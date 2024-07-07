День героїчних воїнів. Зеленський привітав ВМС ЗСУ з професійним святом

Мої окремі слова подяки ветеранам Військово-морських сил ЗСУ, які у перші години початку російської широкомасштабної агресії проти України за покликом свого серця повернулися і стали до лав захисників Батьківщини. У цей день ми схиляємо голови в скорботі за кожним лицарем українського моря, який поклав своє життя за нашу свободу, — сказав Сирський.