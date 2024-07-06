Чому без знищення Кримського мосту звільнення Криму неможливе — відповідь командувача ВМС
Категорія
Україна
Дата публікації

Чому без знищення Кримського мосту звільнення Криму неможливе — відповідь командувача ВМС

Кримський міст
Джерело:  online.ua

На переконання командувача ВМС ЗСУ Олексія Неїжпапи, звільнення окупованого Росією Криму буде неможливим без знищення незаконно побудованого країною агресоркою Кримського мосту. 

Головні тези:

  • Звільнення Криму від окупаційних сил неможливе без знищення незаконно побудованого Кримського мосту - стверджує командувач ВМС ЗСУ.
  • Кримський міст є логістичним ланцюгом для агресора Росії, тому його знищення є важливим кроком у перемозі.
  • Окупаційна армія намагається посилити оборонні позиції вздовж узбережжя Криму, реагуючи на можливу десантну операцію ЗСУ.
  • Українські війська формують “ударний кулак” для можливого прориву на Херсонському напрямку та звільнення Криму.
  • Примушення цивільних підрядників обладнувати вогневі позиції свідчить про збільшення оборонних заходів російських окупантів у Криму.

Чому знищення Кримського мосту настільки важливе для звільнення окупованого півострову

Зокрема,  Неїжпапа переконаний, що повернення українських кораблів до окупованого Росією Севастополя не є неможливим.

Це як у російській пісні - "я знаю то, что невозможно возможно". Звичайно, інакше бути не може. Я вже казав, що ми повинні до кінця дійти, - підкреслив командувач ВМС ЗСУ.

Однак, за його словами, необхідною умовою для звільнення Криму є знищення Кримського мосту.

Кримський міст - це логістичний ланцюг, який працює на агресорі. І всі логістичні ланцюги для перемоги мають бути знешкоджені. Тому, звичайно, є така ціль. Напевно, не в таких обсягах, які були у 2022 році, тому що він був вражений. Але все ж таки залишається ланцюжком поставок для окупаційних військ, - пояснює Неїжпапа.

Як російські окупанти намагаються посилити власну оборону в окупованому Криму

За інформацією представників партизанського руху “Атеш”, окупаційна армія намагається збільшити кількість оборонних позицій вздовж узбережжя окупованого Криму.

Поки окупаційна влада переконує населення в тому, що загрози десантної операції ЗСУ немає, кількість оборонних недоспоруджень уздовж берегової лінії зростає щодня, - зазначають аналітики.

За їхньою інформацією, в Євпаторії та Ялті російські окупанти змушують цивільних підрядників займатись обладнанням вогневих позицій, які виглядають карикатурно.

Серед військовослужбовців ЗС РФ ходять чутки про те, що Сили оборони України формують так званий "ударний кулак" для осіннього прориву у бік Криму та перерізання сухопутного коридору на Херсонському напрямку, - додають в “Атеш”.

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