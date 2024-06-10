Субмарини РФ почали патрулювати Чорне море — відома причина

Після ураження українськими Силами оборони декількох десятків російських кораблів РФ почала залучати до патрулювання Чорного моря підводні човни.
Головні тези:
- Українські Сили оборони уражають десятки російських кораблів, що змушує РФ залучати підводні човни для патрулювання Чорного моря.
- Субмарини РФ у Чорному морі виконують завдання та змінюються одна одною, а деякі з них є носіями крилатих ракет.
- Росіяни розпочали організацію навчального процесу для своїх кораблів у Азовському морі, де також патрулюють великі та малі ракетні кораблі.
- Для захисту від українських дронів росіяни будують споруди у вигляді барж та фонових загороджень для своїх кораблів в Азовському морі.
- Російський флот втратив 56 військових суден під час вторгнення в Україну, включно з такими кораблями, як «Москва», «Мінськ», «Ямал». Події в Азовському морі 9 червня свідчать про можливу атаку одного з російських кораблів.
РФ патрулює Чорне море субмаринами
Це сталося через активні атаки Повітряних сил ЗСУ на кораблі Чорноморського флоту Росії.
Про зміну тактики ВМС РФ повідомив в ефірі телемарафону «Єдині новини» начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук.
Водночас, за словами Плетенчука, росіяни вирішили, що в Азовському морі безпечніше, і зараз намагаються організувати там навчальний процес для своїх кораблів.
Ці кораблі здійснили перехід із пункту базування у Новоросійську.
Для захисту своїх кораблів у Азовському морі від українських дронів росіяни будують споруди у вигляді барж і фонових загороджень, розповів Плетенчук.
Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення в Україну російський флот втратив 56 військових суден, серед яких великі десантні кораблі «Москва», «Мінськ», «Ямал» та інші.
Що відомо про атаку корабля РФ в Азовському морі
В Азовському морі 9 червня, ймовірно, був атакований один із російських кораблів.
За даними "Кримського вітру", 8 червня близько 16:00 з ділянки берега між Бердянськом і Приморськом було зафіксовано на рейді кілька суден "негромадянського виду" (перша точка на карті, — ред).
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