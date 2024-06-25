По словам старшего директора Евразийского центра Атлантического совета, бывшего посла в Украине и Узбекистане Джона Гербста, а также бывшего чиновника в администрации Обамы Джеффри А. Стейси, у Украины все есть шанс на победу в развязанной Россией преступной войне.
Главные тезисы
- Бывшие чиновники США представили план победы Украины в войне с РФ, включающий предоставление нового оружия и поддержку союзников для контрнаступления.
- Ключевым этапом в победе Украины может стать контрнаступление во главе с истребителями F-16 и уничтожение Крымского моста как стратегический шаг.
- Западные партнеры должны предоставить Украине необходимое оружие, оборудование для разминирования и радиоэлектронной борьбы, а также ускорить подготовку украинских пилотов.
- США должны взять на себя инициативу и снять ограничения на использование западного оружия для ударов по стратегическим целям на территории РФ, чтобы помочь Украине победить.
- Уничтожение Крымского моста было бы серьезным ударом по усилиям Путина и поколебало бы его режим еще до начала украинского контрнаступления.
Как бывшие чиновники США видят шанс Украины на победу в войне против РФ
По словам Гербста и Джеффри А. Стейси, в настоящее время развязанная Россией преступная война против Украины находится в переломной точке.
В настоящее время оккупационной армии РФ не удалось добиться значительных успехов на фоне нехватки украинских военных артиллерийских боеприпасов и других вооружений.
Бывшие американские чиновники отмечают, что преступная армия РФ потерпела неудачи в воздухе и на море.
По их словам, сейчас вопрос состоит в том, позволит ли дополнительная помощь от США и партнеров Украине переломить ход этой войны.
В материале отмечается, что администрация президента Джо Байдена сделала все возможное, для скорейшего предоставления Украине новых пакетов помощи, однако сейчас необходимо пересмотреть саму систему помощи.
Как западные партнеры должны помочь Украине добиться победы в войне
По их мнению, США должны взять на себя инициативу и снять все ограничения на использование Украиной западного оружия для ударов по стратегическим целям на территории РФ.
Кроме этого, Украине необходимо предоставить дополнительное оборудование для разминирования и радиоэлектронной борьбы, что станет залогом успеха во время будущих контрнаступлений.
Если оружие поступит вовремя, то контрнаступательные действия могут начаться раньше запланированного срока уже в этом году.
Стратегическая цель должна состоять в том, чтобы помочь Украине победить.
ак, уничтожение Крымского моста стало бы серьезным ударом по военным усилиям Владимира Путина и могло бы поколебать его режим еще до начала украинского контрнаступления.
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