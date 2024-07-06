Крымский мост – это логистическая цепь, работающая на агрессоре. И все логистические цепи для победы должны быть обезврежены. Потому, конечно, есть такая цель. Наверное, не в таких объемах, которые были в 2022 году, потому что он был поражен. Но все же остается цепочкой поставок для оккупационных войск, – объясняет Неижпапа.