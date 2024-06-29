За словами колишнього командувача армії США у Європі, генерала Веслі Кларка, розв'язана Кремлем злочинна війна проти України завершиться тоді, коли диктатор Володимир Путін остаточно усвідомить, що не може перемогти.
Головні тези:
- Ексгенерал США стверджує, що війна в Україні завершиться тоді, коли Путін усвідомить свою нездатність перемогти.
- Створення умов, які унеможливлять російську агресію у майбутньому, є ключовою перемогою для України, заявляє Дмитро Кулеба.
- Виконання умов української концепції витіснення росіян є основою для майбутньої дипломатичної угоди з Росією.
- Саміт миру в Швейцарії демонструє спроможність країн діяти разом та спільно поважати міжнародне право для досягнення справедливого і тривалого миру.
- Мета не просто закінчити війну в Україні, а створити реалість, де мир буде справедливим і нові конфлікти будуть неможливі.
Путін обрав хибний шлях, розв’язавши війну проти України
За його словами, Україна ніколи не становила загрози для Росії, адже український народ просто хотів мати змогу самостійно обирати власний шлях.
Що кажуть в Україні стосовно умов завершення війни
За словами очільника МЗС Дмитра Кулеби, для України перемогою у війні стане не лише повернення всіх окупованих Росією територій, а також створення умов, які унеможливлять російську агресію у майбутньому.
За його словами, наразі провідну роль у завершенні розв’язаної Росією злочинної війни відіграє проведений у Швейцарії Саміт миру.
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