Силы ПВО сбили более 20 дронов во время атаки России на Украину

Российские войска в ночь на 4 июля атаковали Украину, выпустив 22 дрона-камикадзе. ПВО сбило почти все беспилотники.
Главные тезисы
- Атака была отбита благодаря эффективной работе зенитных ракетных подразделений и мобильных огневых групп.
- Российские дроны были нейтрализованы на подступах к Киеву, предотвращено попадание в столицу и большие разрушения.
- Однако один из дронов попал в энергетический объект в Черниговской области, что привело к отключению света почти 6 тысячам потребителей.
- Энергетики уже приступили к восстановлению энергоснабжения в зоне катастрофы.
Воздушные силы раскрыли детали атаки РФ на Украину
Как сообщает командующий Воздушными силами Николай Олещук, в ночь на 4 июля противник атаковал 22 ударными БПЛА типа "Shahed-131/136" из Курской области.
По словам Олещука, в результате боевой работы зенитными ракетными подразделениями, расчетами мобильных огневых групп Сил обороны и средствами РЭБ Воздушных Сил ВС Украины сбит 21 "шахед".
Вражеские цели, по данным генерала, были поражены в пределах Киевской, Черниговской, Житомирской, Сумской, Днепропетровской и Полтавской областей.
Что известно о последствиях атаки дронов РФ на Украину
Россияне запускали беспилотники в Киев волнами и по разным направлениям, но ни один дрон в самую столицу не долетел — их сбили на подступах к городу. По данным КМВА, обошлось без пострадавших и разрушений.
Также во время ночной атаки один российский дрон попал в энергетический объект в Черниговской области, сообщил председатель ОВА Вячеслав Чаус.
Сейчас без света осталось 5 963 потребителя. Энергетики работают над восстановлением.
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