Зеленський прибув до Варшави — перші подробиці

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 8 липня, прибув до Варшави. Після Польщі український лідер вирушить на саміт НАТО у Вашингтоні.

Зеленський прибув до Варшави

Очікується, що президент України подякує польським політикам за багаторічну потужну підтримку з боку Польщі.

По-друге, український лідер поінформує Дональда Туска та Анджея Дуду про ситуацію на фронті та розповість, які плани має українська армія.

По-третє, Варшава і Київ мають узгодити свої позиції напередодні завтрашнього саміту НАТО у Вашингтоні.

Ймовірно, лідери країн підпишуть угоду про довгострокове співробітництво у сфері безпеки.

Анджей Дуда вилітає в американську столицю разом із міністром національної оборони Владиславом Косиняком-Камишем і міністром закордонних справ Радославом Сікорським. Там же перебуватиме Володимир Зеленський.

Востаннє український президент відвідував Польщу з офіційним візитом на початку квітня. Тоді він зустрівся, зокрема, з президентом Анджеєм Дудою.

У Telegram-каналі Офісу президента підтвердили, що Зеленський прибув до Варшави, де зустрінеться із Туском.

Заплановані переговори щодо продовження оборонної співпраці, підтримки України на шляху до євроінтеграції та очікування від саміту НАТО, який відбудеться у Вашингтоні. Також обговорять участь Польщі у відновленні України, розвитку торгівлі та гуманітарному співробітництві. Володимир Зеленський та Дональд Туск підпишуть угоду безпеки між Україною та Польщею, а також поспілкуються із представниками ЗМІ, — зазначено в повідомленні. Поширити

Саміт НАТО у Вашингтоні

У 75-ту річницю створення альянсу у Вашингтоні відбудеться саміт НАТО. Він триватиме кілька днів, з 9 по 11 липня.

Минулого тижня Володимир Зеленський підписав у Брюсселі угоду про безпеку. Він уклав угоду з Урсулою фон дер Ляєн, головою Європейської комісії, і Шарлем Мішелем, головою Європейської ради. Вона передбачає зобов'язання Європейського союзу надавати необхідну політичну, гуманітарну, військову, фінансову, економічну та дипломатичну підтримку Україні та її народу так довго і так інтенсивно, як це буде необхідно.

Подібні угоди покликані гарантувати підтримку України з боку західних союзників. США і Японія, а також деякі країни ЄС увійшли до числа 17 держав, які підписали подібні угоди з Києвом.