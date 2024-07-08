Воздушные силы ВСУ сбили 3 крылатых ракеты РФ

В ночь на 8 июля Воздушные силы Украины ликвидировали 3 российских крылатых ракеты, которыми страна-агрессор атаковала регионы Украины.

ПС ВСУ сбили 3 российских ракеты

Об успешной работе Воздушных сил отчитывался Командующий ПС ВСУ Николай Олещук.

Ночью 8 июля 2024 года враг атаковал Украину ракетами воздушного и наземного базирования: 4-мя Х-101 из самолетов стратегической авиации Ту-95МС (район пусков — воздушное пространство Саратовской обл. — РФ) и 2-мя баллистическими ракетами «Искандер-М» (районы пусков — Курская обл. — РФ, Крым). Николай Олещук Командующий ВС ВСУ

По результатам боевой работы противовоздушной обороной уничтожены 3 крылатых ракеты Х-101 в Житомирской и Черкасской областях.

Воздушные силы раскрыли детали атаки РФ на Украину

Как сообщил командующий Воздушными силами Николай Олещук, в ночь на 7 июля противник атаковал двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" и 13 ударными БпЛА типа "Shahed-131/136" из Курской области.

В результате боевой работы зенитными ракетными подразделениями, расчетами мобильных огневых групп Сил обороны и средствами РЭБ Воздушных Сил ВС Украины сбито 13 "шахедов".