За словами колишнього командувача армії США у Європі, генерала Веслі Кларка, розв'язана Кремлем злочинна війна проти України завершиться тоді, коли диктатор Володимир Путін остаточно усвідомить, що не може перемогти.

Путін обрав хибний шлях, розв’язавши війну проти України

Ця війна закінчиться, коли Путін зрозуміє, що він не може перемогти і не може утримати частини України, які, як він стверджує, є частиною Росії. Ось як має закінчитися ця війна. Часто чуємо, що вона має закінчитися дипломатичним врегулюванням, адже всі війни зазвичай закінчуються якоюсь письмовою угодою. Але питання в тому, що ляже в основу цієї угоди? Основою для неї мають бути результати української концепції витіснення росіян, вимоги, які ця концепція породжує, і рішучість їх виконати в процесі реалізації плану. Як тільки це почне відбуватися, гадаю, що Путіна можна буде подолати. І я впевнений, що він точно не вдасться до ядерного сценарію, - підкреслив Кларк. Поширити

За його словами, Україна ніколи не становила загрози для Росії, адже український народ просто хотів мати змогу самостійно обирати власний шлях.

Якби у Путіна була світла голова і він розумів би розклад 21 століття, Україна і Росія могли б бути партнерами вже сьогодні. Натомість він обрав хибний шлях, що базується на фальшивій історії і привабливості російського імперіалізму, якому немає місця у 21-му столітті, - підкреслив Кларк. Поширити

Що кажуть в Україні стосовно умов завершення війни

За словами очільника МЗС Дмитра Кулеби, для України перемогою у війні стане не лише повернення всіх окупованих Росією територій, а також створення умов, які унеможливлять російську агресію у майбутньому.

Як ми знаємо з власної нещодавньої історії, а також з історії інших регіонів, мир без справедливості веде до нової війни. Тому мета - не просто закінчити війну, а створити реальність, в якій мир буде справедливим і тривалим, а нова війна стане неможливою. Це і буде перемогою, - зазначив Кулеба. Поширити

За його словами, наразі провідну роль у завершенні розв’язаної Росією злочинної війни відіграє проведений у Швейцарії Саміт миру.