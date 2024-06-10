Субмарини РФ почали патрулювати Чорне море — відома причина
Категорія
Україна
Дата публікації

Субмарини РФ почали патрулювати Чорне море — відома причина

Субмарина
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

Після ураження українськими Силами оборони декількох десятків російських кораблів РФ почала залучати до патрулювання Чорного моря підводні човни.

Головні тези:

  • Українські Сили оборони уражають десятки російських кораблів, що змушує РФ залучати підводні човни для патрулювання Чорного моря.
  • Субмарини РФ у Чорному морі виконують завдання та змінюються одна одною, а деякі з них є носіями крилатих ракет.
  • Росіяни розпочали організацію навчального процесу для своїх кораблів у Азовському морі, де також патрулюють великі та малі ракетні кораблі.
  • Для захисту від українських дронів росіяни будують споруди у вигляді барж та фонових загороджень для своїх кораблів в Азовському морі.
  • Російський флот втратив 56 військових суден під час вторгнення в Україну, включно з такими кораблями, як «Москва», «Мінськ», «Ямал». Події в Азовському морі 9 червня свідчать про можливу атаку одного з російських кораблів.

РФ патрулює Чорне море субмаринами

Це сталося через активні атаки Повітряних сил ЗСУ на кораблі Чорноморського флоту Росії.

Про зміну тактики ВМС РФ повідомив в ефірі телемарафону «Єдині новини» начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук.

У Чорному морі тепер вони виконують завдання підводними човнами. У них уже сформувалася практика, коли зранку ці субмарини змінюють одна одну. В Азово-Чорноморському регіоні у них чотири підводних човни, з яких три — є носіями крилатих ракет. Два підводні човни періодично виходять в море.

Дмитро Плетенчук

Дмитро Плетенчук

Начальник ЦСК Сил оборони Півдня України

Водночас, за словами Плетенчука, росіяни вирішили, що в Азовському морі безпечніше, і зараз намагаються організувати там навчальний процес для своїх кораблів.

Зокрема наразі у Азовському морі перебуває три великі десантні кораблі РФ і ще три малі ракетні кораблі проєкту «Буян-М».

Ці кораблі здійснили перехід із пункту базування у Новоросійську.

Для захисту своїх кораблів у Азовському морі від українських дронів росіяни будують споруди у вигляді барж і фонових загороджень, розповів Плетенчук.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення в Україну російський флот втратив 56 військових суден, серед яких великі десантні кораблі «Москва», «Мінськ», «Ямал» та інші.

Що відомо про атаку корабля РФ в Азовському морі

В Азовському морі 9 червня, ймовірно, був атакований один із російських кораблів.

За даними "Кримського вітру", 8 червня близько 16:00 з ділянки берега між Бердянськом і Приморськом було зафіксовано на рейді кілька суден "негромадянського виду" (перша точка на карті, — ред).

Вночі, близько опівночі, український БПЛА атакував російський корабель біля порту Єйськ (друга точка на карті, — ред) і корабель, попередньо, вирушив у супровід крейсера "Москва" (був потоплений ЗСУ 13 квітня 2022 року, — ред), — йдеться у повідомленні.

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