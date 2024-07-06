Зеленський озвучив кількість запущених РФ по Україні ракет та КАБів за тиждень

За цей тиждень військові РФ випустили в бік території України понад 600 керованих авіаційних бомб та майже 40 ракет різних типів.
Головні тези:
- Україна 6 липня піддалася атакам російських дронів, що спровокувало залучення оборонних підрозділів і систем ППО.
- Володимир Зеленський підкреслив, що український повітряний щит зміцнений, завдяки співпраці з Німеччиною та США.
- Президент наголосив на необхідності більш конкретних рішень для захисту кожного міста та села від російського терору.
- Українські захисники успішно відбили напади дронів та знищили 24 «шахеди» у 12 областях країни.
Росія безперервно атакує Україну
Водночас Зеленський наголосив, що Україна ще більше зміцнила свій повітряний щит за цей тиждень.
Водночас президент зазначив, що для того, щоб захистити всі українські міста і села, "щоб дійсно подолати російський терор", потрібно більше конкретних рішень.
Росія атакувала дронами Україну 6 липня
Як повідомляє командувач Повітряних сил Микола Олещук, у ніч на 6 липня противник атакував 27-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» із Криму та Курської області (РФ).
Ворожі дрони збили на території 12-ти областей України.
Для захисту української території від дронів РФ залучались:
мобільні вогневі групи Сил оборони України
зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил
ППО Сухопутних військ
підрозділи радіоелектронної боротьби
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