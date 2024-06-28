Армия РФ атаковала авиабомбами Нью-Йорк в Донецкой области. Погибли 4 человека, ранен ребенок
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ атаковала авиабомбами Нью-Йорк в Донецкой области. Погибли 4 человека, ранен ребенок

Армия РФ атаковала авиабомбами Нью-Йорк в Донецкой области. Погибли 4 человека, ранен ребенок
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Источник:  Прокуратура Донецкой области

Российские оккупанты утром 28 июня нанесли бомбовые удары по Нью-Йорку на Донетчине, из-за чего погибли четыре человека.

Главные тезисы

  • Российские оккупанты атаковали Нью-Йорк в Донецкой области, погибли четыре человека, ранен ребенок.
  • Применение бомбовых ударов и поражения поселка Нью-Йорк привели к кровавым последствиям.
  • Российская армия впервые использовала модифицированную ФАБ-500 для атаки по Харькову, повредив частные дома и образовательные учреждения.
  • Донецкая областная прокуратура начала расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, возбуждено уголовное производство.

Россияне обстреляли Нью-Йорк в Донецкой области

Утром 28 июня 2024 года российские оккупационные войска в очередной раз нанесли бомбовые удары по Торецкой территориальной общине.

Применив предварительно "КАБ-250", враг обстрелял поселок Нью-Йорк. В результате попадания средства поражения в частный сектор получил ранение головы 45-летний мужчина.

Другой снаряд попал по многоквартирной застройке — в результате разрушения подъезда 5-этажного дома погибли четыре гражданских от 43 до 76 лет.

Получили телесные повреждения 39-летняя женщина и ее 8-летняя дочь. С минно-взрывными травмами, ушибами и контузиями они доставлены в медицинское учреждение. Состояние ребенка оценивается как тяжелое.

Донецкая областная прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК).

Российская армия впервые применила модифицированную ФАБ-500 для удара по Харькову

По словам руководителя Харьковской областной прокуратуры Александра Фильчакова, две авиабомбы запускали с самолета Су-34 из Майского в Белгородской области, от места запуска до попадания — 65 км.

Под атакой врага находился Киевский район города. Повреждены три частных дома, помещения высшего учебного заведения и ГСЧС. На месте работают прокуроры и следственные полиции с целью фиксации военных преступлений. Возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 438 УК Украины — сообщил руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков.

В полиции сообщили, что в результате удара окупантов по Киевскому району Харькова пострадали 5 гражданских лиц. Правоохранители документируют последствия вражеских обстрелов.

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