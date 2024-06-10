Субмарины РФ начали патрулировать Черное море — известна причина

После поражения украинскими Силами обороны нескольких десятков российских кораблей РФ начала привлекать к патрулированию Черного моря подлодки.

РФ патрулирует Черное море субмаринами

Это произошло из-за активных атак Воздушных сил ВСУ на корабле Черноморского флота России.

Об изменении тактики ВМС РФ сообщил в эфире телемарафона "Единые новости" начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук.

В Черном море теперь они выполняют задачи подводными лодками. У них уже сформировалась практика, когда утром эти субмарины сменяют друг друга. В Азово-Черноморском регионе у них четыре подлодки, из которых три — являются носителями крылатых ракет. Две подлодки периодически выходят в море. Дмитрий Плетенчук Начальник ЦСК Сил обороны Юга Украины

В то же время, по словам Плетенчука, россияне решили, что в Азовском море безопаснее, и сейчас пытаются организовать учебный процесс для своих кораблей.

В частности, сейчас в Азовском море находятся три больших десантных корабля РФ и еще три малых ракетных корабля проекта «Буян-М». Поделиться

Эти корабли совершили переход с пункта базирования в Новороссийске.

Для защиты своих кораблей в Азовском море от украинских дронов россияне строят постройки в виде барж и фоновых заграждений, рассказал Плетенчук.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения в Украину российский флот потерял 56 военных судов, среди которых крупные десантные корабли "Москва", "Минск", "Ямал" и другие.

Что известно об атаке корабля РФ в Азовском море

В Азовском море 9 июня, предположительно, был атакован один из российских кораблей.

По данным "Крымского ветра", 8 июня около 16:00 с участка берега между Бердянском и Приморском было зафиксировано на рейде несколько судов "негражданского вида" (первая точка на карте — ред).