Почему без уничтожения Крымского моста освобождение Крыма невозможно — ответ командующего ВМС
Категория
Украина
Дата публикации

Почему без уничтожения Крымского моста освобождение Крыма невозможно — ответ командующего ВМС

Крымский мост
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Источник:  online.ua

По убеждению командующего ВМС ВСУ Алексея Неижпапы, освобождение оккупированного Россией Крыма будет невозможно без уничтожения незаконно построенного страной агрессорой Крымского моста.

Главные тезисы

  • Освобождение Крыма от оккупации невозможно без уничтожения стратегически важного Крымского моста, который служит логистическим узлом для агрессора.
  • Украинские вооруженные силы готовят ударный кулак для прорыва на Херсонском направлении в направлении Крыма и его освобождения.
  • Российские оккупанты усиливают оборону вдоль побережья Крыма, увеличивая количество оборонительных позиций и привлекая гражданских подрядчиков к оборудованию огневых позиций.
  • Крымский мост является важной стратегической цепью для российских оккупантов, и его уничтожение считается ключевым шагом в победе.
  • Командующий ВМС ВСУ подчеркивает необходимость уничтожения моста как обязательное условие для возвращения украинских кораблей в Севастополь и освобождения Крыма.

Почему уничтожение Крымского моста столь важно для освобождения оккупированного полуострова

В частности, Неежпапа убежден, что возвращение украинских кораблей к оккупированному Россией Севастополю не возможно.

Это как в русской песне – "я знаю то, что невозможно возможно". Конечно, иначе быть не может. Я уже говорил, что мы должны до конца дойти, – подчеркнул командующий ВМС ВСУ.

Однако, по его словам, необходимым условием для освобождения Крыма есть уничтожение Крымского моста.

Крымский мост – это логистическая цепь, работающая на агрессоре. И все логистические цепи для победы должны быть обезврежены. Потому, конечно, есть такая цель. Наверное, не в таких объемах, которые были в 2022 году, потому что он был поражен. Но все же остается цепочкой поставок для оккупационных войск, – объясняет Неижпапа.

Как российские оккупанты пытаются усилить собственную оборону в оккупированном Крыму

По информации представителей партизанского движения "Атеш", оккупационная армия пытается увеличить количество оборонных позиций вдоль побережья оккупированного Крыма.

Пока оккупационные власти убеждают население в том, что угрозы десантной операции ВСУ нет, количество оборонительных недостроев вдоль береговой линии растет каждый день, - отмечают аналитики.

По их информации, в Евпатории и Ялте российские оккупанты заставляют гражданских подрядчиков заниматься оборудованием огневых позиций, которые выглядят карикатурно.

Среди военнослужащих ВС РФ ходят слухи о том, что Силы обороны Украины формируют так называемый "ударный кулак" для осеннего прорыва в сторону Крыма и перерезку сухопутного коридора на Херсонском направлении, - добавляют в "Атеше".

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