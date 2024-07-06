На переконання командувача ВМС ЗСУ Олексія Неїжпапи, звільнення окупованого Росією Криму буде неможливим без знищення незаконно побудованого країною агресоркою Кримського мосту.
Головні тези:
- Звільнення Криму від окупаційних сил неможливе без знищення незаконно побудованого Кримського мосту - стверджує командувач ВМС ЗСУ.
- Кримський міст є логістичним ланцюгом для агресора Росії, тому його знищення є важливим кроком у перемозі.
- Окупаційна армія намагається посилити оборонні позиції вздовж узбережжя Криму, реагуючи на можливу десантну операцію ЗСУ.
- Українські війська формують “ударний кулак” для можливого прориву на Херсонському напрямку та звільнення Криму.
- Примушення цивільних підрядників обладнувати вогневі позиції свідчить про збільшення оборонних заходів російських окупантів у Криму.
Чому знищення Кримського мосту настільки важливе для звільнення окупованого півострову
Зокрема, Неїжпапа переконаний, що повернення українських кораблів до окупованого Росією Севастополя не є неможливим.
Однак, за його словами, необхідною умовою для звільнення Криму є знищення Кримського мосту.
Як російські окупанти намагаються посилити власну оборону в окупованому Криму
За інформацією представників партизанського руху “Атеш”, окупаційна армія намагається збільшити кількість оборонних позицій вздовж узбережжя окупованого Криму.
За їхньою інформацією, в Євпаторії та Ялті російські окупанти змушують цивільних підрядників займатись обладнанням вогневих позицій, які виглядають карикатурно.
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