Американська збройова корпорація AM General без розголосу передала Україні свою нову 105-мм САУ 2-CT Hawkeye, яка наразі проходить випробування американськими військовими.
Головні тези:
- САУ 2-CT Hawkeye відрізняється високою мобільністю та універсальністю застосування, здатна перекидатись різними способами включаючи транспортну авіацію.
- Система може наносити удари на відстань до 19,5 км, зі значною швидкістю стрільби і можливістю використовувати різноманітні боєприпаси.
- Експериментальна САУ 2-CT Hawkeye була створена в результаті співпраці AM General та Mandus Group у 2019 році та пройшла випробування від армії США у 2021 році.
- Аналітики підкреслюють ефективність та унікальність постачання новітніх зразків до ЗСУ для отримання справжніх бойових оцінок.
- Хоча 2-CT Hawkeye має ряд переваг, серед недоліків вказують на роботу артилерійського розрахунку без надійного захисту.
Що відомо про передачу Україні від США експериментальної САУ 2-CT Hawkeye
За словами керівника програм AM General Майка Еванса, експериментальну САУ передали Україні ще в квітні.
Аналітики видання зазначають, що САУ Hawkeye виділяється високою мобільністю і універсальністю застосування.
Її можна перекидати різними способами, включаючи транспортну авіацію.
Стійкість платформи забезпечується чотирма гідравлічними стабілізаторами, що дозволяють здійснювати горизонтальне наведення 180 градусів і вертикальне наведення від -5 до +72 градусів
Система розрахована на екіпаж із чотирьох осіб, але за потреби нею можуть керувати лише двоє.
Дальність ураження цієї САУ у разі використання стандартних боєприпасів становить 11,6 км, а у разі використання реактивних боєприпасів - до 19,5 км.
Максимальна швидкість стрільби складає вісім пострілів на хвилину протягом трьох хвилин.
Стандартна скорострільність становить три постріли на хвилину.
САУ може використовувати велику кількість різних типів боєприпасів, включаючи калібр 105 мм, який використовують американські військові.
Що кажуть експерти
За інформацією аналітиків порталу Defense Express, САУ 2-CT Hawkeye була створена у 2019 році в результаті співпраці AM General та Mandus Group.
У 2021 році армія США надала дозвіл на проведення випробувань цієї САУ.
Аналітики також звертають увагу на змогу цієї САУ поновити стрільбу буквально через 1,5 хвилини після попереднього залпу та можливість перемістити її через 3 хвилини, а також високу швидкострільність.
Однак аналітики додають, що недоліком є робота артилерійського розрахунку без надійного захисту.
Тобто умовно 2-CT Hawkeye є 105-мм аналогом таких систем як Caesar або "Богдана" й у будь-якому випадку кращий за причіпні 105-мм гаубиці
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