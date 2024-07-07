День героїчних воїнів. Зеленський привітав ВМС ЗСУ з професійним святом
Категорія
Україна
Дата публікації

День героїчних воїнів. Зеленський привітав ВМС ЗСУ з професійним святом

Володимир Зеленський
День героїчних воїнів. Зеленський привітав ВМС ЗСУ з професійним святом

Президент України Володимир Зеленський привітав особовий склад Військово-морських сил ЗСУ із професійним святом, яке відзначається 7 липня.

Головні тези:

 

  • Президент Зеленський та Головнокомандувач ЗСУ Сирський висловили слова вдячності та пошани військовослужбовцям за їхню відвагу та героїзм.
  • Морська піхота України продемонструвала свою несхожість на ворога, а також високий рівень патріотизму та військової майстерності.
  • У цей день також вшановують ветеранів, які стали до лав захисників Батьківщини та поклали своє життя за нашу свободу.

В Україні відзначають День Військово-Морських сил

День героїчних воїнів, які довели, що українське море не терпітиме російського флоту й що ворогу не по зубах наша, українська морська піхота.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Сирський приєднався до привітань ВМС ЗСУ

У важких боях ви доводите, що ВМС — це Вірність, Мужність, Сила. Ви нищите ворогів на морі, суходолі та в повітрі, стоїте на передовій захисту нашої держави, демонструючи приклади справжнього патріотизму та бойової майстерності, — сказав Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Він подякував всьому особовому складу Військово-морських сил й особливо відзначив матросів і молодших командирів за стійкість, відвагу і героїзм, за важливий внесок у справу оборони України".

Мої окремі слова подяки ветеранам Військово-морських сил ЗСУ, які у перші години початку російської широкомасштабної агресії проти України за покликом свого серця повернулися і стали до лав захисників Батьківщини. У цей день ми схиляємо голови в скорботі за кожним лицарем українського моря, який поклав своє життя за нашу свободу, — сказав Сирський.

7 липня в Україні відзначають День Військово-морських Сил ЗСУ, а також День працівників морського та річкового флоту. Щороку це свято святкують у першу неділю липня.

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