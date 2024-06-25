За словами старшого директора Євразійського центру Атлантичної ради, колишнього посла в Україні та Узбекистані Джона Гербста, а також колишнього чиновника в адміністрації Обами Джеффрі А. Стейсі, Україна все має шанс на перемогу у розв'язаній Росією злочинній війні.

Як колишні високопосадовці США бачать шанс України на перемогу у війні проти РФ

За словами Гербста та Джеффрі А. Стейсі, наразі розв’язана Росією злочинна війна проти України перебуває у переломній точці.

Наразі окупаційній армії РФ не вдалось досягти значних успіхів на тлі нестачі в українських військових артилерійських боєприпасів та інших озброєнь.

Колишні американські посадовці зазначають, що злочинна армія РФ зазнала невдач у повітрі та на морі.

За їхніми словами, наразі питання полягає у тому, чи дозволить додаткова допомога від США та партнерів Україні переломити ход цієї війни.

Ми повинні розділити з Францією роль лідера, відповідати лідерству Великої Британії в націлюванні на Росію і підштовхнути німців до того, щоб вони наслідували приклад решти членів вищого ешелону Альянсу, надавши ракети дальньої дії. Ми повинні діяти одностайно разом з усіма членами Альянсу, корегуючи нашу власну українську стратегію відповідно до цього. Президент [США] повинен почати з гучної промови, в якій окреслить свою основну тезу: порятунок демократії, боротьба з популізмом, збереження енергійності і єдності Альянсу, і все це задля забезпечення перемоги України. Члени Альянсу повинні підвести риску під Харківщиною і Часовим Яром: більше жодних втрат в стилі Авдіївки, - підкреслюють Гербст та Джеффрі А. Стейсі у власній колонці для видання The Hill. Поширити

У матеріалі зазначається, що адміністрація президента Джо Байдена зробила все можливе, для якомога швидшого надання Україні нових пакетів допомоги, однак наразі необхідно переглянути саму систему допомоги.

Як західні партнери мають допомогти Україні досягти перемоги у війні

Для того, щоб переломити ситуацію на Харківщині, утримати всі лінії фронту, послабити вплив російських бомб і почати планувати великий контрнаступ на чолі з винищувачами F-16, які почнуть прибувати на театр бойових дій, США повинні очолити наступну стратегію. Західні союзники повинні якнайшвидше дослухатися до своїх консультацій з Україною і надати їй конкретну, життєво необхідну зброю, в тому числі щонайменше ще сім батарей протиракетної оборони Patriot (президент Байден пообіцяв ще п'ять батарей "відносно скоро"), а також інші системи, такі як Samp-T; десятки додаткових зенітно-ракетних комплексів Storm Shadow / Scalp / ATACMS; і німецькі ракети Taurus. Крім того, союзники повинні прискорити підготовку українських пілотів і надіслати більше літаків F-16 (передусім зі США) і винищувачів третього покоління (з Франції, Швеції і Європейського союзу), а також набагато більше боєприпасів по всьому фронту, - підкреслюють автори матеріалу. Поширити

На їхнє переконання, США повинні взяти на себе ініціативу і зняти всі обмеження на використання Україною західної зброї для ударів по стратегічних цілях на території РФ.

Окрім цього Україні необхідно надати додаткове обладнання для розмінування та радіоелектронної боротьби, що стане запорукою успіху під час майбутніх контрнаступів.

Якщо зброя надійде вчасно, контрнаступальні дії можуть розпочатися раніше запланованого терміну вже цього року.

Стратегічна мета має полягати в тому, щоб допомогти Україні перемогти.

ак, знищення Кримського мосту стало б серйозним ударом по військових зусиллях Володимира Путіна і могло б похитнути його режим ще до початку українського контрнаступу.