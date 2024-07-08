Зеленський жорстко відреагував на масовану ракетну атаку РФ по Україні

Вранці 8 липня російські терористи завдали ракетних ударів по Києву, Дніпру, Кривому Рогу та ще низці міст Україні. Всього було випущено близько 40 ракет, є загиблі та постраждалі, зруйновано лікарні та житлові будинки.

Зеленський закликав світ припинити ракетний терор Росії

Російські терористи знову масовано атакували ракетами Україну. Різні міста: Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ, Краматорськ. Понад 40 ракет різних типів. Пошкоджені житлові будинки, інфраструктура та дитяча лікарня. Володимир Зеленський Президент України

Президент заявив, що усі служби залучені, щоб врятувати якнайбільше людей.

І весь світ має залучити всю свою рішучість, щоб нарешті покласти край російським ударам. Вбивства — це те, що несе Путін. Тільки разом ми можемо принести справжній мир та безпеку.

Росія зруйнувала відділення дитячої лікарні “Охматдит” у Києві

Такий вигляд має лікарня «Охматдит» після російської атаки 8 липня на Київ. Попередньо, пошкоджене токсикологічне відділення медзакладу, є поранені, передає кореспондентка “Суспільного”з посиланням на лікарку медзакладу.

У Києві загинуло 5 осіб внаслідок ракетної атаки РФ. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

Пізніше стало відомо про 7 загиблих у Києві.

Кличко написав про збільшення кількості постраждалих у Києві — це 11 осіб.