По словам бывшего командующего армией США в Европе, генерала Уэсли Кларка, развязанная Кремлем преступная война против Украины завершится тогда, когда диктатор Владимир Путин окончательно осознает, что не может победить.
Главные тезисы
- Экс-генерал США высказал мнение, что война в Украине завершится, когда Путин осознает свою неспособность победить.
- Создание условий, предотвращающих будущую российскую агрессию, является ключевой победой для Украины.
- Украинская концепция вытеснения россиян является основой будущего дипломатического соглашения с Россией.
- Саммит мира в Швейцарии демонстрирует возможность стран действовать вместе для достижения справедливого и длительного мира.
- Цель не просто закончить войну в Украине, а создать реальность, где мир будет справедлив и новые конфликты будут невозможны.
Путин избрал ложный путь, развязав войну против Украины
По его словам, Украина никогда не представляла угрозы для России, ведь украинский народ просто хотел иметь возможность самостоятельно выбирать свой путь.
Что говорят в Украине об условиях завершения войны
По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, для Украины победой в войне станет не только возвращение всех оккупированных Россией территорий, а также создание условий, которые делают невозможным российскую агрессию в будущем.
По его словам, сейчас ведущую роль в завершении развязанной Россией преступной войны играет проведенный в Швейцарии Саммит мира.
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