Україна отримає ракети для ППО у прискорені терміни — Пентагон

Сполучені Штати Америки нададуть Україні ракети для систем ППО в рамках нового пакету військової допомоги на 2,3 млрд доларів у прискореному режимі.

США нададуть Україні ракети для ППО у прискорені терміни

Як заявив міністр оборони США Ллойд Остін, снаряди для ППО будуть доставлені українським військовим на лінію фронту у прискорені терміни, оскільки нещодавно США вирішили передавати Україні таке озброєння позачергово.

Постачання іншим союзникам через це відкладатимуть.

Україна перебуває в жорсткій боротьбі з самого початку безрозсудної війни, яку вибрав Путін (російський диктатор Володимир Путін — ред.). Кремль продовжує посилювати бомбардування ваших міст і мирних жителів. Але я, як і раніше, вражений майстерністю ваших військ, і ваші війська продовжують відбивати атаки Росії із завзятістю, винахідливістю та мужністю. Ллойд Остін Міністр оборони США

Що передувало

Нагадаємо, 20 червня видання Financial Times написало, що США можуть призупинити замовлення інших країн на ракети для протиповітряних систем Patriot. При цьому Україні їх надаватимуть у пріоритетному порядку.

Пізніше координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі підтвердив, що США ухвалили рішення щодо переорієнтації найближчим часом запланованого постачання закордонних військових товарів на користь України.

Також стало відомо, що Сполучені Штати найближчим часом оголосить про нову безпекову допомогу Україні на суму понад 2,3 мільярда доларів.