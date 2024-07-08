РФ масовано атакувала ракетами Київ, Дніпро та Кривий Ріг

Близько 10.20 Росія запустила по Україні крилаті ракети. Вибухи пролунали у Києві, Дніпрі та Кривому Розі. Ракетна атака продовжується.
Головні тези:
- Російські війська здійснили масовану атаку по Україні крилатими ракетами різного типу.
- У різних містах, зокрема у Києві, лунали вибухи, працювали сили протиповітряної оборони.
- Ракети були запущені з бомбардувальників Ту-95, застосовано балістику і пуски ракет типу “Кинджал” та “Калібрів”.
- У результаті вибухів у Києві та Дніпрі були зафіксовані руйнування та падіння уламків в різних районах міст.
- Оперативні служби вже працюють на місцях подій, а інформація щодо потерпілих ще уточнюється.
Росія атакувала Україну крилатими ракетами
Російські війська 8 липня здійснюють масовану комбіновану атаку по Україні із застосуванням ракет різного типу. У деяких містах, зокрема у Києві, лунають вибухи, працює ППО.
За інформацією моніторингових пабліків та Повітряних сил ЗСУ, окупанти застосовують різний спектр озброєння.
Повідомляється, що були пуски крилатих ракет з бомбардувальників Ту-95, залучена балістика, а також був пуск ракет "Кинджал" та "Калібрів". В мережі писали про додатково виліт групи літаків Ту-22М3 та загрозу пусків ракет типу Х-22.
Спочатку повідомлялося про звуки вибухів у Кривому Розі. Там попереджали про загрозу балістики. Також згодом вибухи чули й в Кропивницькому районі Кіровоградської області.
Про роботу сил протиповітряної оборони у Києві та області повідомила Києвська ОВА.
Пізніше про вибухи стало відомо в Києві. Мер міста Віталій Кличко повідомив, що у передмісті працюють сили ППО. Уламки ракет впали у Дніпровському, Солом’янському та Голосіївському районах міста. Також мер Києва каже про вибух у Шевченівському районі столиці.
Кличко розповів про виклик медиків у Соломʼянський район. Наразі бригада прямує на місце.
Пізніше в КМВА проінформували, що внаслідок ракетного удару по Києву зафіксовано падіння уламків в Солом'янському районі столиці. Оперативні служби слідують на місце. Інформація щодо руйнувань та потерпілих уточнюється.
Також стало відомо про вибух під час ракетної тривоги у Дніпрі.
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РФ била по Києву та Дніпру “Іскандерами”
Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш заявив, що російські війська ввечері 30 червня та вночі 1 липня били по Україні ракетами “Іскандер”.
Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш заявив, що російські війська цієї ночі завдали один балістичний удар трьома ракетами "Іскандер-М" по місту Дніпро.
Про це він повідомив в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини".
Цієї ночі противник завдав балістичного удару по місту Дніпро своїми трьома ракетами "Іскандер-М".
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