День героических воинов. Зеленский поздравил ВМС ВСУ с профессиональным праздником

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил личный состав Военно-морских сил ВСУ с профессиональным праздником, который отмечается 7 июля.
Главные тезисы
- Зеленский и Сырский отметили важность и роль морских защитников в обороне Украины, выражая признательность за их стойкость и героизм.
- 7 июля отмечается День Военно-Морских сил ВСУ, который символизирует память о рыцарях украинского моря, пожертвовавших своей жизнью за свободу страны.
- Праздник также посвящен Дню работников морского и речного флота, отмечаемому ежегодно в первое воскресенье июля в Украине.
В Украине отмечают День Военно-Морских сил
Сырский присоединился к поздравлениям ВМС ВСУ
Он поблагодарил весь личный состав Военно-морских сил и особо отметил матросов и младших командиров за стойкость, отвагу и героизм, за важный вклад в дело обороны Украины".
7 июля в Украине отмечают День Военно-Морских Сил ВСУ, а также День работников морского и речного флота. Ежегодно этот праздник отмечают в первое воскресенье июля.
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