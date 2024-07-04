Силы ПВО сбили более 20 дронов во время атаки России на Украину

Российские войска в ночь на 4 июля атаковали Украину, выпустив 22 дрона-камикадзе. ПВО сбило почти все беспилотники.

Воздушные силы раскрыли детали атаки РФ на Украину

Как сообщает командующий Воздушными силами Николай Олещук, в ночь на 4 июля противник атаковал 22 ударными БПЛА типа "Shahed-131/136" из Курской области.

По словам Олещука, в результате боевой работы зенитными ракетными подразделениями, расчетами мобильных огневых групп Сил обороны и средствами РЭБ Воздушных Сил ВС Украины сбит 21 "шахед".

Вражеские цели, по данным генерала, были поражены в пределах Киевской, Черниговской, Житомирской, Сумской, Днепропетровской и Полтавской областей.

Что известно о последствиях атаки дронов РФ на Украину

Россияне запускали беспилотники в Киев волнами и по разным направлениям, но ни один дрон в самую столицу не долетел — их сбили на подступах к городу. По данным КМВА, обошлось без пострадавших и разрушений.

Также во время ночной атаки один российский дрон попал в энергетический объект в Черниговской области, сообщил председатель ОВА Вячеслав Чаус.