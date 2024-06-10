Субмарины РФ начали патрулировать Черное море — известна причина
Категория
Украина
Дата публикации

Субмарины РФ начали патрулировать Черное море — известна причина

Субмарина
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

После поражения украинскими Силами обороны нескольких десятков российских кораблей РФ начала привлекать к патрулированию Черного моря подлодки.

Главные тезисы

  • Российские субмарины начали патрулировать Черное море после поражения российских кораблей украинскими вооруженными силами.
  • Субмарины РФ в Черном море выполняют разнообразные задачи и некоторые из них являются носителями крылатых ракет.
  • Россия строит конструкции для защиты от украинских дронов и организует учебный процесс для своих кораблей в Азовском море.
  • Российский флот потерял 56 военных судов во время вторжения в Украину, включая крупные корабли типа «Москва», «Минск», «Ямал».
  • События в Азовском море указывают на возможную атаку на один из российских кораблей, что привело к изменениям в тактике патрулирования Черного моря субмаринами.

РФ патрулирует Черное море субмаринами

Это произошло из-за активных атак Воздушных сил ВСУ на корабле Черноморского флота России.

Об изменении тактики ВМС РФ сообщил в эфире телемарафона "Единые новости" начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук.

В Черном море теперь они выполняют задачи подводными лодками. У них уже сформировалась практика, когда утром эти субмарины сменяют друг друга. В Азово-Черноморском регионе у них четыре подлодки, из которых три — являются носителями крылатых ракет. Две подлодки периодически выходят в море.

Дмитрий Плетенчук

Дмитрий Плетенчук

Начальник ЦСК Сил обороны Юга Украины

В то же время, по словам Плетенчука, россияне решили, что в Азовском море безопаснее, и сейчас пытаются организовать учебный процесс для своих кораблей.

В частности, сейчас в Азовском море находятся три больших десантных корабля РФ и еще три малых ракетных корабля проекта «Буян-М».

Эти корабли совершили переход с пункта базирования в Новороссийске.

Для защиты своих кораблей в Азовском море от украинских дронов россияне строят постройки в виде барж и фоновых заграждений, рассказал Плетенчук.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения в Украину российский флот потерял 56 военных судов, среди которых крупные десантные корабли "Москва", "Минск", "Ямал" и другие.

Что известно об атаке корабля РФ в Азовском море

В Азовском море 9 июня, предположительно, был атакован один из российских кораблей.

По данным "Крымского ветра", 8 июня около 16:00 с участка берега между Бердянском и Приморском было зафиксировано на рейде несколько судов "негражданского вида" (первая точка на карте — ред).

Ночью, около полуночи, украинский БПЛА атаковал российский корабль у порта Ейск (вторая точка на карте, — ред) и корабль, предварительно, отправился в сопровождение крейсера "Москва" (был потоплен ВСУ 13 апреля 2022, — ред), — говорится в сообщении.

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