Російська армія ударила по Донеччині — є загиблий

Вдень 24 червня російські війська завдали удар КАБом по Кураховому та Дружківці на Донечччині.
Головні тези:
- Голова Донецької обласної військової організації закликав мешканців прифронтових територій евакуюватись через загрозу нових атак РФ.
- Росія випустила ракети «Іскандер-М» по місту Покровськ, що спричинило загибель чотирьох людей та кілька десятків поранених.
- Серед постраждалих від ударів РФ є діти 12 і 13 років, які потребують серйозної медичної допомоги.
- Ситуація на Донеччині виявилась однією з найнебезпечніших за останній час через російську агресію.
У результаті удару РФ по Донеччині загинула людина
Про це повідомив очільник області Вадим Філашкін.
Крім того, під вогонь потрапила Дружківка — там відомо про 1 поранену людину та пошкоджений об'єкт.
Вадим Філашкін вчергове закликав мешканців прифронтових територій евакуюватись.
Армія РФ атакувала ракетами Покровськ
Росіяни випустили по місту Покровськ на Донеччині дві ракети «Іскандер-М». Зруйнували приватний будинок і пошкодили ще 16.
Як повідомив голова Донецької обласної військової організації Вадим Філашкін, станом на 14:15, попередньо, щонайменше четверо людей загинули і 34 поранені.
Серед постраждалих — двоє дітей 12 і 13 років. Вони перебувають у середньому і тяжкому стані.
На місці працюють поліція, рятувальники, представники місцевої влади. Поранені отримують необхідну медичну допомогу.
За словами Філашкіна, ця атака стала одним із найбільших ударів росіян по мирних жителях за останній час. Її остаточні наслідки ще належить встановити.
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