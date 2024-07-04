РФ вивозить крадені корисні копалини з України через Кримський міст — британська розвідка

Росія краде корисні копалини в Україні

Як зазначається у зведенні, влада України вже давно повідомляє про крадіжку Росією ресурсів. В Україні є поклади залізняку, вугілля, титану, урану, марганцю, золота та літію.

Це ресурси, які майже напевно затребувані Росією, але є потенційними цілями, оскільки Росія прагне зруйнувати економіку України, позбавляючи її доступу і руйнуючи інфраструктуру.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 04 July 2024.



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За даними британської розвідки, одна з причин, через яку Росія прагне покращити транспортні мережі на окупованій частині України, полягає в тому, що вона хоче видобувати більше українських корисних копалин.

Російський окупаційний чиновник у Запорізькій області раніше заявляв, що продовження модернізації та будівництва автомобільних і залізничних транспортних зв'язків з Росією покращить шляхи сполучення не тільки для військової логістики, а й для експорту зерна та корисних копалин.

На південь від Дніпрорудного в Запорізькій області України Росія продовжує видобуток корисних копалин, вивозячи залізницю залізницею. Потяги їдуть через Крим, Керченським мостом до Росії. Ця діяльність не позбавлена ризику, оскільки поїзди повинні рухатися через райони, де, як відомо, діють українські партизани, які вже взяли на себе відповідальність за напади, — наголошують у Міноборони Британії. Поширити

РФ окупувала значні родовища корисних копалин України

Українські енергетичні родовища, метали та мінерали вартістю щонайменше 12,4 трильйона доларів зараз знаходяться під контролем Росії.

Крім 63 відсотків вугільних родовищ України, Москва конфіскувала 11 відсотків нафтових родовищ, 20 відсотків родовищ природного газу, 42 відсотки металів і 33 відсотки родовищ рідкоземельних та інших критичних мінералів, включаючи літій.