У ВМС ЗСУ офіційно підтвердили ураження полігону у російському Єйську

Воєнно-Морські сили ЗСУ уточнили інформацію про атаку 21 червня на російський полігон “шахедів” у Єйську Краснодарського краю.

ЗСУ знищили у Єйську 20 “шахедів” та 50 “ланцетів”

21 червня силами та засобами Військово-Морських Сил ЗС України, у взаємодії зі Службою безпеки України, було уражено об'єкти військового полігону 726-го навчального центру ППО ( в/ч 33859, Єйськ ) у Краснодарському краї. Цей заклад займається навчанням та підготовкою військовослужбовців для використання БПЛА різних видів.

У результаті удару було знищено:

Shahed-136/«Герань-2» — 20 од.;

ударних БПЛА «Ланцет» — 50 од.;

розвідувальних БПЛА ZALA — 40 од.;

розвідувальних БПЛА SuperCam — 10 од.

Також є загиблі серед інструкторського складу та технічного персоналу з Єлабуги.

Що відомо про наслідки атаки ЗСУ на полігон РФ у Краснодарському краї

Внаслідок ударів ЗСУ по території полігону в російському Єйську Краснодарського краю вночі 21 червня було пошкоджено казарму та ангар.