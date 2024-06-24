Российская армия ударила по Донетчине - есть погибший
Категория
Украина
Дата публикации

Российская армия ударила по Донетчине - есть погибший

Вадим Филашкин / Донецкая ОВА
Армия РФ
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Днем 24 июня российские войска нанесли удар КАБом по Кураховому и Дружковке Донецкой области.

 

Главные тезисы

  • Глава Донецкой областной военной организации призвал жителей прифронтовых территорий эвакуироваться из-за угрозы новых атак РФ.
  • Россия выпустила ракеты «Искандер-М» по городу Покровск, что повлекло за собой гибель четырех человек и несколько десятков раненых.
  • Среди пострадавших от ударов РФ есть дети 12 и 13 лет, нуждающиеся в серьезной медицинской помощи.
  • Ситуация в Донецкой области оказалась одной из самых опасных за последнее время из-за российской агрессии.

В результате удара РФ по Донбасу погиб человек

Об этом сообщил глава области Вадим Филашкин.

Россияне сбросили на город управляемую авиабомбу — убили 62-летнего мужчину, повредили инфраструктурный объект.

Вадим Филашкин

Вадим Филашкин

Глава Донецкой ОВА

Кроме того, под огонь попала Дружковка — там известно об одном раненом человеке и поврежденном объекте.

Вадим Филашкин в очередной раз призвал жителей прифронтовых территорий эвакуироваться.

Армия РФ атаковала ракетами Покровск.

Россияне выпустили по городу Покровск в Донецкой области две ракеты «Искандер-М». Разрушили частный дом и повредили еще 16 человек.

Как сообщил председатель Донецкой областной военной организации Вадим Филашкин, по состоянию на 14:15, предварительно, по меньшей мере четыре человека погибли и 34 ранены.

Среди пострадавших двое детей 12 и 13 лет. Они находятся в среднем и тяжелом состоянии.

На месте работают полиция, спасатели, представители местных властей. Раненые получают необходимую медицинскую помощь.

По словам Филашкина, эта атака стала одним из самых больших ударов россиян по мирным жителям за последнее время. Ее окончательные последствия еще предстоит установить.

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