Россия ворует полезные ископаемые в Украине

Как отмечается в сводке, власти Украины уже давно сообщают о краже Россией ресурсов. В Украине есть залежи железной руды, угля, титана, урана, марганца, золота и лития.

Это ресурсы, которые почти наверняка востребованы Россией, но являются потенциальными целями, поскольку Россия стремится разрушить экономику Украины, лишая ее доступа и разрушая инфраструктуру.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 04 July 2024.



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По данным британской разведки, одна из причин, по которой Россия стремится улучшить транспортные сети на оккупированной части Украины, состоит в том, что она хочет добывать больше украинских полезных ископаемых.

Российский оккупационный чиновник в Запорожской области ранее заявлял, что продолжение модернизации и строительства автомобильных и железнодорожных транспортных связей с Россией улучшит пути сообщения не только для военной логистики, но и экспорта зерна и полезных ископаемых.

К югу от Днепрорудного в Запорожской области Украины Россия продолжает добычу полезных ископаемых, вывозя железную дорогу по железной дороге. Поезда едут через Крым, по Керченскому мосту в Россию. Эта деятельность не лишена риска, поскольку поезда должны двигаться через районы, где, как известно, действуют украинские партизаны, которые уже взяли на себя ответственность за нападения, — отмечают в Минобороны Британии. Поделиться

РФ оккупировала значительные месторождения полезных ископаемых Украины

Украинские энергетические месторождения, металлы и минералы стоимостью не менее 12,4 триллиона долларов сейчас находятся под контролем России.

Помимо 63 процентов угольных месторождений Украины Москва конфисковала 11 процентов нефтяных месторождений, 20 процентов месторождений природного газа, 42 процента металлов и 33 процента месторождений редкоземельных и других критических минералов, включая литий.