РФ масовано атакувала ракетами Київ, Дніпро та Кривий Ріг

Близько 10.20 Росія запустила по Україні крилаті ракети. Вибухи пролунали у Києві, Дніпрі та Кривому Розі. Ракетна атака продовжується.

Росія атакувала Україну крилатими ракетами

Російські війська 8 липня здійснюють масовану комбіновану атаку по Україні із застосуванням ракет різного типу. У деяких містах, зокрема у Києві, лунають вибухи, працює ППО.

За інформацією моніторингових пабліків та Повітряних сил ЗСУ, окупанти застосовують різний спектр озброєння.

Повідомляється, що були пуски крилатих ракет з бомбардувальників Ту-95, залучена балістика, а також був пуск ракет "Кинджал" та "Калібрів". В мережі писали про додатково виліт групи літаків Ту-22М3 та загрозу пусків ракет типу Х-22.

Спочатку повідомлялося про звуки вибухів у Кривому Розі. Там попереджали про загрозу балістики. Також згодом вибухи чули й в Кропивницькому районі Кіровоградської області.

Про роботу сил протиповітряної оборони у Києві та області повідомила Києвська ОВА.

Жителі Київщини! Ракетна атака! У регіоні працюють сили ППО. Дотримуйтеся інформаційної тиші. Закликаємо не знімати та не викладати в мережу роботу наших захисників! Залишайтеся в укриттях до відбою повітряної тривоги. Поширити

Пізніше про вибухи стало відомо в Києві. Мер міста Віталій Кличко повідомив, що у передмісті працюють сили ППО. Уламки ракет впали у Дніпровському, Солом’янському та Голосіївському районах міста. Також мер Києва каже про вибух у Шевченівському районі столиці.

Кличко розповів про виклик медиків у Соломʼянський район. Наразі бригада прямує на місце.

Пізніше в КМВА проінформували, що внаслідок ракетного удару по Києву зафіксовано падіння уламків в Солом'янському районі столиці. Оперативні служби слідують на місце. Інформація щодо руйнувань та потерпілих уточнюється.

Також стало відомо про вибух під час ракетної тривоги у Дніпрі.

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РФ била по Києву та Дніпру “Іскандерами”

Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш заявив, що російські війська ввечері 30 червня та вночі 1 липня били по Україні ракетами “Іскандер”.

Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш заявив, що російські війська цієї ночі завдали один балістичний удар трьома ракетами "Іскандер-М" по місту Дніпро.

Про це він повідомив в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини".