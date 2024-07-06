Воздушные силы уничтожили 6 разведывательных дронов армии РФ

В течение 6 июля противовоздушной обороной юга Украины уничтожены 8 вражеских беспилотников.
Главные тезисы
- Были уничтожены различные типы беспилотников, включая “ZALA”, “Supercam”, “Мерлин-ВР”, “Орлан-10” и два ударных БПЛА “Ланцета”.
- Операция проводилась с привлечением мобильных огневых групп и зенитных ракетных подразделений Сил обороны Украины.
- Военные также отбили атаку российских оккупационных войск на Одесскую область баллистическими ракетами.
- 24 российских дрона были сбиты силами ПВО, распределенные по 12 областям Украины.
Воздушные силы раскрыли количество сбитых дронов РФ за день
Военные объяснили, что в частности было уничтожено шесть разведывательных беспилотников: по два "ZALA" и "Supercam" и по одному "Мерлин-ВР" и "Орлан-10"; а также два ударных БПЛА "Ланцета".
Кроме того, российские оккупационные войска атаковали Одесскую область двумя баллистическими ракетами, предположительно "Искандер-М".
Силы ПВО сбили 24 дрона во время атаки РФ на Украину
Как сообщает командующий Воздушных сил Николай Олещук, в ночь на 6 июля противник атаковал 27 ударными БпЛА типа «Shahed-131/136» из Крыма и Курской области (РФ).
Вражеские дроны сбили на территории 12 областей Украины.
Для защиты украинской территории от дронов РФ привлекались:
мобильные огневые группы Сил обороны Украины
зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил
ПВО Сухопутных войск
подразделения радиоэлектронной борьбы
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