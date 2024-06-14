Повітряні сили ЗСУ знищили 7 крилатих ракет та 17 шахедів РФ

У ніч проти 14 червня Росія здійснили комбіновану атаку по Україні різними видами ракет та дронами “шахед”. ПС ЗСУ ліквідували переважну більшість ворожих цілей.
Головні тези:
- Українські повітряні сили успішно ліквідували 24 ворожі цілі, збивши 7 крилатих ракет та 17 безпілотників “шахед”.
- Силами та засобами ППО Збройних сил України було знищено більшість засобів повітряного нападу Росії в межах комбінованої атаки.
- Командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук підтвердив відбиття удару РФ, який включав крилаті ракети, балістичні ракети та дрони “шахед”.
- Заходи з захисту включали винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи та засоби радіоелектронної боротьби для забезпечення безпеки національного простору.
- Оголошення повітряної тривоги та виклик військової авіації Польщі та інших країн-союзників свідчать про серйозність ситуації та спільну підтримку в обороні незалежності та територіальної цілісності України.
ПС ЗСУ відбили російську атаку по Україні
Цієї ночі РФ завдала по Україні удару з застосуванням понад 30 засобів повітряного нападу. Силами і засобами ППО Збройних сил Україні було збито 24 з них, зокрема усі дрони-камікадзе ворога та 7 ракет.
Про це повідомляє командувач Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.
Зазначається, що загалом окупанти запускали по Україні для повітряної атаки:
10 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків — Саратовська область у РФ),
3 балістичні ракети "Іскандер-М" (пуски з окупованого Криму та російського Краснодарського краю),
1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал" (із повітряного простору Тамбовської області),
17 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" (з Єйська).
За словами генерала, 24 ворожі цілі — 7 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 17 "шахедів" — збили над територіями 7 областей, а саме у:
Хмельницькій,
Харківській,
Миколаївській,
Одеській,
Запорізькій,
Дніпропетровській.
Комбінована повітряна атака РФ 14 червня: що відомо
Ввечері 13 червня в кількох областях України була оголошена повітряна тривога через ударні безпілотники типу "Шахед", які російські окупанти запустили для чергової атаки.
Крім того, вже вночі 14 червня у Повітряних силах повідомили про зліт російських стратегічних бомбардувальників Ту-22М3 та Ту-95 МС на території країни-агресора. Пізніше в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу після запуску крилатих ракет з російських літаків.
Про вибухи у ніч проти 14 травня повідомлялося у Харкові та Запоріжжі, а ще — у Хмельницькій області. В останній ворог, зокрема, атакував місто Старокостянтинів із застосуванням "Шахедів".
Польща та країни-сюзники піднімали в повітря військову авіацію цієї ночі через атаку РФ по Україні.
Вранці 14 червня в Україні знову оголосили повітряну тривогу по всій країні. Також стало відомо про вибух, що було чути у Києві. А також — про нові вибухи у Хмельницькій області.
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