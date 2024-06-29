Экс-генерал США назвал условие завершения войны в Украине
Категория
Украина
Дата публикации

Экс-генерал США назвал условие завершения войны в Украине

Военный ВСУ
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Источник:  Эспрессо

По словам бывшего командующего армией США в Европе, генерала Уэсли Кларка, развязанная Кремлем преступная война против Украины завершится тогда, когда диктатор Владимир Путин окончательно осознает, что не может победить.

Главные тезисы

  • Экс-генерал США высказал мнение, что война в Украине завершится, когда Путин осознает свою неспособность победить.
  • Создание условий, предотвращающих будущую российскую агрессию, является ключевой победой для Украины.
  • Украинская концепция вытеснения россиян является основой будущего дипломатического соглашения с Россией.
  • Саммит мира в Швейцарии демонстрирует возможность стран действовать вместе для достижения справедливого и длительного мира.
  • Цель не просто закончить войну в Украине, а создать реальность, где мир будет справедлив и новые конфликты будут невозможны.

Путин избрал ложный путь, развязав войну против Украины

Эта война закончится, когда Путин поймет, что он не может победить и не может удержать части Украины, которые, как он утверждает, являются частью России. Вот как должна закончиться эта война. Часто слышим, что она должна закончиться дипломатическим урегулированием, ведь все войны обычно заканчиваются каким-либо письменным соглашением. Но вопрос в том, что ляжет в основу этого соглашения? Основой для нее должны быть результаты украинской концепции вытеснения россиян, требования, которые эта концепция порождает, и их решимость выполнить в процессе реализации плана. Как только это начнет происходить, думаю, что Путина можно будет преодолеть. И я уверен, что он точно не прибегнет к ядерному сценарию, - подчеркнул Кларк.

По его словам, Украина никогда не представляла угрозы для России, ведь украинский народ просто хотел иметь возможность самостоятельно выбирать свой путь.

Будь у Путина светлая голова и он понимал бы расписание 21 века, Украина и Россия могли бы быть партнерами уже сегодня. Зато он избрал ложный путь, основанный на фальшивой истории и привлекательности российского империализма, которому нет места в 21 веке, - подчеркнул Кларк.

Что говорят в Украине об условиях завершения войны

По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, для Украины победой в войне станет не только возвращение всех оккупированных Россией территорий, а также создание условий, которые делают невозможным российскую агрессию в будущем.

Как мы знаем из собственной недавней истории, а также истории других регионов, мир без справедливости ведет к новой войне. Поэтому цель – не просто закончить войну, а создать реальность, в которой мир будет справедливым и длительным, а новая война станет невозможной. Это и будет победой, – отметил Кулеба.

По его словам, сейчас ведущую роль в завершении развязанной Россией преступной войны играет проведенный в Швейцарии Саммит мира.

Саммит мира в Швейцарии собрал вместе страны со всего мира – севера, юга, востока, запада – и продемонстрировал, что все они разделяют нечто общее. Это "нечто" – Устав ООН, принципы международного права и необходимость уважать суверенитет и территориальную целостность стран. И когда мы видим, что все эти страны готовы быть вместе, а также действовать сообща, это, конечно, добавляет уверенности в том, что справедливый и продолжительный мир возможен, - отметил глава МИД.

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