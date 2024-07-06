Сили ППО збили 24 дрони під час атаки РФ на Україну
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО збили 24 дрони під час атаки РФ на Україну

Повітряні Сили ЗСУ
Сили ППО

Російські війська в ніч на 6 липня атакували Україну, випустивши 27 дронів-камікадзе. ППО збила майже всі безпілотники.

Головні тези:

  • Ударні БПЛА типу “Shahed-131/136” були випущені із Криму та Курської області РФ.
  • Для захисту України від дронів РФ залучались різні підрозділи, включно з мобільними вогневими групами та зенітними ракетними підрозділами.
  • Атака дронів РФ призвела до пошкодження інфраструктури у двох областях України.

У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну

Як повідомляє командувач Повітряних сил Микола Олещук, у ніч на 6 липня противник атакував 27-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» із Криму та Курської області (РФ).

Ворожі дрони збили на території 12-ти областей України.

Цієї ночі захисникам неба вдалось уразити 24 «шахеди» у Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Херсонській, Харківській, Донецькій, Сумській, Чернігівській, Вінницькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській областях — йдеться у повідомленні.

Для захисту української території від дронів РФ залучались:

  • мобільні вогневі групи Сил оборони України

  • зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил

  • ППО Сухопутних військ

  • підрозділи радіоелектронної боротьби

Що відомо про наслідки атаки дронів РФ на Україну

У Нікополі внаслідок атаки дронів РФ пошкоджено інфраструктуру. Про повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Вночі оборонці знищили над областю 4 "Шахеди". Дякую за роботу ПвК "Схід"! Ввечері російська армія ще кілька разів атакувала Нікополь. По місту била дронами-камікадзе.

Сергій Лисак

Сергій Лисак

Голова Дніпропетровської ОВА

За словами Лисака, в місті пошкоджені інфраструктура, п'ятиповерхівка, магазин й авто. Загиблих і постраждалих немає.

Також відомо, що внаслідок атаки РФ постраждала енергетична інфраструктура Сумщини.

Через атаку росіян були знеструмлені населені пункти області в кількох районах, повідомили у Сумській ОВА.

Наразі аварійно-ремонтні служби працюють над відновленням електропостачання. Наслідки ворожої атаки уточнюються.

Тим часом пропагандистські ЗМІ РФ цинічно заявили, що окупанти вдарили по «заводу у Сумах, де виготовляють касетні снаряди для реактивних систем залпового вогню».

Пропагандистські ЗМІ

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