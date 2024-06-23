Американська збройова корпорація AM General без розголосу передала Україні свою нову 105-мм САУ 2-CT Hawkeye, яка наразі проходить випробування американськими військовими.

Що відомо про передачу Україні від США експериментальної САУ 2-CT Hawkeye

За словами керівника програм AM General Майка Еванса, експериментальну САУ передали Україні ще в квітні.

Аналітики видання зазначають, що САУ Hawkeye виділяється високою мобільністю і універсальністю застосування.

Її можна перекидати різними способами, включаючи транспортну авіацію.

Стійкість платформи забезпечується чотирма гідравлічними стабілізаторами, що дозволяють здійснювати горизонтальне наведення 180 градусів і вертикальне наведення від -5 до +72 градусів

Система розрахована на екіпаж із чотирьох осіб, але за потреби нею можуть керувати лише двоє.

Дальність ураження цієї САУ у разі використання стандартних боєприпасів становить 11,6 км, а у разі використання реактивних боєприпасів - до 19,5 км.

Максимальна швидкість стрільби складає вісім пострілів на хвилину протягом трьох хвилин.

Стандартна скорострільність становить три постріли на хвилину.

САУ може використовувати велику кількість різних типів боєприпасів, включаючи калібр 105 мм, який використовують американські військові.

Що кажуть експерти

За інформацією аналітиків порталу Defense Express, САУ 2-CT Hawkeye була створена у 2019 році в результаті співпраці AM General та Mandus Group.

У 2021 році армія США надала дозвіл на проведення випробувань цієї САУ.

І хоча мова нібито йде, на перший погляд, дуже просте рішення зі встановлення гармати М20 калібром 105 міліметрів на шасі HMMWV, за кадром залишилась доволі важлива деталь: використання технології м’якої віддачі, SRT, яка й дозволяє позашляховику не розсипатись після декількох пострілів, - пояснюють аналітики. Поширити

Аналітики також звертають увагу на змогу цієї САУ поновити стрільбу буквально через 1,5 хвилини після попереднього залпу та можливість перемістити її через 3 хвилини, а також високу швидкострільність.

Тобто вся суть 105-мм САУ 2-CT Hawkeye у тому, щоб максимально швидко закидати ворога снарядами та полишити позицію, перебуваючи постійно у маневрі, що в умовах контрбатарейної боротьби є єдиним ефективним засобом уникнення вогню у відповідь. І ця розробка об'єктивно займає місце самохідних 120-мм мінометів, але відрізняється простішим рівнем реалізації за рахунок шасі, - підкреслюють експерти Defense Express. Поширити

Однак аналітики додають, що недоліком є робота артилерійського розрахунку без надійного захисту.

Тобто умовно 2-CT Hawkeye є 105-мм аналогом таких систем як Caesar або "Богдана" й у будь-якому випадку кращий за причіпні 105-мм гаубиці