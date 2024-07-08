Зеленський жорстко відреагував на масовану ракетну атаку РФ по Україні
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський жорстко відреагував на масовану ракетну атаку РФ по Україні

Володимир Зеленський
Київ

Вранці 8 липня російські терористи завдали ракетних ударів по Києву, Дніпру, Кривому Рогу та ще низці міст Україні. Всього було випущено близько 40 ракет, є загиблі та постраждалі, зруйновано лікарні та житлові будинки.

Головні тези:

  • Масована ракетна атака РФ по Україні: руйнівні наслідки та людські жертви.
  • Зеленський закликає міжнародну спільноту протистояти російській агресії та покласти край терору.
  • Російські терористи пошкодили дитячу лікарню в Києві, загинули та постраждали цивільні громадяни.
  • Світ повинен діяти разом, щоб припинити російську агресію та забезпечити мир та стабільність на території України.

Зеленський закликав світ припинити ракетний терор Росії

Російські терористи знову масовано атакували ракетами Україну. Різні міста: Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ, Краматорськ. Понад 40 ракет різних типів. Пошкоджені житлові будинки, інфраструктура та дитяча лікарня.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Президент заявив, що усі служби залучені, щоб врятувати якнайбільше людей.

І весь світ має залучити всю свою рішучість, щоб нарешті покласти край російським ударам. Вбивства — це те, що несе Путін. Тільки разом ми можемо принести справжній мир та безпеку.

Росія зруйнувала відділення дитячої лікарні “Охматдит” у Києві

Такий вигляд має лікарня «Охматдит» після російської атаки 8 липня на Київ. Попередньо, пошкоджене токсикологічне відділення медзакладу, є поранені, передає кореспондентка “Суспільного”з посиланням на лікарку медзакладу.

У Києві загинуло 5 осіб внаслідок ракетної атаки РФ. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

Пізніше стало відомо про 7 загиблих у Києві.

Кличко написав про збільшення кількості постраждалих у Києві — це 11 осіб.

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