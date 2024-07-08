РФ масовано атакувала ракетами Київ, Дніпро та Кривий Ріг
Категорія
Україна
Дата публікації

РФ масовано атакувала ракетами Київ, Дніпро та Кривий Ріг

Віталій Кличко
Ракети

Близько 10.20 Росія запустила по Україні крилаті ракети. Вибухи пролунали у Києві, Дніпрі та Кривому Розі. Ракетна атака продовжується.

Головні тези:

  • Російські війська здійснили масовану атаку по Україні крилатими ракетами різного типу.
  • У різних містах, зокрема у Києві, лунали вибухи, працювали сили протиповітряної оборони.
  • Ракети були запущені з бомбардувальників Ту-95, застосовано балістику і пуски ракет типу “Кинджал” та “Калібрів”.
  • У результаті вибухів у Києві та Дніпрі були зафіксовані руйнування та падіння уламків в різних районах міст.
  • Оперативні служби вже працюють на місцях подій, а інформація щодо потерпілих ще уточнюється.

Росія атакувала Україну крилатими ракетами

Російські війська 8 липня здійснюють масовану комбіновану атаку по Україні із застосуванням ракет різного типу. У деяких містах, зокрема у Києві, лунають вибухи, працює ППО.

За інформацією моніторингових пабліків та Повітряних сил ЗСУ, окупанти застосовують різний спектр озброєння.

Повідомляється, що були пуски крилатих ракет з бомбардувальників Ту-95, залучена балістика, а також був пуск ракет "Кинджал" та "Калібрів". В мережі писали про додатково виліт групи літаків Ту-22М3 та загрозу пусків ракет типу Х-22.

Спочатку повідомлялося про звуки вибухів у Кривому Розі. Там попереджали про загрозу балістики. Також згодом вибухи чули й в Кропивницькому районі Кіровоградської області.

Про роботу сил протиповітряної оборони у Києві та області повідомила Києвська ОВА.

Жителі Київщини! Ракетна атака! У регіоні працюють сили ППО. Дотримуйтеся інформаційної тиші. Закликаємо не знімати та не викладати в мережу роботу наших захисників! Залишайтеся в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Пізніше про вибухи стало відомо в Києві. Мер міста Віталій Кличко повідомив, що у передмісті працюють сили ППО. Уламки ракет впали у Дніпровському, Солом’янському та Голосіївському районах міста. Також мер Києва каже про вибух у Шевченівському районі столиці.

Кличко розповів про виклик медиків у Соломʼянський район. Наразі бригада прямує на місце.

Пізніше в КМВА проінформували, що внаслідок ракетного удару по Києву зафіксовано падіння уламків в Солом'янському районі столиці. Оперативні служби слідують на місце. Інформація щодо руйнувань та потерпілих уточнюється.

Також стало відомо про вибух під час ракетної тривоги у Дніпрі.

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РФ била по Києву та Дніпру “Іскандерами”

Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш заявив, що російські війська ввечері 30 червня та вночі 1 липня били по Україні ракетами “Іскандер”. 

Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш заявив, що російські війська цієї ночі завдали один балістичний удар трьома ракетами "Іскандер-М" по місту Дніпро.

Про це він повідомив в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини".

Цієї ночі противник завдав балістичного удару по місту Дніпро своїми трьома ракетами "Іскандер-М".

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