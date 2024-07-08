Зеленський прибув до Варшави — перші подробиці

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 8 липня, прибув до Варшави. Після Польщі український лідер вирушить на саміт НАТО у Вашингтоні.
Головні тези:
- Зеленський відвідає Варшаву перед участю у саміті НАТО в Сполучених Штатах
- Очікується обговорення подяки Польщі за підтримку, ситуації на фронті та планів української армії
- Україна та Польща планують узгодити свої позиції перед самітом НАТО
- Подписання угоди безпеки між Україною та Польщею на порядку денному
- Угоди про безпеку зі ЗМІ у Вашингтоні та обговорення підтримки України союзниками
Зеленський прибув до Варшави
Очікується, що президент України подякує польським політикам за багаторічну потужну підтримку з боку Польщі.
По-друге, український лідер поінформує Дональда Туска та Анджея Дуду про ситуацію на фронті та розповість, які плани має українська армія.
По-третє, Варшава і Київ мають узгодити свої позиції напередодні завтрашнього саміту НАТО у Вашингтоні.
Ймовірно, лідери країн підпишуть угоду про довгострокове співробітництво у сфері безпеки.
Анджей Дуда вилітає в американську столицю разом із міністром національної оборони Владиславом Косиняком-Камишем і міністром закордонних справ Радославом Сікорським. Там же перебуватиме Володимир Зеленський.
Востаннє український президент відвідував Польщу з офіційним візитом на початку квітня. Тоді він зустрівся, зокрема, з президентом Анджеєм Дудою.
У Telegram-каналі Офісу президента підтвердили, що Зеленський прибув до Варшави, де зустрінеться із Туском.
Саміт НАТО у Вашингтоні
У 75-ту річницю створення альянсу у Вашингтоні відбудеться саміт НАТО. Він триватиме кілька днів, з 9 по 11 липня.
Минулого тижня Володимир Зеленський підписав у Брюсселі угоду про безпеку. Він уклав угоду з Урсулою фон дер Ляєн, головою Європейської комісії, і Шарлем Мішелем, головою Європейської ради. Вона передбачає зобов'язання Європейського союзу надавати необхідну політичну, гуманітарну, військову, фінансову, економічну та дипломатичну підтримку Україні та її народу так довго і так інтенсивно, як це буде необхідно.
Подібні угоди покликані гарантувати підтримку України з боку західних союзників. США і Японія, а також деякі країни ЄС увійшли до числа 17 держав, які підписали подібні угоди з Києвом.
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