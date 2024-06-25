По словам старшего директора Евразийского центра Атлантического совета, бывшего посла в Украине и Узбекистане Джона Гербста, а также бывшего чиновника в администрации Обамы Джеффри А. Стейси, у Украины все есть шанс на победу в развязанной Россией преступной войне.

Как бывшие чиновники США видят шанс Украины на победу в войне против РФ

По словам Гербста и Джеффри А. Стейси, в настоящее время развязанная Россией преступная война против Украины находится в переломной точке.

В настоящее время оккупационной армии РФ не удалось добиться значительных успехов на фоне нехватки украинских военных артиллерийских боеприпасов и других вооружений.

Бывшие американские чиновники отмечают, что преступная армия РФ потерпела неудачи в воздухе и на море.

По их словам, сейчас вопрос состоит в том, позволит ли дополнительная помощь от США и партнеров Украине переломить ход этой войны.

Мы должны разделить с Францией роль лидера, соответствовать лидерству Великобритании в нацеливании на Россию и подтолкнуть немцев к тому, чтобы они следовали примеру остальных членов высшего эшелона Альянса, предоставив ракеты дальнего действия. Мы должны действовать единодушно вместе со всеми членами Альянса, корректируя нашу собственную украинскую стратегию в соответствии с этим. Президент [США] должен начать с громкой речи, в которой наметит свой основной тезис: спасение демократии, борьба с популизмом, сохранение энергичности и единства Альянса, и все это для обеспечения победы Украины. Члены Альянса должны подвести черту под Харьковщиной и Временным Яром: больше никаких потерь в стиле Авдеевки, - подчеркивают Гербст и Джеффри А. Стейси в собственной колонке для издания The Hill. Поделиться

В материале отмечается, что администрация президента Джо Байдена сделала все возможное, для скорейшего предоставления Украине новых пакетов помощи, однако сейчас необходимо пересмотреть саму систему помощи.

Как западные партнеры должны помочь Украине добиться победы в войне

Для того чтобы переломить ситуацию на Харьковщине, удержать все линии фронта, ослабить влияние российских бомб и начать планировать большое контрнаступление во главе с истребителями F-16, которые начнут прибывать на театр боевых действий, США должны возглавить следующую стратегию. Западные союзники должны как можно быстрее прислушаться к своим консультациям с Украиной и предоставить ей конкретное, жизненно необходимое оружие, в том числе не менее семи батарей противоракетной обороны Patriot (президент Байден пообещал еще пять батарей "относительно скоро"), а также другие системы, такие как Samp-T; десятки дополнительных зенитно-ракетных комплексов Storm Shadow/Scalp/ATACMS; и германские ракеты Taurus. Кроме того, союзники должны ускорить подготовку украинских пилотов и прислать больше самолетов F-16 (прежде всего из США) и истребителей третьего поколения (из Франции, Швеции и Европейского союза), а также гораздо больше боеприпасов по всему фронту, подчеркивают авторы материала. Поделиться

По их мнению, США должны взять на себя инициативу и снять все ограничения на использование Украиной западного оружия для ударов по стратегическим целям на территории РФ.

Кроме этого, Украине необходимо предоставить дополнительное оборудование для разминирования и радиоэлектронной борьбы, что станет залогом успеха во время будущих контрнаступлений.

Если оружие поступит вовремя, то контрнаступательные действия могут начаться раньше запланированного срока уже в этом году.

Стратегическая цель должна состоять в том, чтобы помочь Украине победить.

ак, уничтожение Крымского моста стало бы серьезным ударом по военным усилиям Владимира Путина и могло бы поколебать его режим еще до начала украинского контрнаступления.