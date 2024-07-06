Командующий ВМС ВСУ назвал условие для доминирования Украины в Черном море
Категория
Украина
Дата публикации

Командующий ВМС ВСУ назвал условие для доминирования Украины в Черном море

Алексей Неижпапа
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Источник:  1+1

По словам вицеадмирала, командующего ВМС ВСУ Алексея Неижпапы, для контроля над всей акваторией Черного моря Украине нужны подлодки.

Главные тезисы

  • Для контроля над Черным морем Украине необходимы подлодки, по мнению командующего ВМС ВСУ.
  • Уничтожение ракетного крейсера “Москва” с помощью ракет “Нептун” усилило обороноспособность Украины в море.
  • Украинские военные сосредотачиваются на усовершенствовании тактики атак на корабли врага.
  • Подлодки и оперативные действия могут значительно изменить ситуацию в Черном море и усилить обороноспособность Украины.
  • Расширение деятельности украинского флота и использование Черного моря на всей его плоскости являются важными для стратегических позиций.

Как подлодки помогут изменить ситуацию в Черном море

Неижпапа в интервью журналистке Наталье Мосейчук отметил, что по убеждению командования ВМС ВСУ, украинский флот в Черном море должен получить подлодки.

Мы думаем об этом, он необходим для нас – подлодка. Мы не принимаем во внимание большие подлодки, для Черного моря они не нужны, но подлодки должны быть в составе Военно-морских сил, - объясняет командующий ВМС ВСУ.

По его словам, наличие такого класса судов в составе украинского флота позволит распространить его деятельность на всю акваторию Черного моря.

Остановиться только возле Одессы – это значит не иметь ничего. Мы должны смотреть дальше, мы должны быть в Черном море и использовать Черное море вдоль всей плоскости, - отмечает Неижпапа.

Как Украина уничтожала флагман Черноморского флота ракетный крейсер "Москва"

По словам командующего ВМС ВСУ, сокрушительный удар ракетами "Нептун" по ракетному крейсеру "Москва" был не первой попыткой украинских военных атаковать корабли преступной армии РФ.

Это был не первый пуск "Нептунов" по кораблям. У нас первый был не очень удачным. По одному из фрегатов. Во время отражения удара наших ракет российский корабль уничтожил свой самолет, который летал на прикрытии, но ушел. Он не понял, что у нас что-то есть, я так понимаю, – объяснил Неижпапа.

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