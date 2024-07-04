Сили ППО збили понад 20 дронів під час атаки Росії на Україну
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО збили понад 20 дронів під час атаки Росії на Україну

Микола Олещук
Сили ППО збили понад 20 дронів під час атаки Росії на Україну

Російські війська в ніч на 4 липня атакували Україну, випустивши 22 дрони-камікадзе. ППО збила майже всі безпілотники.

Головні тези:

 

  • Ударні БПЛА типу “Shahed-131/136” були випущені з Курської області в напрямках Київської, Чернігівської та інших областей.
  • Жоден дрон не долетів до Києва, всі були збиті на підступах до міста, уникаючи постраждалих і руйнувань.
  • Одному російському дрону вдалося вразити енергетичний об'єкт на Чернігівщині, залишивши без світла понад 5 тисяч споживачів.

Повітряні сили розкрили деталі атаки РФ на Україну

Як повідомляє командувач Повітряних сил Микола Олещук, у ніч на 4 липня противник атакував 22 ударними БПЛА типу "Shahed-131/136" із Курської області.

За словами Олещука, в результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами, розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони та засобами РЕБ Повітряних Сил ЗС України збито 21 "шахед" .

Ворожі цілі, за даними генерала, були уражені у межах Київської, Чернігівської, Житомирської, Сумської, Дніпропетровської та Полтавської областей.

Що відомо про наслідки атаки дронів РФ на Україну

Росіяни запускали безпілотники до Києва хвилями і з різних напрямків, але жоден дрон до самої столиці не долетів — їх збили на підступах до міста. За даними КМВА, минулося без постраждалих і руйнувань.

Також під час нічної атаки один російський дрон влучив в енергетичний об’єкт на Чернігівщині, повідомив голова ОВА Вʼячеслав Чаус.

Зараз без світла залишились 5 963 споживачі. Енергетики працюють над відновленням.

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