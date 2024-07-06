Воздушные силы уничтожили 6 разведывательных дронов армии РФ

Воздушные силы раскрыли количество сбитых дронов РФ за день

Военные объяснили, что в частности было уничтожено шесть разведывательных беспилотников: по два "ZALA" и "Supercam" и по одному "Мерлин-ВР" и "Орлан-10"; а также два ударных БПЛА "Ланцета".

Кроме того, российские оккупационные войска атаковали Одесскую область двумя баллистическими ракетами, предположительно "Искандер-М".

Силы ПВО сбили 24 дрона во время атаки РФ на Украину

Как сообщает командующий Воздушных сил Николай Олещук, в ночь на 6 июля противник атаковал 27 ударными БпЛА типа «Shahed-131/136» из Крыма и Курской области (РФ).

Вражеские дроны сбили на территории 12 областей Украины.

Этой ночью защитникам неба удалось поразить 24 «шахеда» в Днепропетровской, Полтавской, Запорожской, Херсонской, Харьковской, Донецкой, Сумской, Черниговской, Винницкой, Киевской, Кировоградской, Николаевской областях, говорится в сообщении. Поделиться

Для защиты украинской территории от дронов РФ привлекались: