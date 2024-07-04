Сили ППО збили понад 20 дронів під час атаки Росії на Україну

Російські війська в ніч на 4 липня атакували Україну, випустивши 22 дрони-камікадзе. ППО збила майже всі безпілотники.
Головні тези:
- Ударні БПЛА типу “Shahed-131/136” були випущені з Курської області в напрямках Київської, Чернігівської та інших областей.
- Жоден дрон не долетів до Києва, всі були збиті на підступах до міста, уникаючи постраждалих і руйнувань.
- Одному російському дрону вдалося вразити енергетичний об'єкт на Чернігівщині, залишивши без світла понад 5 тисяч споживачів.
Повітряні сили розкрили деталі атаки РФ на Україну
Як повідомляє командувач Повітряних сил Микола Олещук, у ніч на 4 липня противник атакував 22 ударними БПЛА типу "Shahed-131/136" із Курської області.
За словами Олещука, в результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами, розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони та засобами РЕБ Повітряних Сил ЗС України збито 21 "шахед" .
Ворожі цілі, за даними генерала, були уражені у межах Київської, Чернігівської, Житомирської, Сумської, Дніпропетровської та Полтавської областей.
Що відомо про наслідки атаки дронів РФ на Україну
Росіяни запускали безпілотники до Києва хвилями і з різних напрямків, але жоден дрон до самої столиці не долетів — їх збили на підступах до міста. За даними КМВА, минулося без постраждалих і руйнувань.
Також під час нічної атаки один російський дрон влучив в енергетичний об’єкт на Чернігівщині, повідомив голова ОВА Вʼячеслав Чаус.
Зараз без світла залишились 5 963 споживачі. Енергетики працюють над відновленням.
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