Субмарини РФ почали патрулювати Чорне море — відома причина

РФ патрулює Чорне море субмаринами

Це сталося через активні атаки Повітряних сил ЗСУ на кораблі Чорноморського флоту Росії.

Про зміну тактики ВМС РФ повідомив в ефірі телемарафону «Єдині новини» начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук.

У Чорному морі тепер вони виконують завдання підводними човнами. У них уже сформувалася практика, коли зранку ці субмарини змінюють одна одну. В Азово-Чорноморському регіоні у них чотири підводних човни, з яких три — є носіями крилатих ракет. Два підводні човни періодично виходять в море. Дмитро Плетенчук Начальник ЦСК Сил оборони Півдня України

Водночас, за словами Плетенчука, росіяни вирішили, що в Азовському морі безпечніше, і зараз намагаються організувати там навчальний процес для своїх кораблів.

Зокрема наразі у Азовському морі перебуває три великі десантні кораблі РФ і ще три малі ракетні кораблі проєкту «Буян-М». Поширити

Ці кораблі здійснили перехід із пункту базування у Новоросійську.

Для захисту своїх кораблів у Азовському морі від українських дронів росіяни будують споруди у вигляді барж і фонових загороджень, розповів Плетенчук.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення в Україну російський флот втратив 56 військових суден, серед яких великі десантні кораблі «Москва», «Мінськ», «Ямал» та інші.

Що відомо про атаку корабля РФ в Азовському морі

В Азовському морі 9 червня, ймовірно, був атакований один із російських кораблів.

За даними "Кримського вітру", 8 червня близько 16:00 з ділянки берега між Бердянськом і Приморськом було зафіксовано на рейді кілька суден "негромадянського виду" (перша точка на карті, — ред).