У ВМС ВСУ официально подтвердили поражение полигона в российском Ейске

21 июня силами и средствами Военно-Морских Сил ВС Украины, во взаимодействии со Службой безопасности Украины, были поражены объекты военного полигона 726-го учебного центра ПВО (в/ч 33859, Ейск) в Краснодарском крае. Это заведение занимается обучением и подготовкой военнослужащих для использования БПЛА разных видов.

В результате удара было уничтожено:

В результате ударов ВСУ по территории полигона в российском Ейске Краснодарского края ночью 21 июня были повреждены казарма и ангар.

Сравнение спутниковых снимков за 20 и 21 июня показывает, что на территории воинской части ПВО рядом с аэродромом Ейска в результате украинского удара в ночь на пятницу повреждено здание казармы и расположен рядом с ангаром. Телеграмм-канал Astra сообщал со ссылкой на свои источники, что в результате удара были ранены 9 российских военнослужащих. Радио Свобода не может независимо подтвердить эту информацию, местные власти удар по Ейску не комментировали, — говорится в сообщении.