По убеждению командующего ВМС ВСУ Алексея Неижпапы, освобождение оккупированного Россией Крыма будет невозможно без уничтожения незаконно построенного страной агрессорой Крымского моста.
Главные тезисы
- Освобождение Крыма от оккупации невозможно без уничтожения стратегически важного Крымского моста, который служит логистическим узлом для агрессора.
- Украинские вооруженные силы готовят ударный кулак для прорыва на Херсонском направлении в направлении Крыма и его освобождения.
- Российские оккупанты усиливают оборону вдоль побережья Крыма, увеличивая количество оборонительных позиций и привлекая гражданских подрядчиков к оборудованию огневых позиций.
- Крымский мост является важной стратегической цепью для российских оккупантов, и его уничтожение считается ключевым шагом в победе.
- Командующий ВМС ВСУ подчеркивает необходимость уничтожения моста как обязательное условие для возвращения украинских кораблей в Севастополь и освобождения Крыма.
Почему уничтожение Крымского моста столь важно для освобождения оккупированного полуострова
В частности, Неежпапа убежден, что возвращение украинских кораблей к оккупированному Россией Севастополю не возможно.
Однако, по его словам, необходимым условием для освобождения Крыма есть уничтожение Крымского моста.
Как российские оккупанты пытаются усилить собственную оборону в оккупированном Крыму
По информации представителей партизанского движения "Атеш", оккупационная армия пытается увеличить количество оборонных позиций вдоль побережья оккупированного Крыма.
По их информации, в Евпатории и Ялте российские оккупанты заставляют гражданских подрядчиков заниматься оборудованием огневых позиций, которые выглядят карикатурно.
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