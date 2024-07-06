Командувач ВМС ЗСУ назвав умову для домінування України в Чорному морі
Категорія
Україна
Дата публікації

Командувач ВМС ЗСУ назвав умову для домінування України в Чорному морі

Олексій Неїжпапа
Джерело:  1+1

За словами віцеадмірала, командувача ВМС ЗСУ Олексія Неїжпапи, для контролю над усією акваторією Чорного моря Україні потрібні підводні човни. 

Головні тези:

  • Підводні човни стануть ключовим елементом для зміни стратегічних позицій України в Чорному морі.
  • Командувач ВМС ЗСУ наголошує на важливості розширення діяльності українського флоту на всю акваторію Чорного моря.
  • Знищення ракетного крейсера “Москва” за допомогою ракет “Нептун” відзначено як важливий крок обороноздатності України у морі.
  • Українські військові планують наполегливо працювати над вдосконаленням тактики атак на кораблі ворога.
  • Удар підводними човнами та оперативність таких дій можуть значно посилити обороноздатність України в Чорному морі.

Як підводні човни допоможуть змінити ситуацію у Чорному морі

Неїжпапа в інтерв’ю журналістці Наталі Мосейчук зазначив, що на переконання командування ВМС ЗСУ, український флот у Чорному морі має отримати підводні човни.

Ми думаємо про це, він необхідний для нас - підводний човен. Ми не беремо до уваги великі підводні човни, для Чорного моря вони не потрібні, але підводні човни повинні бути у складі Військово-морських сил, - пояснює командувач ВМС ЗСУ.

За його словами, наявність такого класу суден в складі українського флоту дозволить поширити його діяльність на всю акваторію Чорного моря.

Зупинитися тільки біля Одеси - це значить не мати нічого. Ми повинні дивитися далі, ми повинні бути в Чорному морі та використовувати Чорне море вздовж всієї площини, - наголошує Неїжпапа.

Як Україна знищувала флагман Чорноморського флоту ракетний крейсер “Москва”

За словами командувача ВМС ЗСУ, ніщивний удар ракетами “Нептун” по ракетному крейсеру “Москва” був не першою спробою українських військових атакувати кораблі злочинної армії РФ.

Це був не перший пуск "Нептунів" по кораблях. В нас перший був не дуже вдалим. По одному з фрегатів. Під час відбиття удару наших ракет російський корабель знищив свій же літак, який літав на прикритті, але пішов. Він не зрозумів, що в нас щось є, я так розумію, - пояснив Неїжпапа.

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