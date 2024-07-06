Воздушные силы уничтожили 6 разведывательных дронов армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Воздушные силы уничтожили 6 разведывательных дронов армии РФ

Воздушное командование "Юг"
Воздушные силы уничтожили 6 разведывательных дронов армии РФ
Читати українською

В течение 6 июля противовоздушной обороной юга Украины уничтожены 8 вражеских беспилотников.

Главные тезисы

 

  • Были уничтожены различные типы беспилотников, включая “ZALA”, “Supercam”, “Мерлин-ВР”, “Орлан-10” и два ударных БПЛА “Ланцета”.
  • Операция проводилась с привлечением мобильных огневых групп и зенитных ракетных подразделений Сил обороны Украины.
  • Военные также отбили атаку российских оккупационных войск на Одесскую область баллистическими ракетами.
  • 24 российских дрона были сбиты силами ПВО, распределенные по 12 областям Украины.

Воздушные силы раскрыли количество сбитых дронов РФ за день

Военные объяснили, что в частности было уничтожено шесть разведывательных беспилотников: по два "ZALA" и "Supercam" и по одному "Мерлин-ВР" и "Орлан-10"; а также два ударных БПЛА "Ланцета".

Кроме того, российские оккупационные войска атаковали Одесскую область двумя баллистическими ракетами, предположительно "Искандер-М".

Силы ПВО сбили 24 дрона во время атаки РФ на Украину

Как сообщает командующий Воздушных сил Николай Олещук, в ночь на 6 июля противник атаковал 27 ударными БпЛА типа «Shahed-131/136» из Крыма и Курской области (РФ).

Вражеские дроны сбили на территории 12 областей Украины.

Этой ночью защитникам неба удалось поразить 24 «шахеда» в Днепропетровской, Полтавской, Запорожской, Херсонской, Харьковской, Донецкой, Сумской, Черниговской, Винницкой, Киевской, Кировоградской, Николаевской областях, говорится в сообщении.

Для защиты украинской территории от дронов РФ привлекались:

  • мобильные огневые группы Сил обороны Украины

  • зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил

  • ПВО Сухопутных войск

  • подразделения радиоэлектронной борьбы

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Силы ПВО сбили более 20 дронов во время атаки России на Украину
Николай Олещук
Силы ПВО сбили более 20 дронов во время атаки России на Украину
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Силы ПВО уничтожили 32 шахеда во время атаки РФ на Украину
Воздушные Силы ВСУ
ПВО
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Силы ПВО сбили 24 дрона во время атаки РФ на Украину
Воздушные Силы ВСУ
ПВО

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?