Как подлодки помогут изменить ситуацию в Черном море

Неижпапа в интервью журналистке Наталье Мосейчук отметил, что по убеждению командования ВМС ВСУ, украинский флот в Черном море должен получить подлодки.

Мы думаем об этом, он необходим для нас – подлодка. Мы не принимаем во внимание большие подлодки, для Черного моря они не нужны, но подлодки должны быть в составе Военно-морских сил, - объясняет командующий ВМС ВСУ. Поделиться

По его словам, наличие такого класса судов в составе украинского флота позволит распространить его деятельность на всю акваторию Черного моря.

Остановиться только возле Одессы – это значит не иметь ничего. Мы должны смотреть дальше, мы должны быть в Черном море и использовать Черное море вдоль всей плоскости, - отмечает Неижпапа. Поделиться

Как Украина уничтожала флагман Черноморского флота ракетный крейсер "Москва"

По словам командующего ВМС ВСУ, сокрушительный удар ракетами "Нептун" по ракетному крейсеру "Москва" был не первой попыткой украинских военных атаковать корабли преступной армии РФ.