на 6 липня атакували Україну, випустивши 27 дронів-камікадзе. ППО збила майже всі безпілотники.
Головні тези:
- Ударні БПЛА типу “Shahed-131/136” були випущені із Криму та Курської області РФ.
- Для захисту України від дронів РФ залучались різні підрозділи, включно з мобільними вогневими групами та зенітними ракетними підрозділами.
- Атака дронів РФ призвела до пошкодження інфраструктури у двох областях України.
У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну
Як повідомляє командувач Повітряних сил Микола Олещук, у ніч на 6 липня противник атакував 27-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» із Криму та Курської області (РФ).
Ворожі дрони збили на території 12-ти областей України.
Для захисту української території від дронів РФ залучались:
мобільні вогневі групи Сил оборони України
зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил
ППО Сухопутних військ
підрозділи радіоелектронної боротьби
Що відомо про наслідки атаки дронів РФ на Україну
У Нікополі внаслідок атаки дронів РФ пошкоджено інфраструктуру. Про повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
За словами Лисака, в місті пошкоджені інфраструктура, п'ятиповерхівка, магазин й авто. Загиблих і постраждалих немає.
Також відомо, що внаслідок атаки РФ постраждала енергетична інфраструктура Сумщини.
Через атаку росіян були знеструмлені населені пункти області в кількох районах, повідомили у Сумській ОВА.
Наразі аварійно-ремонтні служби працюють над відновленням електропостачання. Наслідки ворожої атаки уточнюються.
Тим часом пропагандистські ЗМІ РФ цинічно заявили, що окупанти вдарили по «заводу у Сумах, де виготовляють касетні снаряди для реактивних систем залпового вогню».
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-