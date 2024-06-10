Субмарины РФ начали патрулировать Черное море — известна причина

После поражения украинскими Силами обороны нескольких десятков российских кораблей РФ начала привлекать к патрулированию Черного моря подлодки.
Главные тезисы
- Российские субмарины начали патрулировать Черное море после поражения российских кораблей украинскими вооруженными силами.
- Субмарины РФ в Черном море выполняют разнообразные задачи и некоторые из них являются носителями крылатых ракет.
- Россия строит конструкции для защиты от украинских дронов и организует учебный процесс для своих кораблей в Азовском море.
- Российский флот потерял 56 военных судов во время вторжения в Украину, включая крупные корабли типа «Москва», «Минск», «Ямал».
- События в Азовском море указывают на возможную атаку на один из российских кораблей, что привело к изменениям в тактике патрулирования Черного моря субмаринами.
РФ патрулирует Черное море субмаринами
Это произошло из-за активных атак Воздушных сил ВСУ на корабле Черноморского флота России.
Об изменении тактики ВМС РФ сообщил в эфире телемарафона "Единые новости" начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук.
В то же время, по словам Плетенчука, россияне решили, что в Азовском море безопаснее, и сейчас пытаются организовать учебный процесс для своих кораблей.
Эти корабли совершили переход с пункта базирования в Новороссийске.
Для защиты своих кораблей в Азовском море от украинских дронов россияне строят постройки в виде барж и фоновых заграждений, рассказал Плетенчук.
Напомним, с начала полномасштабного вторжения в Украину российский флот потерял 56 военных судов, среди которых крупные десантные корабли "Москва", "Минск", "Ямал" и другие.
Что известно об атаке корабля РФ в Азовском море
В Азовском море 9 июня, предположительно, был атакован один из российских кораблей.
По данным "Крымского ветра", 8 июня около 16:00 с участка берега между Бердянском и Приморском было зафиксировано на рейде несколько судов "негражданского вида" (первая точка на карте — ред).
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