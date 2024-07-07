День героических воинов. Зеленский поздравил ВМС ВСУ с профессиональным праздником

Мои отдельные слова благодарности ветеранам Военно-морских сил ВСУ, которые в первые часы начала российской широкомасштабной агрессии против Украины по зову своего сердца вернулись и стали в ряды защитников Родины. В этот день мы склоняем головы в скорби за каждым рыцарем украинского моря, который положил свою жизнь за нашу свободу, — сказал Сырский.