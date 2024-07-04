Силы ПВО сбили более 20 дронов во время атаки России на Украину
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО сбили более 20 дронов во время атаки России на Украину

Николай Олещук
Силы ПВО сбили более 20 дронов во время атаки России на Украину
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Российские войска в ночь на 4 июля атаковали Украину, выпустив 22 дрона-камикадзе. ПВО сбило почти все беспилотники.

Главные тезисы

 

  • Атака была отбита благодаря эффективной работе зенитных ракетных подразделений и мобильных огневых групп.
  • Российские дроны были нейтрализованы на подступах к Киеву, предотвращено попадание в столицу и большие разрушения.
  • Однако один из дронов попал в энергетический объект в Черниговской области, что привело к отключению света почти 6 тысячам потребителей.
  • Энергетики уже приступили к восстановлению энергоснабжения в зоне катастрофы.

Воздушные силы раскрыли детали атаки РФ на Украину

Как сообщает командующий Воздушными силами Николай Олещук, в ночь на 4 июля противник атаковал 22 ударными БПЛА типа "Shahed-131/136" из Курской области.

По словам Олещука, в результате боевой работы зенитными ракетными подразделениями, расчетами мобильных огневых групп Сил обороны и средствами РЭБ Воздушных Сил ВС Украины сбит 21 "шахед".

Вражеские цели, по данным генерала, были поражены в пределах Киевской, Черниговской, Житомирской, Сумской, Днепропетровской и Полтавской областей.

Что известно о последствиях атаки дронов РФ на Украину

Россияне запускали беспилотники в Киев волнами и по разным направлениям, но ни один дрон в самую столицу не долетел — их сбили на подступах к городу. По данным КМВА, обошлось без пострадавших и разрушений.

Также во время ночной атаки один российский дрон попал в энергетический объект в Черниговской области, сообщил председатель ОВА Вячеслав Чаус.

Сейчас без света осталось 5 963 потребителя. Энергетики работают над восстановлением.

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