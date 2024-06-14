Воздушные силы ВСУ уничтожили 7 крылатых ракет и 17 шахедов РФ

В ночь на 14 июня Россия совершила комбинированную атаку по Украине различными видами ракет и дронами "шахед". ВС ВСУ ликвидировали подавляющее большинство вражеских целей.

ВС ВСУ отразили российскую атаку по Украине

Этой ночью РФ нанесла по Украине удар с применением более 30 средств воздушного нападения. Силами и средствами ПВО Вооруженных сил Украины было сбито 24 из них, в том числе все дроны-камикадзе врага и 7 ракет.

Об этом сообщает командующий Воздушными Силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

Отмечается, что в целом оккупанты запускали по Украине для воздушной атаки:

10 крылатых ракет Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95 ТС (район пусков - Саратовская область в РФ),

3 баллистических ракеты "Искандер-М" (пуски из оккупированного Крыма и российского Краснодарского края),

1 аэробалистическую ракету Х-47М2 "Кинжал" (из воздушного пространства Тамбовской области),

17 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136" (из Ейска).

К отражению воздушного нападения противника привлечена истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы, средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины. Николай Олещук Командующий Воздушными Силами ВСУ

По словам генерала, 24 вражеских цели — 7 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 17 "шахедов" — сбили над территориями 7 областей, а именно:

Хмельницкой,

Харьковской,

Николаевской,

Одесской,

Запорожский,

Днепропетровской.

Комбинированная воздушная атака РФ 14 июня: что известно

Вечером 13 июня в нескольких областях Украины была объявлена воздушная тревога из-за ударных беспилотников типа "Шахед", которые российские оккупанты запустили для очередной атаки.

Кроме того, уже ночью 14 июня в Воздушных силах сообщили о взлете российских стратегических бомбардировщиков Ту-22М3 и Ту-95 ТС на территории страны-агрессора. Позже в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога после запуска крылатых ракет с российских самолетов.

О взрывах в ночь на 14 мая сообщалось в Харькове и Запорожье, а еще — в Хмельницкой области. В последнем враг, в частности, атаковал город Староконстантинов с применением "шахедов".

Польша и страны-сюзники поднимали в воздух военную авиацию этой ночью из-за атаки РФ по Украине.

Утром 14 июня в Украине снова объявили воздушную тревогу по всей стране. Также стало известно о взрыве, слышном в Киеве. А также о новых взрывах в Хмельницкой области.