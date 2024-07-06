Кримський міст - це логістичний ланцюг, який працює на агресорі. І всі логістичні ланцюги для перемоги мають бути знешкоджені. Тому, звичайно, є така ціль. Напевно, не в таких обсягах, які були у 2022 році, тому що він був вражений. Але все ж таки залишається ланцюжком поставок для окупаційних військ, - пояснює Неїжпапа.