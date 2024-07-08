РФ массированно атаковала ракетами Киев, Днепр и Кривой Рог
Категория
Украина
Дата публикации

РФ массированно атаковала ракетами Киев, Днепр и Кривой Рог

Виталий Кличко
Ракеты
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Около 10:20 Россия запустила по Украине крылатые ракеты. Взрывы раздались в Киеве, Днепре и Кривом Роге. Ракетная атака продолжается.

Главные тезисы

  • В результате массированных ракетных атак России на Киев, Днепр и Кривой Рог были зафиксированы разрушения и падение обломков в разных районах городов.
  • Ракеты были запущены с бомбардировщиков Ту-95, были применены баллистика и ракеты типа “Кинжал” и “Калибр”.
  • Оперативные службы уже работают на местах событий, уточняется информация о пострадавших.

Россия атаковала Украину крылатыми ракетами

Российские войска 8 июля совершают массированную комбинированную атаку по Украине с применением ракет разного типа. В некоторых городах, в том числе в Киеве, раздаются взрывы, работает ПВО.

По информации мониторинговых пабликов и Воздушных сил ВСУ, оккупанты применяют разный спектр вооружения.

Сообщается, что были пуски крылатых ракет с бомбардировщиков Ту-95, привлечена баллистика, а также пуск ракет "Кинжал" и "Калибров". В сети писали о дополнительном вылете группы самолетов Ту-22М3 и угрозе пусков ракет типа Х-22.

Первоначально сообщалось о звуках взрывов в Кривом Роге. Там предупреждали об угрозе баллистики. Впоследствии взрывы слышали и в Кропивницком районе Кировоградской области.

О работе сил противовоздушной обороны в Киеве и области сообщил Киевский ОВА.

Жители Киевской области! Ракетная атака! В регионе работают силы ПВО. Соблюдайте информационную тишину. Призываем не снимать и не выкладывать в сеть работу наших защитников! Оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

Позже о взрывах стало известно в Киеве. Мэр города Виталий Кличко сообщил, что в пригороде работают силы ПВО. Обломки ракет рухнули в Днепровском, Соломенском и Голосеевском районах города. Мэр Киева также говорит о взрыве в Шевченковском районе столицы.

Кличко рассказал о вызове медиков в Соломенский район. В настоящее время бригада направляется на место.

Позже в КМВА проинформировали, что в результате ракетного удара по Киеву зафиксировано падение обломков в Соломенском районе столицы. Оперативные службы следуют на место. Информация по разрушениям и пострадавшим уточняется.

Также стало известно о взрыве во время тревоги в Днепре.

Новость дополняется…

РФ била по Киеву и Днепру "Искандерами"

Спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш заявил, что российские войска вечером 30 июня и ночью 1 июля били по Украине ракетами "Искандер".

Спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш заявил, что российские войска этой ночью нанесли один баллистический удар тремя ракетами "Искандер-М" по городу Днепр.

Об этом он сообщил в эфире общенационального телемарафона "Единые новости".

Этой ночью противник нанес баллистический удар по городу Днепр своими тремя ракетами "Искандер-М".

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