США тайно передали Украине экспериментальную САУ 2-CT Hawkeye
Категория
Украина
Дата публикации

США тайно передали Украине экспериментальную САУ 2-CT Hawkeye

САУ 2-CT Hawkeye
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Источник:  defence-blog.com

Американская оружейная корпорация AM General без огласки передала Украине свою новую 105-мм САУ 2-CT Hawkeye, которая проходит испытания американскими военными.

Главные тезисы

  • САУ 2-CT Hawkeye отличается высокой мобильностью и универсальностью применения, может перебрасываться разными способами, что делает ее эффективным оружием в различных условиях боевых действий.
  • Система способна наносить удары на расстояние до 19,5 км с высокой скоростью стрельбы и возможностью использовать различные типы боеприпасов, что повышает ее боевую эффективность.
  • САУ была создана в результате сотрудничества AM General и Mandus Group, прошла испытания армией США и передана Украине для получения настоящих боевых оценок, что является уникальной возможностью для ВСУ.
  • Аналитики подчеркивают, что использование технологии мягкой отдачи позволяет САУ оставаться маневренной и быстро забрасывать врага снарядами, что является эффективным средством в условиях контрбатарейной борьбы.
  • Несмотря на свои преимущества, САУ 2-CT Hawkeye имеет недостатки, включая отсутствие надежной защиты для артиллерийского расчета, что следует учитывать при использовании системы в боевых условиях.

Что известно о передаче Украине от США экспериментальной САУ 2-CT Hawkeye

По словам руководителя программ AM General Майка Эванса, экспериментальную САУ передали Украине еще в апреле.

Аналитики издания отмечают, что САУ Hawkeye отличается высокой мобильностью и универсальностью применения.

Ее можно опрокидывать разными способами, включая транспортную авиацию.

Устойчивость платформы обеспечивается четырьмя гидравлическими стабилизаторами, позволяющими осуществлять горизонтальную наводку 180 градусов и вертикальную наводку от -5 до +72 градусов.

Система рассчитана на экипаж из четырех человек, но при необходимости ею могут управлять только двое.

Дальность поражения этой САУ при использовании стандартных боеприпасов составляет 11,6 км, а при использовании реактивных боеприпасов - до 19,5 км.

Максимальная скорость стрельбы составляет восемь выстрелов в минуту в течение трех минут.

Стандартная скорострельность составляет три выстрела в минуту.

САУ может использовать множество различных типов боеприпасов, включая калибр 105 мм, который используют американские военные.

Что говорят эксперты

По информации аналитиков портала Defense Express, САУ 2-CT Hawkeye была создана в 2019 году в результате сотрудничества AM General и Mandus Group.

В 2021 году армия США разрешила проведение испытаний этой САУ.

И хотя речь идет, на первый взгляд, очень простое решение по установке пушки М20 калибром 105 миллиметров на шасси HMMWV, за кадром осталась довольно важная деталь: использование технологии мягкой отдачи, SRT, которая и позволяет внедорожнику не рассыпаться после нескольких выстрелов, – объясняют аналитики.

Аналитики также обращают внимание на возможность этой САУ возобновить стрельбу буквально через 1,5 минут после предыдущего залпа и возможность переместить ее через 3 минуты, а также высокую быстрострельность.

То есть вся суть 105-мм САУ 2-CT Hawkeye в том, чтобы максимально быстро забрасывать врага снарядами и оставить позицию, находясь постоянно в маневре, что в условиях контрбатарейной борьбы является единственным эффективным средством избегания ответного огня. И эта разработка объективно занимает место самоходных 120-мм минометов, но отличается более простым уровнем реализации за счет шасси, – подчеркивают эксперты Defense Express.

Однако аналитики добавляют, что недостатком является работа артиллерийского расчета без надежной защиты.

То есть условно 2-CT Hawkeye является 105-мм аналогом таких систем как Caesar или "Богдана" и в любом случае лучше прицепных 105-мм гаубицы.

В то же время сам факт того, что такие системы направляются в Украину для получения реальной боевой оценки, является лучшим примером того, что поставка новейших образцов в ВСУ является уникальной возможностью получить настоящий вывод и отметку "эффективность проверена в бою", - подчеркивают аналитики.

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