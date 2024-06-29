Ексгенерал США назвав умову завершення війни в Україні
Категорія
Україна
Дата публікації

Ексгенерал США назвав умову завершення війни в Україні

Військовий ЗСУ
Джерело:  Еспресо

За словами колишнього командувача армії США у Європі, генерала Веслі Кларка, розв'язана Кремлем злочинна війна проти України завершиться тоді, коли диктатор Володимир Путін остаточно усвідомить, що не може перемогти. 

Головні тези:

  • Ексгенерал США стверджує, що війна в Україні завершиться тоді, коли Путін усвідомить свою нездатність перемогти.
  • Створення умов, які унеможливлять російську агресію у майбутньому, є ключовою перемогою для України, заявляє Дмитро Кулеба.
  • Виконання умов української концепції витіснення росіян є основою для майбутньої дипломатичної угоди з Росією.
  • Саміт миру в Швейцарії демонструє спроможність країн діяти разом та спільно поважати міжнародне право для досягнення справедливого і тривалого миру.
  • Мета не просто закінчити війну в Україні, а створити реалість, де мир буде справедливим і нові конфлікти будуть неможливі.

Путін обрав хибний шлях, розв’язавши війну проти України

Ця війна закінчиться, коли Путін зрозуміє, що він не може перемогти і не може утримати частини України, які, як він стверджує, є частиною Росії. Ось як має закінчитися ця війна. Часто чуємо, що вона має закінчитися дипломатичним врегулюванням, адже всі війни зазвичай закінчуються якоюсь письмовою угодою. Але питання в тому, що ляже в основу цієї угоди? Основою для неї мають бути результати української концепції витіснення росіян, вимоги, які ця концепція породжує, і рішучість їх виконати в процесі реалізації плану. Як тільки це почне відбуватися, гадаю, що Путіна можна буде подолати. І я впевнений, що він точно не вдасться до ядерного сценарію, - підкреслив Кларк.

За його словами, Україна ніколи не становила загрози для Росії, адже український народ просто хотів мати змогу самостійно обирати власний шлях.

Якби у Путіна була світла голова і він розумів би розклад 21 століття, Україна і Росія могли б бути партнерами вже сьогодні. Натомість він обрав хибний шлях, що базується на фальшивій історії і привабливості російського імперіалізму, якому немає місця у 21-му столітті, - підкреслив Кларк.

Що кажуть в Україні стосовно умов завершення війни

За словами очільника МЗС Дмитра Кулеби, для України перемогою у війні стане не лише повернення всіх окупованих Росією територій, а також створення умов, які унеможливлять російську агресію у майбутньому.

Як ми знаємо з власної нещодавньої історії, а також з історії інших регіонів, мир без справедливості веде до нової війни. Тому мета - не просто закінчити війну, а створити реальність, в якій мир буде справедливим і тривалим, а нова війна стане неможливою. Це і буде перемогою, - зазначив Кулеба.

За його словами, наразі провідну роль у завершенні розв’язаної Росією злочинної війни відіграє проведений у Швейцарії Саміт миру.

Саміт миру в Швейцарії зібрав разом країни з усього світу - півночі, півдня, сходу, заходу - та продемонстрував, що всі вони поділяють щось спільне. Це "щось" - Статут ООН, принципи міжнародного права і необхідність поважати суверенітет і територіальну цілісність країн. І коли ми бачимо, що всі ці країни готові бути разом, а також діяти спільно, це, звичайно, додає впевненості в тому, що справедливий і тривалий мир можливий, - зазначив керівник МЗС.

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