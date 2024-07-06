Зеленський озвучив кількість запущених РФ по Україні ракет та КАБів за тиждень
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський озвучив кількість запущених РФ по Україні ракет та КАБів за тиждень

Володимир Зеленський
Зеленський озвучив кількість запущених РФ по Україні ракет та КАБів за тиждень

За цей тиждень військові РФ випустили в бік території України понад 600 керованих авіаційних бомб та майже 40 ракет різних типів.

Головні тези:

 

  • Україна 6 липня піддалася атакам російських дронів, що спровокувало залучення оборонних підрозділів і систем ППО.
  • Володимир Зеленський підкреслив, що український повітряний щит зміцнений, завдяки співпраці з Німеччиною та США.
  • Президент наголосив на необхідності більш конкретних рішень для захисту кожного міста та села від російського терору.
  • Українські захисники успішно відбили напади дронів та знищили 24 «шахеди» у 12 областях країни.

Росія безперервно атакує Україну

Наші люди безперервно страждають від російського терору. Лише цього тижня Росія застосувала понад 600 керованих авіаційних бомб, понад 60 "шахедів" і майже 40 ракет різних типів.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Водночас Зеленський наголосив, що Україна ще більше зміцнила свій повітряний щит за цей тиждень.

Дякуємо Німеччині та Сполученим Штатам! Українські Patriot ще краще покажуть себе в захисті від російського терору, — розповів Володимир Зеленський.

Водночас президент зазначив, що для того, щоб захистити всі українські міста і села, "щоб дійсно подолати російський терор", потрібно більше конкретних рішень.

І будемо наступного тижня працювати з партнерами заради саме таких рішень — вже їх готуємо, — зазначив президент України.

Росія атакувала дронами Україну 6 липня

Як повідомляє командувач Повітряних сил Микола Олещук, у ніч на 6 липня противник атакував 27-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» із Криму та Курської області (РФ).

Ворожі дрони збили на території 12-ти областей України.

Цієї ночі захисникам неба вдалось уразити 24 «шахеди» у Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Херсонській, Харківській, Донецькій, Сумській, Чернігівській, Вінницькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській областях — йдеться у повідомленні.

Для захисту української території від дронів РФ залучались:

  • мобільні вогневі групи Сил оборони України

  • зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил

  • ППО Сухопутних військ

  • підрозділи радіоелектронної боротьби

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