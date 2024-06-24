У ВМС ВСУ официально подтвердили поражение полигона в российском Ейске

Военно-Морские силы ВСУ уточнили информацию об атаке 21 июня на российский полигон "шахедов" в Ейске Краснодарского края.
Главные тезисы
- Военно-Морские силы ВСУ подтвердили поражение российского полигона в Ейске Краснодарского края 21 июня.
- По данным источников, уничтожено множество единиц техники, включая разведывательные и ударные беспилотники, также есть погибшие и раненые военнослужащие РФ.
- Сравнение спутниковых снимков показывает повреждение казармы и ангара на территории полигона в Ейске.
- В результате удара ВСУ были уничтожены различные виды беспилотных летательных аппаратов, включая Shahed-136, Ланцет, ZALA и SuperCam.
- Информация о военных событиях в Краснодарском крае открывает новые детали и последствия удара, о которых сообщили Военно-Морские Силы Украины.
ВСУ уничтожили в Ейске 20 "шахедов" и 50 "ланцетов"
21 июня силами и средствами Военно-Морских Сил ВС Украины, во взаимодействии со Службой безопасности Украины, были поражены объекты военного полигона 726-го учебного центра ПВО (в/ч 33859, Ейск) в Краснодарском крае. Это заведение занимается обучением и подготовкой военнослужащих для использования БПЛА разных видов.
В результате удара было уничтожено:
Shahed-136/«Герань-2» — 20 ед.;
ударных БПЛА "Ланцет" — 50 ед.;
разведывательных БПЛА ZALA — 40 ед.;
разведывательных БПЛА SuperCam — 10 ед.
Также есть погибшие среди инструкторского состава и технического персонала из Елабуги.
Что известно о последствиях атаки ВСУ на полигон РФ в Краснодарском крае
В результате ударов ВСУ по территории полигона в российском Ейске Краснодарского края ночью 21 июня были повреждены казарма и ангар.
Сравнение спутниковых снимков за 20 и 21 июня показывает, что на территории воинской части ПВО рядом с аэродромом Ейска в результате украинского удара в ночь на пятницу повреждено здание казармы и расположен рядом с ангаром. Телеграмм-канал Astra сообщал со ссылкой на свои источники, что в результате удара были ранены 9 российских военнослужащих. Радио Свобода не может независимо подтвердить эту информацию, местные власти удар по Ейску не комментировали, — говорится в сообщении.
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