Зеленський озвучив кількість запущених РФ по Україні ракет та КАБів за тиждень

За цей тиждень військові РФ випустили в бік території України понад 600 керованих авіаційних бомб та майже 40 ракет різних типів.

Росія безперервно атакує Україну

Наші люди безперервно страждають від російського терору. Лише цього тижня Росія застосувала понад 600 керованих авіаційних бомб, понад 60 "шахедів" і майже 40 ракет різних типів. Володимир Зеленський Президент України

Водночас Зеленський наголосив, що Україна ще більше зміцнила свій повітряний щит за цей тиждень.

Дякуємо Німеччині та Сполученим Штатам! Українські Patriot ще краще покажуть себе в захисті від російського терору, — розповів Володимир Зеленський. Поширити

Водночас президент зазначив, що для того, щоб захистити всі українські міста і села, "щоб дійсно подолати російський терор", потрібно більше конкретних рішень.

І будемо наступного тижня працювати з партнерами заради саме таких рішень — вже їх готуємо, — зазначив президент України. Поширити

Росія атакувала дронами Україну 6 липня

Як повідомляє командувач Повітряних сил Микола Олещук, у ніч на 6 липня противник атакував 27-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» із Криму та Курської області (РФ).

Ворожі дрони збили на території 12-ти областей України.

Цієї ночі захисникам неба вдалось уразити 24 «шахеди» у Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Херсонській, Харківській, Донецькій, Сумській, Чернігівській, Вінницькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській областях — йдеться у повідомленні. Поширити

Для захисту української території від дронів РФ залучались: