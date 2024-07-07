Зеленський в Одесі відзначив нагородами військових моряків — відео

Президент України Володимир Зеленський в Одесі з нагоди Дня Військово-Морських сил привітав військових моряків та відзначив їх державними нагородами.

Зеленський нагородив військових моряків

За час цієї війни Україна здобула зовсім інший статус для Чорноморського регіону — цей регіон тепер завжди буде вільним від російського домінування. Наша держава завжди матиме свій флот — сучасний флот, власний вплив та чітку стратегію дій, нову Морську стратегію України. Все це було б неможливим без хоробрості й результатів наших українських морпіхів. Володимир Зеленський Президент України

За його словами, все це було б неможливим без хоробрості й результатів українських морських піхотинців.

Президент відзначив героїзм моряків, воїнів Річкової флотилії, льотчиків авіації ВМС, зенітників, артилеристів. Він також додав, що всі українці завжди мають пам’ятати, через що проходять наші воїни та якою ціною вони захищають незалежність України.

Окрім того, присутні вшанували пам’ять загиблих героїв.

Президент нагородив орденом «Золота зірка» Героя України молодшого сержанта Владислава Андрущенка, який брав участь у звільненні Макарівки та Старомайорського на Донеччині. Торік у жовтні він очолив штурмову групу роти морської піхоти, що форсувала Дніпро, успішно висадилася на лівому березі та підійшла до села Кринки.

Цьогоріч бійці змусили російських загарбників відступити там із ключових позицій і розширили плацдарм. Владислав Андрущенко неодноразово зазнавав поранення й після лікування повертався на поле бою.

Також відзнаку глави держави «Хрест бойових заслуг» отримав молодший сержант Ярослав Козійчук. Торік у грудні бойова група під його командуванням десантувалася на лівий берег Дніпра, зайняла позиції ворога, штурмувала опорні пункти, знищила бронетехніку та особовий склад російських загарбників. Поширити

Відзнаку отримав і старший матрос Віталій Кошелюк. Він очолював штурмову групу, яка вела наступальні дії у Кринках на Херсонщині. Протягом квітня-травня знищив два БТРи та три автомобілі, п’ять бліндажів, антену ворога та 17 російських загарбників.

Також відзнаку глави держави отримав капітан Василь Пушкаш, який організовував евакуацію поранених та загиблих побратимів із позицій на лівому березі Дніпра. Навесні він провів операцію з висадки десанту поблизу Кринок. Його підрозділ штурмував позиції російських загарбників, захопив ворожий комплекс РЕБ і провів розвідку територій — завдяки цьому Сили спецоперацій змогли закріпитися на нових позиціях.

Президент також відзначив захисників орденами Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, «За мужність» ІІ та ІІІ ступенів, княгині Ольги ІІІ ступеня та Данила Галицького.

Глава держави вручив почесні відзнаки «За мужність та відвагу» 26-му та 27-му окремим дивізіонам річкових катерів Річкової флотилії Військово-Морських сил ЗСУ.

В Україні відзначають День Військово-Морських сил

Президент України Володимир Зеленський привітав особовий склад Військово-морських сил ЗСУ із професійним святом, яке відзначається 7 липня.

День героїчних воїнів, які довели, що українське море не терпітиме російського флоту й що ворогу не по зубах наша, українська морська піхота.

7 липня в Україні відзначають День Військово-морських Сил ЗСУ, а також День працівників морського та річкового флоту. Щороку це свято святкують у першу неділю липня.