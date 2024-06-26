По словам советника Белого дома Джона Кирби, администрация президента США Джо Байдена сохраняет последовательную позицию по отношению к Украине, а любые решения по переговорам по завершению развязанной Россией преступной войны должен принимать непосредственно Киев.

В Белом доме критикуют Трампа за заявления о плане завершения войны РФ против Украины

Кирби напомнил, что администрация Байдена придерживается принципа "ничего об Украине без Украины" и того, что решение о любых переговорах должен принимать только Киев.

В отличие от других президент Байден считает, что любые решения о переговорах, если откровенно, должны принимать президент Зеленский и Украина. Мы не будем заставлять Украину уступать свою территорию, потому что мы понимаем: если Путину позволить завоевать Украину и покорить ее народ, любую часть ее народа, последствия будут серьезными, - отметил Кирби. Поделиться

По его словам, такие действия выглядели бы как разрешение другим авторитарным режимам реализовывать свои агрессивные планы по всему миру.

По словам Кирби, сейчас президент США Джо Байден понимает, что "чем сильнее будет позиция Украины на поле боя, тем сильнее она будет за столом переговоров".

Что говорят аналитики по плану Трампа

По информации Newsweek, западные аналитики раскритиковали план Трампа по прекращению развязанной Россией преступной войны против Украины как неприемлемый ни для Киева, ни для Кремля.

Так, предложение, разработанное Фредом Флейцем и генерал-лейтенантом в отставке Китом Келлогом, являвшимся начальниками штабов в Совете национальной безопасности Трампа, предусматривает, что Украина получит больше американского оружия, только если вступит в мирные переговоры.

В то же время, отказ Москвы от переговоров будет означать усиление американской поддержки Украины и потребовать прекращения огня на основе сложившейся линии фронта.

Опрошенные журналистами издания аналитики отмечают, что подобные условия не устроят ни одну из сторон.

Я считаю это предложение несбалансированным в пользу целей России и, так сказать, поощрением за агрессию и жестокое насилие. Поддержка Запада – это одновременно и критическое требование, и критическая уязвимость для Украины. Ни Запад, ни США и Запад вместе взятые не могут использовать подобные рычаги влияния на Россию, – подчеркнул старший научный сотрудник Центра анализа европейской политики и генерал-майор армии США в отставке Гордон "Скип" Дэвис. Поделиться

По его словам, угрозы Трампа увеличить военную поддержку Украины со стороны западных партнеров и США выглядят иронически и вряд ли окажутся убедительными для кремлевского диктатора Владимира Путина.

По мнению аналитика, это требование, вероятно, должно понравиться поклонникам Трампа и значительной части европейской общественности.

Идея мирного плана для войны России против Украины звучит неплохо, но идеи, предложенные двумя советниками Трампа, не устроят ни Россию, ни Украину, – также соглашается профессор политологии в Сиракузском университете Брайан Тейлор. Поделиться

По его словам, у России и Украины есть несовместимые цели.

"Россия хочет получить политический контроль над Украиной и уничтожить идею Украины как отдельной нации, а Украина хочет защитить свою территорию, свой народ и свою демократию от российского насилия и господства", - подчеркивает профессор. Поделиться

Пользователи социальных сетей отвергли это предложение как дающее Москве преимущество в переговорах.