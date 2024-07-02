Україна отримає ракети для ППО у прискорені терміни — Пентагон

Сполучені Штати Америки нададуть Україні ракети для систем ППО в рамках нового пакету військової допомоги на 2,3 млрд доларів у прискореному режимі.
Головні тези:
- Ця допомога буде надана в пріоритетному порядку, перенаправивши постачання військових товарів на користь України.
- Новий пакет допомоги на суму понад 2,3 млрд доларів включає більше засобів протиповітряної оборони та іншої критично важливої військової техніки.
- Україна продовжує боротьбу з російською агресією, і отримає підтримку від США в цьому складному часі.
США нададуть Україні ракети для ППО у прискорені терміни
Як заявив міністр оборони США Ллойд Остін, снаряди для ППО будуть доставлені українським військовим на лінію фронту у прискорені терміни, оскільки нещодавно США вирішили передавати Україні таке озброєння позачергово.
Постачання іншим союзникам через це відкладатимуть.
Що передувало
Нагадаємо, 20 червня видання Financial Times написало, що США можуть призупинити замовлення інших країн на ракети для протиповітряних систем Patriot. При цьому Україні їх надаватимуть у пріоритетному порядку.
Пізніше координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі підтвердив, що США ухвалили рішення щодо переорієнтації найближчим часом запланованого постачання закордонних військових товарів на користь України.
Також стало відомо, що Сполучені Штати найближчим часом оголосить про нову безпекову допомогу Україні на суму понад 2,3 мільярда доларів.
Зазначається, що цей пакет надасть більше засобів протиповітряної оборони, протитанкової зброї та інших критично важливих боєприпасів, отриманих із запасів США.
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