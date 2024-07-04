РФ вивозить крадені корисні копалини з України через Кримський міст — британська розвідка

Москва використовує Керченський міст для вивезення крадених корисних копалин із окупованих територій.
Головні тези:
- Росія викрадаючи корисні копалини з України прагне зруйнувати її економіку та підвищити свої власні економічні показники.
- Україна втрачає значні ресурси через російську окупацію, що призводить до загрози для її індустріальної економіки.
- Українські території зараз знаходиться тимчасово під окупацією Росії, яка активно вивозить корисні копалини за допомогою транспортних мереж, підкріплюючи це військовими зв'язками.
Росія краде корисні копалини в Україні
Як зазначається у зведенні, влада України вже давно повідомляє про крадіжку Росією ресурсів. В Україні є поклади залізняку, вугілля, титану, урану, марганцю, золота та літію.
Це ресурси, які майже напевно затребувані Росією, але є потенційними цілями, оскільки Росія прагне зруйнувати економіку України, позбавляючи її доступу і руйнуючи інфраструктуру.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 04 July 2024.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 4, 2024
Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/i2IWlnouKU #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/MvodaYnEyh
За даними британської розвідки, одна з причин, через яку Росія прагне покращити транспортні мережі на окупованій частині України, полягає в тому, що вона хоче видобувати більше українських корисних копалин.
Російський окупаційний чиновник у Запорізькій області раніше заявляв, що продовження модернізації та будівництва автомобільних і залізничних транспортних зв'язків з Росією покращить шляхи сполучення не тільки для військової логістики, а й для експорту зерна та корисних копалин.
РФ окупувала значні родовища корисних копалин України
Українські енергетичні родовища, метали та мінерали вартістю щонайменше 12,4 трильйона доларів зараз знаходяться під контролем Росії.
Крім 63 відсотків вугільних родовищ України, Москва конфіскувала 11 відсотків нафтових родовищ, 20 відсотків родовищ природного газу, 42 відсотки металів і 33 відсотки родовищ рідкоземельних та інших критичних мінералів, включаючи літій.
Найгірший сценарій полягає в тому, що Україна втрачає землю, більше не має сильної сировинної економіки і стає більше схожою на одну з країн Балтії, націю, яка не в змозі підтримувати свою індустріальну економіку. Цього хоче Росія. Щоб послабити нас, — сказав Станіслав Зінченко, виконавчий директор економічного аналітичного центру GMK.
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