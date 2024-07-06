Як підводні човни допоможуть змінити ситуацію у Чорному морі

Неїжпапа в інтерв’ю журналістці Наталі Мосейчук зазначив, що на переконання командування ВМС ЗСУ, український флот у Чорному морі має отримати підводні човни.

Ми думаємо про це, він необхідний для нас - підводний човен. Ми не беремо до уваги великі підводні човни, для Чорного моря вони не потрібні, але підводні човни повинні бути у складі Військово-морських сил, - пояснює командувач ВМС ЗСУ. Поширити

За його словами, наявність такого класу суден в складі українського флоту дозволить поширити його діяльність на всю акваторію Чорного моря.

Зупинитися тільки біля Одеси - це значить не мати нічого. Ми повинні дивитися далі, ми повинні бути в Чорному морі та використовувати Чорне море вздовж всієї площини, - наголошує Неїжпапа. Поширити

Як Україна знищувала флагман Чорноморського флоту ракетний крейсер “Москва”

За словами командувача ВМС ЗСУ, ніщивний удар ракетами “Нептун” по ракетному крейсеру “Москва” був не першою спробою українських військових атакувати кораблі злочинної армії РФ.