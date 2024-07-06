За словами віцеадмірала, командувача ВМС ЗСУ Олексія Неїжпапи, для контролю над усією акваторією Чорного моря Україні потрібні підводні човни.
Головні тези:
- Підводні човни стануть ключовим елементом для зміни стратегічних позицій України в Чорному морі.
- Командувач ВМС ЗСУ наголошує на важливості розширення діяльності українського флоту на всю акваторію Чорного моря.
- Знищення ракетного крейсера “Москва” за допомогою ракет “Нептун” відзначено як важливий крок обороноздатності України у морі.
- Українські військові планують наполегливо працювати над вдосконаленням тактики атак на кораблі ворога.
- Удар підводними човнами та оперативність таких дій можуть значно посилити обороноздатність України в Чорному морі.
Як підводні човни допоможуть змінити ситуацію у Чорному морі
Неїжпапа в інтерв’ю журналістці Наталі Мосейчук зазначив, що на переконання командування ВМС ЗСУ, український флот у Чорному морі має отримати підводні човни.
За його словами, наявність такого класу суден в складі українського флоту дозволить поширити його діяльність на всю акваторію Чорного моря.
Як Україна знищувала флагман Чорноморського флоту ракетний крейсер “Москва”
За словами командувача ВМС ЗСУ, ніщивний удар ракетами “Нептун” по ракетному крейсеру “Москва” був не першою спробою українських військових атакувати кораблі злочинної армії РФ.
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