За словами старшого директора Євразійського центру Атлантичної ради, колишнього посла в Україні та Узбекистані Джона Гербста, а також колишнього чиновника в адміністрації Обами Джеффрі А. Стейсі, Україна все має шанс на перемогу у розв'язаній Росією злочинній війні.
Головні тези:
- Україні надаються шанси на перемогу у війні з РФ, зазначають колишні високопосадовці США.
- Запропоновані стратегії включають надання Україні нової зброї та підтримку союзників для контрнаступу.
- Ініціативу слід брати на себе США, щоб допомогти Україні роз'єднати ряди російських сил та перемогти в конфлікті.
- Контрнаступ на чолі з винищувачами F-16 та іншою технікою може стати ключовим етапом у перемозі України.
- Знищення Кримського мосту може виявитися стратегічним кроком у напрямку здобуття перемоги та пошкодити режим Путіна ще до контрнаступу.
Як колишні високопосадовці США бачать шанс України на перемогу у війні проти РФ
За словами Гербста та Джеффрі А. Стейсі, наразі розв’язана Росією злочинна війна проти України перебуває у переломній точці.
Наразі окупаційній армії РФ не вдалось досягти значних успіхів на тлі нестачі в українських військових артилерійських боєприпасів та інших озброєнь.
Колишні американські посадовці зазначають, що злочинна армія РФ зазнала невдач у повітрі та на морі.
За їхніми словами, наразі питання полягає у тому, чи дозволить додаткова допомога від США та партнерів Україні переломити ход цієї війни.
У матеріалі зазначається, що адміністрація президента Джо Байдена зробила все можливе, для якомога швидшого надання Україні нових пакетів допомоги, однак наразі необхідно переглянути саму систему допомоги.
Як західні партнери мають допомогти Україні досягти перемоги у війні
На їхнє переконання, США повинні взяти на себе ініціативу і зняти всі обмеження на використання Україною західної зброї для ударів по стратегічних цілях на території РФ.
Окрім цього Україні необхідно надати додаткове обладнання для розмінування та радіоелектронної боротьби, що стане запорукою успіху під час майбутніх контрнаступів.
Якщо зброя надійде вчасно, контрнаступальні дії можуть розпочатися раніше запланованого терміну вже цього року.
Стратегічна мета має полягати в тому, щоб допомогти Україні перемогти.
ак, знищення Кримського мосту стало б серйозним ударом по військових зусиллях Володимира Путіна і могло б похитнути його режим ще до початку українського контрнаступу.
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