РФ вывозит ворованные полезные ископаемые из Украины через Крымский мост — британская разведка

Москва использует Керченский мост для вывоза ворованных полезных ископаемых с оккупированных территорий.
Главные тезисы
- Россия вывозит ворованные полезные ископаемые из Украины через Керченский мост, пытаясь лишить страну доступа к сырьевым ресурсам.
- Британская разведка указывает на стремление России улучшить транспортные маршруты для добычи украинских полезных ископаемых.
- Россия контролирует значительные месторождения в Украине, включая уголь, нефть, газ, металлы и редкоземельные минералы.
- Поезда со сборами продукции проходят через районы с украинскими партизанами.
Россия ворует полезные ископаемые в Украине
Как отмечается в сводке, власти Украины уже давно сообщают о краже Россией ресурсов. В Украине есть залежи железной руды, угля, титана, урана, марганца, золота и лития.
Это ресурсы, которые почти наверняка востребованы Россией, но являются потенциальными целями, поскольку Россия стремится разрушить экономику Украины, лишая ее доступа и разрушая инфраструктуру.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 04 July 2024.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 4, 2024
Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/i2IWlnouKU #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/MvodaYnEyh
По данным британской разведки, одна из причин, по которой Россия стремится улучшить транспортные сети на оккупированной части Украины, состоит в том, что она хочет добывать больше украинских полезных ископаемых.
Российский оккупационный чиновник в Запорожской области ранее заявлял, что продолжение модернизации и строительства автомобильных и железнодорожных транспортных связей с Россией улучшит пути сообщения не только для военной логистики, но и экспорта зерна и полезных ископаемых.
РФ оккупировала значительные месторождения полезных ископаемых Украины
Украинские энергетические месторождения, металлы и минералы стоимостью не менее 12,4 триллиона долларов сейчас находятся под контролем России.
Помимо 63 процентов угольных месторождений Украины Москва конфисковала 11 процентов нефтяных месторождений, 20 процентов месторождений природного газа, 42 процента металлов и 33 процента месторождений редкоземельных и других критических минералов, включая литий.
Худший сценарий состоит в том, что Украина теряет землю, больше не имеет сильной сырьевой экономики и становится больше похожа на одну из стран Балтии, нацию, которая не в состоянии поддерживать свою индустриальную экономику. Этого хочет Россия. Чтобы ослабить нас, сказал Станислав Зинченко, исполнительный директор экономического аналитического центра GMK.
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