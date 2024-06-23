Американская оружейная корпорация AM General без огласки передала Украине свою новую 105-мм САУ 2-CT Hawkeye, которая проходит испытания американскими военными.
Главные тезисы
- САУ 2-CT Hawkeye отличается высокой мобильностью и универсальностью применения, может перебрасываться разными способами, что делает ее эффективным оружием в различных условиях боевых действий.
- Система способна наносить удары на расстояние до 19,5 км с высокой скоростью стрельбы и возможностью использовать различные типы боеприпасов, что повышает ее боевую эффективность.
- САУ была создана в результате сотрудничества AM General и Mandus Group, прошла испытания армией США и передана Украине для получения настоящих боевых оценок, что является уникальной возможностью для ВСУ.
- Аналитики подчеркивают, что использование технологии мягкой отдачи позволяет САУ оставаться маневренной и быстро забрасывать врага снарядами, что является эффективным средством в условиях контрбатарейной борьбы.
- Несмотря на свои преимущества, САУ 2-CT Hawkeye имеет недостатки, включая отсутствие надежной защиты для артиллерийского расчета, что следует учитывать при использовании системы в боевых условиях.
Что известно о передаче Украине от США экспериментальной САУ 2-CT Hawkeye
По словам руководителя программ AM General Майка Эванса, экспериментальную САУ передали Украине еще в апреле.
Аналитики издания отмечают, что САУ Hawkeye отличается высокой мобильностью и универсальностью применения.
Ее можно опрокидывать разными способами, включая транспортную авиацию.
Устойчивость платформы обеспечивается четырьмя гидравлическими стабилизаторами, позволяющими осуществлять горизонтальную наводку 180 градусов и вертикальную наводку от -5 до +72 градусов.
Система рассчитана на экипаж из четырех человек, но при необходимости ею могут управлять только двое.
Дальность поражения этой САУ при использовании стандартных боеприпасов составляет 11,6 км, а при использовании реактивных боеприпасов - до 19,5 км.
Максимальная скорость стрельбы составляет восемь выстрелов в минуту в течение трех минут.
Стандартная скорострельность составляет три выстрела в минуту.
САУ может использовать множество различных типов боеприпасов, включая калибр 105 мм, который используют американские военные.
Что говорят эксперты
По информации аналитиков портала Defense Express, САУ 2-CT Hawkeye была создана в 2019 году в результате сотрудничества AM General и Mandus Group.
В 2021 году армия США разрешила проведение испытаний этой САУ.
Аналитики также обращают внимание на возможность этой САУ возобновить стрельбу буквально через 1,5 минут после предыдущего залпа и возможность переместить ее через 3 минуты, а также высокую быстрострельность.
Однако аналитики добавляют, что недостатком является работа артиллерийского расчета без надежной защиты.
То есть условно 2-CT Hawkeye является 105-мм аналогом таких систем как Caesar или "Богдана" и в любом случае лучше прицепных 105-мм гаубицы.
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