У ВМС ЗСУ офіційно підтвердили ураження полігону у російському Єйську
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У ВМС ЗСУ офіційно підтвердили ураження полігону у російському Єйську

ВМС ЗСУ
шахед

Воєнно-Морські сили ЗСУ уточнили інформацію про атаку 21 червня на російський полігон “шахедів” у Єйську Краснодарського краю.

Головні тези:

  • Військово-Морські сили ЗСУ уточнили інформацію про ураження російського полігону у Єйську в Краснодарському краї.
  • У результаті удару було знищено багато техніки, включаючи розвідувальні та ударні безпілотники.
  • За даними джерел, є загиблі серед інструкторського складу та технічного персоналу з Єлабуги, поранені російські військовослужбовці.
  • Порівняння супутникових знімків показує пошкодження казарми та ангару на території полігону у Єйську.
  • Інформація про військові події у Краснодарському краї від ВМС ЗСУ розкриває нові деталі та наслідки удару.

ЗСУ знищили у Єйську 20 “шахедів” та 50 “ланцетів”

21 червня силами та засобами Військово-Морських Сил ЗС України, у взаємодії зі Службою безпеки України, було уражено об'єкти військового полігону 726-го навчального центру ППО ( в/ч 33859, Єйськ ) у Краснодарському краї. Цей заклад займається навчанням та підготовкою військовослужбовців для використання БПЛА різних видів.

У результаті удару було знищено:

  • Shahed-136/«Герань-2» — 20 од.;

  • ударних БПЛА «Ланцет» — 50 од.;

  • розвідувальних БПЛА ZALA — 40 од.;

  • розвідувальних БПЛА SuperCam — 10 од.

Також є загиблі серед інструкторського складу та технічного персоналу з Єлабуги.

Що відомо про наслідки атаки ЗСУ на полігон РФ у Краснодарському краї

Внаслідок ударів ЗСУ по території полігону в російському Єйську Краснодарського краю вночі 21 червня було пошкоджено казарму та ангар. 

Порівняння супутникових знімків за 20 і 21 червня показує, що на території військової частини ППО поруч з аеродромом Єйська внаслідок українського удару в ніч на п'ятницю пошкоджено будівлю казарми і розташований поруч ангар. Телеграм-канал Astra повідомляв із посиланням на свої джерела, що внаслідок удару було поранено 9 російських військовослужбовців. Радіо Свобода не може незалежно підтвердити цю інформацію, місцева влада удар по Єйську не коментувала, — йдеться в повідомленні.

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