По словам вицеадмирала, командующего ВМС ВСУ Алексея Неижпапы, для контроля над всей акваторией Черного моря Украине нужны подлодки.
Главные тезисы
- Для контроля над Черным морем Украине необходимы подлодки, по мнению командующего ВМС ВСУ.
- Уничтожение ракетного крейсера “Москва” с помощью ракет “Нептун” усилило обороноспособность Украины в море.
- Украинские военные сосредотачиваются на усовершенствовании тактики атак на корабли врага.
- Подлодки и оперативные действия могут значительно изменить ситуацию в Черном море и усилить обороноспособность Украины.
- Расширение деятельности украинского флота и использование Черного моря на всей его плоскости являются важными для стратегических позиций.
Как подлодки помогут изменить ситуацию в Черном море
Неижпапа в интервью журналистке Наталье Мосейчук отметил, что по убеждению командования ВМС ВСУ, украинский флот в Черном море должен получить подлодки.
По его словам, наличие такого класса судов в составе украинского флота позволит распространить его деятельность на всю акваторию Черного моря.
Как Украина уничтожала флагман Черноморского флота ракетный крейсер "Москва"
По словам командующего ВМС ВСУ, сокрушительный удар ракетами "Нептун" по ракетному крейсеру "Москва" был не первой попыткой украинских военных атаковать корабли преступной армии РФ.
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