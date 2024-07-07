День героических воинов. Зеленский поздравил ВМС ВСУ с профессиональным праздником
Категория
Украина
Дата публикации

День героических воинов. Зеленский поздравил ВМС ВСУ с профессиональным праздником

Владимир Зеленский
День героических воинов. Зеленский поздравил ВМС ВСУ с профессиональным праздником
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Президент Украины Владимир Зеленский поздравил личный состав Военно-морских сил ВСУ с профессиональным праздником, который отмечается 7 июля.

Главные тезисы

 

  • Зеленский и Сырский отметили важность и роль морских защитников в обороне Украины, выражая признательность за их стойкость и героизм.
  • 7 июля отмечается День Военно-Морских сил ВСУ, который символизирует память о рыцарях украинского моря, пожертвовавших своей жизнью за свободу страны.
  • Праздник также посвящен Дню работников морского и речного флота, отмечаемому ежегодно в первое воскресенье июля в Украине.

В Украине отмечают День Военно-Морских сил

День героических воинов, доказавших, что украинское море не будет терпеть русского флота и что врагу не по зубам наша, украинская морская пехота.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Сырский присоединился к поздравлениям ВМС ВСУ

В тяжелых боях вы доказываете, что ВМС — это Верность, Мужество, Сила. Вы уничтожайте врагов на море, на суше и в воздухе, стоите на передовой защите нашего государства, демонстрируя примеры настоящего патриотизма и боевого мастерства, — сказал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Он поблагодарил весь личный состав Военно-морских сил и особо отметил матросов и младших командиров за стойкость, отвагу и героизм, за важный вклад в дело обороны Украины".

Мои отдельные слова благодарности ветеранам Военно-морских сил ВСУ, которые в первые часы начала российской широкомасштабной агрессии против Украины по зову своего сердца вернулись и стали в ряды защитников Родины. В этот день мы склоняем головы в скорби за каждым рыцарем украинского моря, который положил свою жизнь за нашу свободу, — сказал Сырский.

7 июля в Украине отмечают День Военно-Морских Сил ВСУ, а также День работников морского и речного флота. Ежегодно этот праздник отмечают в первое воскресенье июля.

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