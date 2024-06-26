По словам советника Белого дома Джона Кирби, администрация президента США Джо Байдена сохраняет последовательную позицию по отношению к Украине, а любые решения по переговорам по завершению развязанной Россией преступной войны должен принимать непосредственно Киев.
Главные тезисы
- Администрация Байдена поддерживает принцип 'ничего об Украине без Украины', в то время как план Трампа вызывает критику со стороны аналитиков.
- Западные эксперты считают план Трампа несбалансированным и неудовлетворительным ни для украинской стороны, ни для российского Кремля.
- Аналитики отмечают, что предложения Трампа не учитывают геополитической сложности конфликта между Россией и Украиной.
- Пользователи социальных сетей отвергли план Трампа как несправедливый и направленный на преимущество Москвы в переговорах.
- Аналитики и эксперты считают, что цели России и Украины в конфликте несовместимы, и планы Трампа не способствуют разрешению ситуации.
В Белом доме критикуют Трампа за заявления о плане завершения войны РФ против Украины
Кирби напомнил, что администрация Байдена придерживается принципа "ничего об Украине без Украины" и того, что решение о любых переговорах должен принимать только Киев.
По его словам, такие действия выглядели бы как разрешение другим авторитарным режимам реализовывать свои агрессивные планы по всему миру.
По словам Кирби, сейчас президент США Джо Байден понимает, что "чем сильнее будет позиция Украины на поле боя, тем сильнее она будет за столом переговоров".
Что говорят аналитики по плану Трампа
По информации Newsweek, западные аналитики раскритиковали план Трампа по прекращению развязанной Россией преступной войны против Украины как неприемлемый ни для Киева, ни для Кремля.
Так, предложение, разработанное Фредом Флейцем и генерал-лейтенантом в отставке Китом Келлогом, являвшимся начальниками штабов в Совете национальной безопасности Трампа, предусматривает, что Украина получит больше американского оружия, только если вступит в мирные переговоры.
В то же время, отказ Москвы от переговоров будет означать усиление американской поддержки Украины и потребовать прекращения огня на основе сложившейся линии фронта.
Опрошенные журналистами издания аналитики отмечают, что подобные условия не устроят ни одну из сторон.
По его словам, угрозы Трампа увеличить военную поддержку Украины со стороны западных партнеров и США выглядят иронически и вряд ли окажутся убедительными для кремлевского диктатора Владимира Путина.
По мнению аналитика, это требование, вероятно, должно понравиться поклонникам Трампа и значительной части европейской общественности.
По его словам, у России и Украины есть несовместимые цели.
Пользователи социальных сетей отвергли это предложение как дающее Москве преимущество в переговорах.
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