Сили ППО збили 24 дрони під час атаки РФ на Україну

Російські війська в ніч на 6 липня атакували Україну, випустивши 27 дронів-камікадзе. ППО збила майже всі безпілотники.

У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну

Як повідомляє командувач Повітряних сил Микола Олещук, у ніч на 6 липня противник атакував 27-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» із Криму та Курської області (РФ).

Ворожі дрони збили на території 12-ти областей України.

Цієї ночі захисникам неба вдалось уразити 24 «шахеди» у Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Херсонській, Харківській, Донецькій, Сумській, Чернігівській, Вінницькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській областях — йдеться у повідомленні. Поширити

Для захисту української території від дронів РФ залучались:

мобільні вогневі групи Сил оборони України

зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил

ППО Сухопутних військ

підрозділи радіоелектронної боротьби

Що відомо про наслідки атаки дронів РФ на Україну

У Нікополі внаслідок атаки дронів РФ пошкоджено інфраструктуру. Про повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Вночі оборонці знищили над областю 4 "Шахеди". Дякую за роботу ПвК "Схід"! Ввечері російська армія ще кілька разів атакувала Нікополь. По місту била дронами-камікадзе. Сергій Лисак Голова Дніпропетровської ОВА

За словами Лисака, в місті пошкоджені інфраструктура, п'ятиповерхівка, магазин й авто. Загиблих і постраждалих немає.

Також відомо, що внаслідок атаки РФ постраждала енергетична інфраструктура Сумщини.

Через атаку росіян були знеструмлені населені пункти області в кількох районах, повідомили у Сумській ОВА.

Наразі аварійно-ремонтні служби працюють над відновленням електропостачання. Наслідки ворожої атаки уточнюються.

Тим часом пропагандистські ЗМІ РФ цинічно заявили, що окупанти вдарили по «заводу у Сумах, де виготовляють касетні снаряди для реактивних систем залпового вогню».