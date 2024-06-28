Армия РФ атаковала авиабомбами Нью-Йорк в Донецкой области. Погибли 4 человека, ранен ребенок

Российские оккупанты утром 28 июня нанесли бомбовые удары по Нью-Йорку на Донетчине, из-за чего погибли четыре человека.
Главные тезисы
- Российские оккупанты атаковали Нью-Йорк в Донецкой области, погибли четыре человека, ранен ребенок.
- Применение бомбовых ударов и поражения поселка Нью-Йорк привели к кровавым последствиям.
- Российская армия впервые использовала модифицированную ФАБ-500 для атаки по Харькову, повредив частные дома и образовательные учреждения.
- Донецкая областная прокуратура начала расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, возбуждено уголовное производство.
Россияне обстреляли Нью-Йорк в Донецкой области
Утром 28 июня 2024 года российские оккупационные войска в очередной раз нанесли бомбовые удары по Торецкой территориальной общине.
Применив предварительно "КАБ-250", враг обстрелял поселок Нью-Йорк. В результате попадания средства поражения в частный сектор получил ранение головы 45-летний мужчина.
Другой снаряд попал по многоквартирной застройке — в результате разрушения подъезда 5-этажного дома погибли четыре гражданских от 43 до 76 лет.
Получили телесные повреждения 39-летняя женщина и ее 8-летняя дочь. С минно-взрывными травмами, ушибами и контузиями они доставлены в медицинское учреждение. Состояние ребенка оценивается как тяжелое.
Донецкая областная прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК).
Российская армия впервые применила модифицированную ФАБ-500 для удара по Харькову
По словам руководителя Харьковской областной прокуратуры Александра Фильчакова, две авиабомбы запускали с самолета Су-34 из Майского в Белгородской области, от места запуска до попадания — 65 км.
В полиции сообщили, что в результате удара окупантов по Киевскому району Харькова пострадали 5 гражданских лиц. Правоохранители документируют последствия вражеских обстрелов.
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