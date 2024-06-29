По словам бывшего командующего армией США в Европе, генерала Уэсли Кларка, развязанная Кремлем преступная война против Украины завершится тогда, когда диктатор Владимир Путин окончательно осознает, что не может победить.

Путин избрал ложный путь, развязав войну против Украины

Эта война закончится, когда Путин поймет, что он не может победить и не может удержать части Украины, которые, как он утверждает, являются частью России. Вот как должна закончиться эта война. Часто слышим, что она должна закончиться дипломатическим урегулированием, ведь все войны обычно заканчиваются каким-либо письменным соглашением. Но вопрос в том, что ляжет в основу этого соглашения? Основой для нее должны быть результаты украинской концепции вытеснения россиян, требования, которые эта концепция порождает, и их решимость выполнить в процессе реализации плана. Как только это начнет происходить, думаю, что Путина можно будет преодолеть. И я уверен, что он точно не прибегнет к ядерному сценарию, - подчеркнул Кларк. Поделиться

По его словам, Украина никогда не представляла угрозы для России, ведь украинский народ просто хотел иметь возможность самостоятельно выбирать свой путь.

Будь у Путина светлая голова и он понимал бы расписание 21 века, Украина и Россия могли бы быть партнерами уже сегодня. Зато он избрал ложный путь, основанный на фальшивой истории и привлекательности российского империализма, которому нет места в 21 веке, - подчеркнул Кларк. Поделиться

Что говорят в Украине об условиях завершения войны

По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, для Украины победой в войне станет не только возвращение всех оккупированных Россией территорий, а также создание условий, которые делают невозможным российскую агрессию в будущем.

Как мы знаем из собственной недавней истории, а также истории других регионов, мир без справедливости ведет к новой войне. Поэтому цель – не просто закончить войну, а создать реальность, в которой мир будет справедливым и длительным, а новая война станет невозможной. Это и будет победой, – отметил Кулеба. Поделиться

По его словам, сейчас ведущую роль в завершении развязанной Россией преступной войны играет проведенный в Швейцарии Саммит мира.