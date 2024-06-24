Російська армія ударила по Донеччині — є загиблий

Вдень 24 червня російські війська завдали удар КАБом по Кураховому та Дружківці на Донечччині.

У результаті удару РФ по Донеччині загинула людина

Про це повідомив очільник області Вадим Філашкін.

Росіяни скинули на місто керовану авіабомбу — убили 62-річного чоловіка, пошкодили інфраструктурний об'єкт. Вадим Філашкін Очільник Донецької ОВА

Крім того, під вогонь потрапила Дружківка — там відомо про 1 поранену людину та пошкоджений об'єкт.

Вадим Філашкін вчергове закликав мешканців прифронтових територій евакуюватись.

Армія РФ атакувала ракетами Покровськ

Росіяни випустили по місту Покровськ на Донеччині дві ракети «Іскандер-М». Зруйнували приватний будинок і пошкодили ще 16.

Як повідомив голова Донецької обласної військової організації Вадим Філашкін, станом на 14:15, попередньо, щонайменше четверо людей загинули і 34 поранені.

Серед постраждалих — двоє дітей 12 і 13 років. Вони перебувають у середньому і тяжкому стані.

На місці працюють поліція, рятувальники, представники місцевої влади. Поранені отримують необхідну медичну допомогу.

За словами Філашкіна, ця атака стала одним із найбільших ударів росіян по мирних жителях за останній час. Її остаточні наслідки ще належить встановити.