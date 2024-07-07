День героїчних воїнів. Зеленський привітав ВМС ЗСУ з професійним святом

Президент України Володимир Зеленський привітав особовий склад Військово-морських сил ЗСУ із професійним святом, яке відзначається 7 липня.
Головні тези:
- Президент Зеленський та Головнокомандувач ЗСУ Сирський висловили слова вдячності та пошани військовослужбовцям за їхню відвагу та героїзм.
- Морська піхота України продемонструвала свою несхожість на ворога, а також високий рівень патріотизму та військової майстерності.
- У цей день також вшановують ветеранів, які стали до лав захисників Батьківщини та поклали своє життя за нашу свободу.
В Україні відзначають День Військово-Морських сил
Сирський приєднався до привітань ВМС ЗСУ
Він подякував всьому особовому складу Військово-морських сил й особливо відзначив матросів і молодших командирів за стійкість, відвагу і героїзм, за важливий внесок у справу оборони України".
7 липня в Україні відзначають День Військово-морських Сил ЗСУ, а також День працівників морського та річкового флоту. Щороку це свято святкують у першу неділю липня.
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