Армія РФ атакувала авіабомбами Нью-Йорк на Донеччині. Загинуло 4 людей, поранена дитина
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ атакувала авіабомбами Нью-Йорк на Донеччині. Загинуло 4 людей, поранена дитина

Армія РФ атакувала авіабомбами Нью-Йорк на Донеччині. Загинуло 4 людей, поранена дитина
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Джерело:  Прокуратура Донецької області

Російські окупанти зранку 28 червня завдали бомбових ударів по Нью-Йорку на Донеччині, через що загинули чотири людини.

Головні тези:

 

  • У результаті обстрілів загинули 4 цивільних людини віком від 43 до 76 років, одна дитина отримала поранення голови.
  • Українські правоохоронні органи розпочали досудове розслідування щодо цього воєнного злочину, спираючись на ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу.
  • Російська армія також здійснила атаку на Харків, застосувавши модифіковану ФАБ-500 та пошкодивши приватні будинки та навчальні заклади.
  • У результаті удару по Київському району Харкова постраждало 5 цивільних осіб.

Росіяни обстріляли Нью-Йорк на Донеччині

Зранку 28 червня 2024 року російські окупаційні війська вкотре завдали бомбових ударів по Торецькій територіальній громаді.

Застосувавши, попередньо, "КАБ-250", ворог обстріляв селище Нью-Йорк. В результаті влучання засобу ураження у приватний сектор отримав поранення голови 45-річний чоловік.

Інший снаряд влучив по багатоквартирній забудові — внаслідок руйнування під’їзду 5-поверхового будинку загинули четверо цивільних віком від 43 до 76 років.

Дістали тілесні ушкодження 39-річна жінка та її 8-річна донька. З мінно-вибуховими травмами, забоями й контузіями їх доставлено до медичного закладу. Стан дитини оцінюється як важкий.

Донецька обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК).

Російська армія вперше застосувала модифіковану ФАБ-500 для удару по Харкову 

За словами керівника Харківської обласної прокуратури Олександра Фільчакова, дві авіабомби запускали з літака Су-34 з Майського у Білгородській області, від місця запуску до місця влучання — 65 км.

Під атакою ворога був Київський район міста. Пошкоджено три приватні будинки, приміщення вищого навчального закладу та ДСНС.На місці працюють прокурори та слідчі поліції з метою фіксації воєнних злочинів. Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 КК України — повідомив керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков.

У поліції повідомили, що у результаті удару окупантів по Київському району Харкова постраждало 5 цивільних осіб. Наразі правоохоронці документують наслідки ворожих обстрілів.

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