Повітряні сили ЗСУ знищили 7 крилатих ракет та 17 шахедів РФ

У ніч проти 14 червня Росія здійснили комбіновану атаку по Україні різними видами ракет та дронами “шахед”. ПС ЗСУ ліквідували переважну більшість ворожих цілей.

ПС ЗСУ відбили російську атаку по Україні

Цієї ночі РФ завдала по Україні удару з застосуванням понад 30 засобів повітряного нападу. Силами і засобами ППО Збройних сил Україні було збито 24 з них, зокрема усі дрони-камікадзе ворога та 7 ракет.

Про це повідомляє командувач Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.

Зазначається, що загалом окупанти запускали по Україні для повітряної атаки:

10 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків — Саратовська область у РФ),

3 балістичні ракети "Іскандер-М" (пуски з окупованого Криму та російського Краснодарського краю),

1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал" (із повітряного простору Тамбовської області),

17 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" (з Єйська).

До відбиття повітряного нападу противника залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України. Микола Олещук Командувач Повітряних Сил ЗСУ

За словами генерала, 24 ворожі цілі — 7 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 17 "шахедів" — збили над територіями 7 областей, а саме у:

Хмельницькій,

Харківській,

Миколаївській,

Одеській,

Запорізькій,

Дніпропетровській.

Комбінована повітряна атака РФ 14 червня: що відомо

Ввечері 13 червня в кількох областях України була оголошена повітряна тривога через ударні безпілотники типу "Шахед", які російські окупанти запустили для чергової атаки.

Крім того, вже вночі 14 червня у Повітряних силах повідомили про зліт російських стратегічних бомбардувальників Ту-22М3 та Ту-95 МС на території країни-агресора. Пізніше в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу після запуску крилатих ракет з російських літаків.

Про вибухи у ніч проти 14 травня повідомлялося у Харкові та Запоріжжі, а ще — у Хмельницькій області. В останній ворог, зокрема, атакував місто Старокостянтинів із застосуванням "Шахедів".

Польща та країни-сюзники піднімали в повітря військову авіацію цієї ночі через атаку РФ по Україні.

Вранці 14 червня в Україні знову оголосили повітряну тривогу по всій країні. Також стало відомо про вибух, що було чути у Києві. А також — про нові вибухи у Хмельницькій області.